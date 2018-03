Lo que pasó en la segunda gala de Supervivientes

Segunda gala de Supervivientes, apasionante, con discusiones, amenaza de abandono, guerra entre Mayte Zaldívar y Raquel Mosquera… no falta de nada en esta edición.

Jorge Javier Vázquez anuncia nada más comenzar que el expulsado se convertirá en “la asilvestrada” que vivirá en “el mirador” una plataforma más o menos como las de otras ediciones, que estará entre el lado civilizado y el lado salvaje. El “asilvestrado” estará atado a la base de la plataforma y no podrá hablar con nadie, ni siquiera cuando suena la caracola, que significará que puede usar los utensilios de ambos lados pero no robarlos ni llevárselos a la plataforma. Añade Jorge Javier que este domingo se anunciará otra gran novedad que afectará al “asilvestrado”.

Ya sabemos qué significado tenía la elección el martes de Logan y Alberto Isla como “compañero que te llevarías a una isla desierta”. Resulta que les cambian de equipo. Lógicamente, en el lado salvaje les va a venir Dios a ver.

Bueno, retiro lo dicho, porque inmediatamente comienza el “juego de localización” en el que los participantes vuelven a jugarse el lugar donde van a vivir. Así que puede que el “lado salvaje” ya no necesite tanto a Logan.

Se trata de una mis pruebas favoritas. En una pequeña plataforma flotante, dos participantes armados con guantes de boxeo gigantes tratarán de tirar al otro al agua sólo empujándole, no vale pegar. Ganará el equipo que acumule cinco puntos.

Enfrentamiento Mª Jesús-Francisco o más bien “la venganza de la tortuga” como ha dicho ella misma, se salda con victoria para Mª Jesús así que se consuma la venganza.

Raquel Vs. Isabel Castell: Gana Isabel.

Sergio Carvajal Vs. Logan: Gana Logan.

Alberto Isla Vs. Fernando: Gana Alberto.

Maestro Joao Vs. Sofía: Gana Joao. Recordemos que Sofía tiene una “cuenta pendiente” con el vidente.

Adrián Vs. Romina: Adrián se enfada muchísimo porque ella ha empujado antes de la señal de Lara Álvarez. Se repite el duelo y vuelve a ocurrir lo mismo. A la tercera, gana Adrián.

Entonces, se produce una pequeña trifulca. Saray se niega a participar en la prueba porque le duele la espalda, a pesar que Lara le recuerda que el médico le ha dicho que no tiene lesión alguna y puede participar perfectamente. Sofía reclama – secundada por Adrián que tiene un carácter de agárrate- que el punto de Saray se pierda para su equipo. Así ocurre.

Melissa Vs. Mayte: Gana Melissa.

Se vuelve a insistir a Saray para que juegue y así puedan empatar, pero Raquel, María Jesús y Romina certifican que Saray no puede de los dolores, que hasta hay que ayudarla a levantarse. Así que el ganador es el equipo en el que ahora está Alberto Isla, vamos que repiten localización.

Saray dice que no soporta el dolor, que ni le han hecho una radiografía y que si sigue así se marcha.

Hemos visto que esta semana, Alberto Isla trató de advertir a Saray que donde estaba buscando leña no había, pero Saray tiró por la calle de en medio y le dijo que no era nadie para decirle lo que tenía que hacer, además de acusarle de vago. Alberto ya no pudo más y la llamó “barriobajera” y ella contestó “el barriobajero eres tú, eres un comepan de mujer, un ‘mantenme’ que te mantiene tu mujer, que estás aquí gracias a una mujer, vergüenza te debería dar”. El respondió que estaba estudiando y Saray le espetó “para chófer de ambulancia, fíjate qué estudios son esos”.

Muy mal, Saray, ser conductor de ambulancias es una profesión muy importante y muchas vidas dependen de su pericia.

Después, en La Palapa, dijo no arrepentirse de nada. Joao ha considerado que Saray no es buena compañera y que lo que le dijo a Alberto fue muy grave, y todos le secundaron menos Raquel, que dijo que era buena compañera pero que tenía mucho carácter y que a veces pierde los papeles.

Francisco ha señalado que el respeto y la educación tienen que estar ante todo y Fernando ha añadido que uno no puede escudarse en el “yo soy así” como hace Saray.

Maite se ha quejado de que Saray y Raquel van en su contra desde el primer momento. Opina que Raquel es muy dulce que dice las cosas muy bien, pero luego no es tan transparente, que actúa de otra manera cuando no hay cámaras.

Tras cerrarse el televoto, las primeras en salvarse son Saray e Isabel. Pero, Saray dice que quiere irse, aunque se nota mucho que es producto de lo ocurrido en los últimos minutos con sus compañeros, y Jorge Javier le dice que no es de recibo irse cuando el público acaba de salvarla.

Llega el momento de la expulsión y la elegida es Melissa. La chica reconoce que su bajón le cegó y les desea lo mejor a sus compañeros.

La madre de Melissa, que es todo un carácter, se ha quejado de que no ha podido mandar un mensaje de ánimo a su hija.

