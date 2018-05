Máxima tensión este domingo en Supervivientes: Conexión Honduras

Si las cosas están tensas entre nuestros Supervivientes en Honduras, no lo están menos en el plató con un enfrentamiento entre un ex supervivientes y un futuro superviviente que estuvieron a punto de llegar a las manos.

Comenzó el programa con Francisco pidiendo su expulsión, algo que no puede hacerse y ellos lo saben mejor que nadie. Dice que el “incidente” con el machete le ha afectado mucho, que a saber lo que le están diciendo a sus nietos sus compañeros del colegio… Sergio pidió disculpas si lo que ellos consideraron una broma le ha ofendido tanto, pero el cantante ni se inmutó, es que ni le miró. Ante tal situación, Paca pidió hablar con su marido, algo que le fue concedido. Sólo 30 segundos que parece que animaron a Francisco a hacer un alegato en positivo.

Muy divertido fue el juego en el que Joao tenía que adivinar cómo se decía “adivino” en garífuna a partir de unas sílabas escritas en el cuerpo de sus compañeros. Finalmente, logró componer la palabra en cuestión, “adivinahati” y pudo acceder a la visita prometida. Como él dijo el jueves pasado que tenía tantas ganas de recibir una visita que le daba igual que fuese su vecina del quinto o un funcionario del Ayuntamiento, fue precisamente esta última la visita que recibió. Como el vidente tiene tan buena pasta, agradeció al hombre el detalle de haber ido a verle. Por supuesto, era una broma del programa, y enseguida apareció su sobrina, con la que se fundió en un emocionado abrazo.

Sofía está agotada de cuidar el fuego. No se atreve a dormirse ni una hora.

Sofía se ha estado lamentando ante Joao de lo mal que lo hizo al principio del concurso “cuando vino Alejandro me di cuenta de todo el daño que había hecho” y no ha escatimado elogios hacia él “Alejandro es diferente a todos los chicos que he conocido, tan respetuoso…” En plató, Alejandro Albalá dijo que en este caso se podría aplicar eso de “No me quieras tanto, quiéreme mejor” y reconoció que Sofía le enloquece y le confunde.

Como bien dijo Lydia Lozano, Sofía no tiene ninguna necesidad de cambiar para ganar el concurso porque el público ya la salvado más de una vez siendo como era.

Raquel Mosquera ha encontrado dos amuletos. Uno le permite tener las gafas de bucear durante 1 día y otro, robar a un compañero todo lo que haya pescado en un día. Sergio se queja de que él ha estado todo el día buscando amuletos sin resultado y Raquel los encuentra como setas. Vamos, que se debe pensar que se los van poniendo a su paso. Francisco también ha encontrado uno pero se reserva lo que contenía.

La prueba de recompensa ha sido motivo de desavenencias entre los perdedores. El premio era un desayuno y un masaje, y ganó el equipo comandado por Logan, que eligió a Sergio, Joao y Mª Jesús. Cuando Raquel eligió a Hugo, éste ya puso mala cara, hasta Lara Álvarez lo advirtió. Sabía que iban a perder y que Francisco se ofreciese para ir primero, fue la gota que colmó el vaso. Raquel y Logan tenían que guiar a los miembros de su equipo, que llevaba los ojos vendados, y conseguir que rompiesen unas calaveras a modo de piñatas. Raquel no ha guiado bien a Francisco o éste no ha entendido a Raquel, pero el caso es que no ha conseguido romper la calavera hasta casi el final de la prueba, vamos, que el otro equipo ha ganado por goleada y sin dificultad. Francisco se ha enfadado porque consideraba que Raquel no le había indicado bien y Hugo, que ya estaba calentito, se ha agarrado un cabreo considerable.

Romina, ya expulsada, ha podido disfrutar del habitual desayuno, durante el cual ha reconocido que puede haber jugado en su contra que durante la convivencia se haya pasado con sus bromas y no se haya tomado las cosas en serio. Lo peor del concurso para ella ha sido su pelea con Saray y lo mejor, curiosamente, la tormenta y consiguiente evacuación “pasé mucho miedo pero al mismo tiempo lo pasé bien, mucha descarga de adrenalina y supervivencia extrema”. Asimismo, considera que Sergio se está equivocando con su juego. A Sandra Barneda le ha dicho que sólo Joao, Mª Jesús y a veces Logan, y que le perjudicó estar nominada con personas muy fuertes. “Ser de otro lado tampoco me ayudó” añadió.

Romina afirma que Logan y Sofía se besaron, aunque no lo vio personalmente sino que se lo contó el propio Logan. Desde luego, tanto Joao como Hugo tiene claro que se gustan y que si es dentro, fuera tendrán algo. Los aludidos se han sometido a una especie de careo con Romina. Al escuchar lo del beso, Sofía se quejaba “sí o sí me quieren encasquetar a Logan” reconociendo finalmente los dos que era cierto que se habían besado la primera semana de concurso pero que había sido un beso de buenas noches y Logan ha legal en esto y ha dejado claro que Sofía se arrepintió y ya no volvieron a tener más contacto. Sofía dice que hubo cosas que para ella son más graves, como haber dicho que se lo comería a besos, de las que se arrepiente mucho por el daño que hizo fuera. En plató, Alejandro Albalá no se ha conmovido mucho por las palabras de la que parece que ya es su ex novia, sino todo lo contrario.

Ya en plató, Alberto Isla reconoce que se quedó de piedra al ver que en vez de vídeos de su paso por el concurso le pusieron los de la supuesta infidelidad de su pareja. Le pareció una falta de humanidad encontrase con eso. Asegura que ya en casa ella le explicó las cosas “yo estoy enamorado de ella y confío totalmente en ella” añadiendo que la conoce desde hace mucho tiempo y sabe cuando miente y cuando no.

De repente, Alejandro Albalá exclamó “bienvenido al club de los jodidos por Isabel Pantoja. A mí también me ha pasado lo que a ti. Tú sabes que te ha sido infiel pero no lo quiere ver porque tienes un chollo que te cagas”. Entonces, Alberto Isa se levantó y fue hacia Alejandro mientras le decía “el chollo lo has tenido tú durante tres años y aquí estás sentado, caradura, sinvergüenza, no me provoques más, eres un provocador y un niñato”. Alberto tuvo que ser sujetado por la presentadora, Sandra Barneda, y por Nagore, Mayte Zaldívar, Isabel Rábago, Abraham y Kiko Jiménez.

Sandra Barneda censuró la actitud de Alejandro y como persistía, acabó echándole del plató. También pidió a Alberto que pidiese perdón por haber estado a punto de agredir a Alejandro. Pidió perdón a todos menos a Alejandro.

Alberto Isla ha negado que la primera noche tras llegar a Madrid no durmieran juntos, y ha contado que esa misma noche Alberto estuvo hablando con Dulce y con personas del entorno, y que entre esto y las explicaciones de Chabelita, ha entendido que ésta no le mentía. Ella demandará a Tony Rodríguez si sigue hablando sobre ella y Alberto ha matizado que los que quieren separarles no lo van a tener tan fácil.

