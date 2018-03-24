Programación de TRECE del lunes 26 de marzo domingo 1 de abril

Programación de TRECE del lunes 26 de marzo al domingo 1 de abril de 2018.
LUNES 26 DE MARZO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “YO SOY TRINIDAD” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 1. CAPÍTULO 14. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “ATILA: HOMBRE O DEMONIO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “ATILA, REY DE LOS HUNOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “PLUMA BLANCA” (+ de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “UNA BALA PARA EL DIABLO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 CRÓNICA VATICANA
01:45 DESFILES PROCESIONALES MÁLAGA -EL CAUTIVO-
03:45 TELETIENDA
04:30 CRÓNICA VATICANA -REPETICIÓN)
05:30 TELETIENDA
06:00 CRÓNICA VATICANA -REPETICIÓN-
07:00 TELETIENDA
MARTES 27 DE MARZO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “BAÑO DE SANGRE AL SALIR EL SOL” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 1. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “CONSPIRACIÓN DE SILENCIO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “BAHÍA NEGRA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “TIERRA DE VIOLENCIA” (+ de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “FORT COMANCHE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL
00:30 DESFILES PROCESIONALES. CÓRDOBA -COFRADÍA UNIVERSITARIA DE LA SANGRE Y EL BUEN SUCESO-
01:45 TELETIENDA
MIÉRCOLES 28 DE MARZO:
08:25 EL CASCABEL -REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR-
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “UN AGUJERO EN LA FRENTE” (+ de 7 años) SUBTITULADA
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 2. CAPÍTULO 2. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “PIRATAS DEL MAR CARIBE ” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “LA ISLA DE LOS CORSARIOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “EL VIRGINIANO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “EL CAÑÓN DEL CORCEL NEGRO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “QUO VADIS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
01:00 CINE “ESTHER Y EL REY” (+ de 7 años) SUBTITULADA
02:30 DESFILE PROCESIONAL JUMILLA – JESÚS PRENDIDO-
04:30 CINE “DAVID” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
07:15 DOCUMENTAL “EL SANTO GRIAL”
JUEVES 29 DE MARZO:
08:25 DOCUMENTAL “EL SUDARIO DE OVIEDO”
08:35 DOCUMENTAL “LA SÁBANA SANTA” – SUBTITULADO-
09:30 SANTA MISA CRISMAL. ROMA
11:00 SANTA MISA
11:40 DESFILE PROCESIONAL MÁLAGA – DESEMBARCO DE LA LEGIÓN Y TRASLADO DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE-
13:00 CINE “HERODES EL GRANDE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:40 CINE “EL CÁLIZ DE PLATA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 TRIDUO PASCUAL Y SANTA MISA CENA DEL SEÑOR – CÓRDOBA-
18:30 DESFILES PROCESIONALES. JAÉN. VERACRUZ Y LA EXPIRACIÓN
21:00 DESFILES PROCESIONALES MÁLAGA – SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE Y NUESTRA SEÑORA SOLEDAD-
01:30 LA MADRUGÁ – SEVILLA-
VIERNES 30 DE MARZO:
08:45 DESFILE PROCESIONAL MURCIA -LOS SALZILLOS –
11:40 DESFILE PROCESIONAL JAÉN – NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENOS “EL ABUELO”-
13:30 DESFILE PROCESIONAL TENERIFE – LA PASIÓN DE ADEJE –
15:30 CINE “JEREMÍAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 TRIDUO PASCUAL Y LA PASIÓN -ROMA-
19:15 DESFILE PROCESIONAL JAÉN -LA SOLEDAD-
21:15 VÍA CRUCIS
23:00 DESFILE BÍBLICO PASIONAL DE LORCA -MURCIA-
02:00 CINE “PABLO DE TARSO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
05:15 CINE “SALOMÓN” (+ de 7 años) SUBTITULADA
SÁBADO 31 DE MARZO:
08:25 CINE “ABRAHAM” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
11:40 CINE “JOSÉ” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
15:00 SOBREMESA DE CINE “EN BUSCA DE LA TUMBA DE CRISTO” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
16:40 CINE “SAN PEDRO” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 TRIDUO PASCUAL Y VIGILIA PASCUAL -ROMA-
23:00 CINE “JUAN XXIII: EL PAPA DE LA PAZ” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
02:15 CINE “JUAN PABLO I. LA SONRISA DE DIOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
06:15 CINE “APOCALIPSIS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
DOMINGO 1 DE ABRIL:
08:25 CINE JOSÉ DE NAZARETH” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
10:00 SANTA MISA DOMINGO DE RESURRECCIÓN Y BENDICIÓN URBI ET ORBI
12:15 CINE “LA BIBLIA” ( + de 12 años) SUBTITULADA
15:30 SOBREMESA DE CINE “BEN-HUR” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:30 CINE “LA TÚNICA SAGRADA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “REY DE REYES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
00:40 CINE “LA HISTORIA DE RUTH” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
02:45 TELETIENDA