La prueba de líder dejó un momento para la historia, de estos que no crees que puedan pasar realmente. Le preguntaron a Logan quién era el jefe del estado español, y contestó que Mariano Rajoy. Le hicieron la misma pregunta a Romina y dijo que Felipe 13 y Raquel hasta pidió una pista y aún así dijo “Felipe 2” pero así, no segundo sino 2. Acertó Mª Jesús Ruiz, que desde luego es la más simpática y pone el sentido común donde no lo hay.

Fernando se convirtió en el líder del lado salvaje.

María Lapiedra se convirtió en líder del lado civilizado, tras ser la única de todos los concursantes que no hizo el ridículo más absoluto en las preguntas de cultura general. Descorazonador.

Estupenda Chabelita al puntualizar en el plató que Saray ha hecho muy mal faltando al respeto al trabajo de conductor de ambulancia que puede salvar a mucha gente.

Por cierto, Alejandro Albalá ha anunciado que el 3 de abril tienen el divorcio.

Melissa se quedó en su “mirador” y cuando conectaron con La Palapa, Saray había pedido disculpas a todos e insistía en su decisión de marcharse del programa. Pero, su marido y su hija lograron convencerla, o más bien hacerla sentir mal porque no dejaban de decirle que iba a decepcionar a mucha gente “hazlo por tu casa” le decían.

En La Palapa, Mª Jesús – positiva al máximo- y Romina, escenificaron la canción “Sol solecito, caliéntame un poquito” que hizo gracia a todos menos a Sofía, que puso una cara de asco tremenda. Mª Jesús reconoció entre risas que le encantan estas tonterías, que sólo buscan crear buen ambiente, y Sofía exclamó “sí, los tontos hacen tonterías” algo que borró la sonrisa de Mª Jesús que dijo “qué feo eso”.

Por cierto, Sofía reconoce que “Alejandro no me va a impedir hacer cierto tipo de cosas, soy yo y me muevo por las circunstancias que me rodean en el momento” algo que seguro ha tranquilizado mucho al chico. De todas formas, Sofía ha mandado un mensaje a Alejandro diciéndole que hablarán cuando salga, que no confía en él porque no confía en nadie porque le han fallado muchas veces, pero que aún así está segura de lo que siente por él, pero que le conoce poco, y allí en la isla con gente nueva, “te rodeas de otro tipo de gente que te puede aportar cosas que la persona de fuera no, y vas valorando y vas tomando decisiones”.

Alejandro, en plató asegura que él es una persona fiel y que sigue sin preocuparle la actitud de Sofía, aunque le duelen alguna de las cosas que ha dicho. En todo caso, hablarán cuando salga.

Llegan las nominaciones del lado salvaje:

Maite Zaldívar nomina a Raquel Mosquera porque así lo piensa desde el principio y no tiene por qué cambiar.

Saray nomina a Maite pero dice que no tiene nada en contra de ella, que han hecho las paces. “¡Pues menos mal!” dice Jorge Javier.

El Maestro Joao nomina a Raquel “porque no ha sido directa como yo la conocía, se ha alejado y ha ido por detrás. Su comportamiento me daña más que el de Saray porque Saray es una bomba”.

Raquel Mosquera nomina a Maite porque ha notado su tirantez con ella.

Logan nomina a Saray porque está mal de la espalda y psicológicamente mal y puede ser un lastre en las pruebas.

Romina nomina a Maite pensando en las competencias físicas.

Mª Jesús Ruiz nomina a Maite, dejando claro que nomina con todo el dolor de mi corazón y que siempre va a nominar pensando en quién frena más al equipo, que no es nada personal.

Nominaciones del lado civilizado:

Adrián Rodríguez nomina a Alberto porque no tiene ningún trato con él, no le conoce y no sabe cómo sobrevive.

Sergio Carvajal nomina a Sofía porque es muy impulsiva y eso a la larga puede traer problemas.

Francisco nomina a Sofía por descarte.

Isabel Castell nomina a Francisco “porque no me deja dormir por las noches con sus ronquidos. Ya lo hemos aclarado, pero bueno…”

Sofía nomina a Francisco porque dentro del grupo es el que menos puede aportar. “A Alejandro le encantaría que nominase a Alberto, pero yo tengo personalidad para nominar a quien yo crea conveniente”.

Alberto Isla nomina a Sofía por haber dicho que Chabelita comete un error volviendo con él.

El nominado del lado civilizado es Sofía, que no se lo esperaba “me gustaría que mis compañeros me dijeran el porqué”. Como líder, María Lapiedra nomina a Alberto Isla porque no le conoce.

El nominado del lado salvaje es Maite Zaldívar, que sí lo esperaba. Como líder, Fernando nomina a Raquel Mosquera que declara “me tendré que conformar”.

Se presenta una semana apasionante, porque la convivencia del grupo civilizado se va a ver alterada por la presencia de Alberto Isla, por el liderato de María Lapiedra y por lo mal que se ha tomado Sofía la nominación.

En el grupo salvaje, seguro que también es una semana movidita, por el liderato de Fernando Marcos – ya que algunas decían que se creía líder sin serlo, y ahora lo es de verdad – y por la nominación de Raquel Mosquera, que seguro que hace que cambie su comportamiento, ya sea para bien y que no la expulsen o para mal porque le ha molestado la nominación.

