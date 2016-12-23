Programación de Teledeporte del sábado 24 al martes 27 de diciembre

carol
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Programación de Teledeporte para el sábado, 24, domingo 25, lunes 26 y martes 27 de diciembre de 2016:

Sábado 24 de diciembre:

06:20   PIEZAS MUSICALES DEPORTES

06:30   LO MEJOR DEL AÑO Juegos Olímpicos 2016: NATACIÓN AGUAS ABIERTAS 10 KMS. MASCULINOS

08:30   LO MEJOR DEL AÑO JJ00-2016: CICLISMO CONTRARRELOJ INDIVUDAL

MASCULINA

10:10   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016 : ATLETISMO MARATÓN MASCULINO

12:40   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016 :TENIS MASCULINO BRONCE INDIVIDUAL  NADAL-NISHIKORI

15:40   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: NATACIÓN SEMIFINALES  Y FINALES 1ª JORNADA

17:30   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA FINAL EQUIPOS

20:10    LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: BALONCESTO FEMENINO FINAL ESPAÑA-EEUU

21:40   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: FÚTBOL FINAL MASCULINA BRASIL-ALEMANIA

24:05   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: VOLEIBOL FINAL MASCULINA BRASIL-ITALIA

01:55   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: TRIATLÓN PRUEBA MASCULINA

03:50   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: WATERPOLO FINAL FEMENINA EEUU-ITALIA

04:50   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: SALTOS 10 M. FINAL FEMENINA

Domingo 26 de diciembre de 2016:

06:05   PIEZAS MUSICALES DEPORTES

06:30   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: NATACIÓN AGUAS ABIERTAS 10 KMS. FEMENINOS

08:40   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: CICLISMO CONTRARRELOJ INDIVIDUAL FEMENINA

10:05   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: ATLETISMO MARCHA 20 KMS MASCULINOS

11:35   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: TENIS  FINAL MASCULINA MURRAY- JM DEL POTRO

15:45   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: NATACIÓN SEMIFINALES  Y FINALES 1ª JORNADA

17:35  LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016 :GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA FINAL EQUIPOS

19:50   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: BALONCESTO MASCULINO  FINAL EEUU-SERBIA

21:25   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: GIMNASIA RÍTMICA  FINAL INDIVIDUAL

24:10   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: VOLEIBOL FINAL FEMENINA CHINA – SERBIA

02:00   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: TRIATLÓN PRUEBA FEMENINA

04:10   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: WATERPOLO FINAL MASCULINA  CROACIA –SERBIA

05:15   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016:  NATACIÓN SALTOS 3 M. FINAL FEMENINA

Lunes 26 de diciembre de 2016:

06:15   PIEZAS MUSICALES DEPORTES

06:30   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: CICLISMO FINAL RUTA FEMENINA

07:45   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: GOLF FEMENINO ÚLTIMA JORNADA

09:30   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016 :HOCKEY HIERBA FINAL FEMENINA  HOLANDA –GRAN BRETAÑA

11:10   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: BALONMANO FINAL FEMENINA FRANCIA –RUSIA

12:35   LO MEJOR DEL AÑO JJOO-2016: TENIS FINAL FEMENINA PUIG- A. KERBER

14:50   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: NATACIÓN SEMIFINALES  Y FINALES  2ª JORNADA

16:50   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: NATACIÓN SEMIFINALES  Y FINALES 2ª JORNADA

19:30   FÚTBOL SUPERCOPA DE ITALIA JUVENTUS- AC MILAN

21:30   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: GIMNASIA RÍTMICA  FINAL CONJUNTOS

23:00   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: FÚTBOL FINAL MASCULINA BRASIL –ALEMANIA

01:25   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: HOCKEY HIERBA FINAL MASCULINA BÉLGICA –ARGENTINA

02:50   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: BALONMANO  FINAL MASCULINA  DINAMARCA-FRANCIA

04:10   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: NATACIÓN SEMIFINALES  Y FINALES 2ª JORNADA

Martes 27 de diciembre:

06:10   PIEZAS MUSICALES DEPORTES

06:30   LO MEJOR DEL AÑO JJOO-2016: REPETICION TENIS FINAL FEMENINA PUIG- A. KERBER

08:45   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: REPETICIÓN HOCKEY HIERBA FINAL MASCULINA  BÉLGICA –ARGENTINA

10:10   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: FÚTBOL FINAL FEMENINA  SUECIA –ALEMANIA

11:50   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: HALTEROFILIA FINAL FEMENINA 75KG

13:05   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: TRIATLÓN PRUEBA  MASCULINA

15:00   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA FINAL INDIVIDUAL

17:10    LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: NATACIÓN SEMIFINALES  Y FINALES 3ª JORNADA

19:10   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: CICLISMO BMX FINAL FEMENINA  Y MASCULINA

20:00   GRABADO PROGRAMA BOX TDP

20:30   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: TENIS FINAL DOBLES MASCULINA LOPEZ/NADAL- MARGEA/TECAU

23:05   FÚTBOL SUPERCOPA DE ITALIA JUVENTUS- AC MILAN

00:50   PROGRAMA BOX TDP

01:20   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: HALTEROFILIA FINAL FEMENINA 75KG

02:35   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: FÚTBOL FINAL FEMENINA SUECIA –ALEMANIA

04:15   LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: NATACIÓN SEMIFINALES  Y FINALES 3ª JORNADA

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