Programación de TRECE del lunes 26 de marzo domingo 1 de abril

carol
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someonePrint this page

 

logo - trece-programacion-trece

Programación de TRECE del lunes 26 de marzo al domingo 1 de abril de 2018.

 

LUNES 26 DE MARZO:

08:25 EL CASCABEL  -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “YO SOY TRINIDAD”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 1. CAPÍTULO 14.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “ATILA: HOMBRE O DEMONIO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “ATILA, REY DE LOS HUNOS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “PLUMA BLANCA”     (+ de 7 años)    SUBTITULADA

20:30 CINE  “UNA BALA PARA EL DIABLO”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 CRÓNICA VATICANA

01:45 DESFILES PROCESIONALES MÁLAGA -EL CAUTIVO-

03:45 TELETIENDA

04:30 CRÓNICA VATICANA  -REPETICIÓN)

05:30 TELETIENDA

06:00 CRÓNICA VATICANA  -REPETICIÓN-

07:00 TELETIENDA

MARTES 27 DE MARZO:

08:25 EL CASCABEL  -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “BAÑO DE SANGRE AL SALIR EL SOL”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 1.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “CONSPIRACIÓN DE SILENCIO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “BAHÍA NEGRA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “TIERRA DE VIOLENCIA”     (+ de 7 años)    SUBTITULADA

20:30 CINE  “FORT COMANCHE”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL

00:30 DESFILES PROCESIONALES. CÓRDOBA  -COFRADÍA UNIVERSITARIA DE LA SANGRE Y EL BUEN SUCESO-

01:45 TELETIENDA

 

MIÉRCOLES 28 DE MARZO:

08:25 EL CASCABEL  -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “UN AGUJERO EN LA FRENTE”   (+ de 7 años)    SUBTITULADA

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 2.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “PIRATAS DEL MAR CARIBE ”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “LA ISLA DE LOS CORSARIOS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

cine-western-programacion-trece

19:00 CINE WESTERN  “EL VIRGINIANO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE  “EL CAÑÓN DEL CORCEL NEGRO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 CINE SIN CORTES  “QUO VADIS”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

01:00 CINE  “ESTHER Y EL REY”   (+ de 7 años)    SUBTITULADA

02:30 DESFILE PROCESIONAL JUMILLA  – JESÚS PRENDIDO-

04:30 CINE  “DAVID”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

07:15 DOCUMENTAL  “EL SANTO GRIAL”

JUEVES 29 DE MARZO:

08:25 DOCUMENTAL  “EL SUDARIO DE OVIEDO”

08:35 DOCUMENTAL  “LA SÁBANA SANTA”  – SUBTITULADO-

09:30 SANTA MISA CRISMAL. ROMA

11:00 SANTA MISA

11:40 DESFILE PROCESIONAL MÁLAGA – DESEMBARCO DE LA LEGIÓN Y TRASLADO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE-

13:00 CINE  “HERODES EL GRANDE”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:40 CINE  “EL CÁLIZ DE PLATA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 TRIDUO PASCUAL Y SANTA MISA CENA DEL SEÑOR  – CÓRDOBA-

18:30 DESFILES PROCESIONALES. JAÉN. VERACRUZ Y LA EXPIRACIÓN

21:00 DESFILES PROCESIONALES MÁLAGA – SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE Y NUESTRA SEÑORA SOLEDAD-

01:30 LA MADRUGÁ  – SEVILLA-

VIERNES 30 DE MARZO:

08:45 DESFILE PROCESIONAL MURCIA  -LOS SALZILLOS –

11:40 DESFILE PROCESIONAL JAÉN  – NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENOS “EL ABUELO”-

13:30 DESFILE PROCESIONAL TENERIFE  – LA PASIÓN DE ADEJE –

15:30 CINE  “JEREMÍAS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 TRIDUO PASCUAL Y LA PASIÓN  -ROMA-

19:15 DESFILE PROCESIONAL JAÉN  -LA SOLEDAD-

21:15  VÍA CRUCIS

23:00 DESFILE BÍBLICO PASIONAL DE LORCA -MURCIA-

02:00 CINE  “PABLO DE TARSO”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

05:15 CINE  “SALOMÓN”   (+ de 7 años)    SUBTITULADA

SÁBADO 31 DE MARZO:

08:25 CINE  “ABRAHAM”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

11:40 CINE  “JOSÉ”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

15:00 SOBREMESA DE CINE  “EN BUSCA DE LA TUMBA DE CRISTO”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

16:40 CINE  “SAN PEDRO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

20:30 TRIDUO PASCUAL Y VIGILIA PASCUAL  -ROMA-

23:00 CINE  “JUAN XXIII: EL PAPA DE LA PAZ”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:15 CINE  “JUAN PABLO I. LA SONRISA DE DIOS”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

06:15 CINE  “APOCALIPSIS”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

DOMINGO 1 DE ABRIL:

08:25 CINE  JOSÉ DE NAZARETH”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

10:00 SANTA MISA DOMINGO DE RESURRECCIÓN Y BENDICIÓN URBI ET ORBI

12:15  CINE  “LA BIBLIA”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

15:30  SOBREMESA DE CINE  “BEN-HUR”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:30 CINE  “LA TÚNICA SAGRADA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 CINE SIN CORTES  “REY DE REYES”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

00:40 CINE  “LA HISTORIA DE RUTH”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:45 TELETIENDA

También te puede interesar

Comentar

Comentarios