Programación de Teledeporte del sábado 24 al martes 27 de diciembre

Programación de Teledeporte para el sábado, 24, domingo 25, lunes 26 y martes 27 de diciembre de 2016:
Sábado 24 de diciembre:
06:20 PIEZAS MUSICALES DEPORTES
06:30 LO MEJOR DEL AÑO Juegos Olímpicos 2016: NATACIÓN AGUAS ABIERTAS 10 KMS. MASCULINOS
08:30 LO MEJOR DEL AÑO JJ00-2016: CICLISMO CONTRARRELOJ INDIVUDAL
MASCULINA
10:10 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016 : ATLETISMO MARATÓN MASCULINO
12:40 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016 :TENIS MASCULINO BRONCE INDIVIDUAL NADAL-NISHIKORI
15:40 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: NATACIÓN SEMIFINALES Y FINALES 1ª JORNADA
17:30 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: GIMNASIA ARTÍSTICA MASCULINA FINAL EQUIPOS
20:10 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: BALONCESTO FEMENINO FINAL ESPAÑA-EEUU
21:40 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: FÚTBOL FINAL MASCULINA BRASIL-ALEMANIA
24:05 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: VOLEIBOL FINAL MASCULINA BRASIL-ITALIA
01:55 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: TRIATLÓN PRUEBA MASCULINA
03:50 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: WATERPOLO FINAL FEMENINA EEUU-ITALIA
04:50 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: SALTOS 10 M. FINAL FEMENINA
Domingo 26 de diciembre de 2016:
06:05 PIEZAS MUSICALES DEPORTES
06:30 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: NATACIÓN AGUAS ABIERTAS 10 KMS. FEMENINOS
08:40 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: CICLISMO CONTRARRELOJ INDIVIDUAL FEMENINA
10:05 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: ATLETISMO MARCHA 20 KMS MASCULINOS
11:35 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: TENIS FINAL MASCULINA MURRAY- JM DEL POTRO
15:45 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: NATACIÓN SEMIFINALES Y FINALES 1ª JORNADA
17:35 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016 :GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA FINAL EQUIPOS
19:50 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: BALONCESTO MASCULINO FINAL EEUU-SERBIA
21:25 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: GIMNASIA RÍTMICA FINAL INDIVIDUAL
24:10 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: VOLEIBOL FINAL FEMENINA CHINA – SERBIA
02:00 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: TRIATLÓN PRUEBA FEMENINA
04:10 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: WATERPOLO FINAL MASCULINA CROACIA –SERBIA
05:15 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: NATACIÓN SALTOS 3 M. FINAL FEMENINA
Lunes 26 de diciembre de 2016:
06:15 PIEZAS MUSICALES DEPORTES
06:30 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: CICLISMO FINAL RUTA FEMENINA
07:45 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: GOLF FEMENINO ÚLTIMA JORNADA
09:30 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016 :HOCKEY HIERBA FINAL FEMENINA HOLANDA –GRAN BRETAÑA
11:10 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: BALONMANO FINAL FEMENINA FRANCIA –RUSIA
12:35 LO MEJOR DEL AÑO JJOO-2016: TENIS FINAL FEMENINA PUIG- A. KERBER
14:50 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: NATACIÓN SEMIFINALES Y FINALES 2ª JORNADA
16:50 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: NATACIÓN SEMIFINALES Y FINALES 2ª JORNADA
19:30 FÚTBOL SUPERCOPA DE ITALIA JUVENTUS- AC MILAN
21:30 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: GIMNASIA RÍTMICA FINAL CONJUNTOS
23:00 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: FÚTBOL FINAL MASCULINA BRASIL –ALEMANIA
01:25 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: HOCKEY HIERBA FINAL MASCULINA BÉLGICA –ARGENTINA
02:50 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: BALONMANO FINAL MASCULINA DINAMARCA-FRANCIA
04:10 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: NATACIÓN SEMIFINALES Y FINALES 2ª JORNADA
Martes 27 de diciembre:
06:10 PIEZAS MUSICALES DEPORTES
06:30 LO MEJOR DEL AÑO JJOO-2016: REPETICION TENIS FINAL FEMENINA PUIG- A. KERBER
08:45 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: REPETICIÓN HOCKEY HIERBA FINAL MASCULINA BÉLGICA –ARGENTINA
10:10 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: FÚTBOL FINAL FEMENINA SUECIA –ALEMANIA
11:50 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: HALTEROFILIA FINAL FEMENINA 75KG
13:05 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: TRIATLÓN PRUEBA MASCULINA
15:00 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA FINAL INDIVIDUAL
17:10 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: NATACIÓN SEMIFINALES Y FINALES 3ª JORNADA
19:10 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: CICLISMO BMX FINAL FEMENINA Y MASCULINA
20:00 GRABADO PROGRAMA BOX TDP
20:30 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: TENIS FINAL DOBLES MASCULINA LOPEZ/NADAL- MARGEA/TECAU
23:05 FÚTBOL SUPERCOPA DE ITALIA JUVENTUS- AC MILAN
00:50 PROGRAMA BOX TDP
01:20 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: HALTEROFILIA FINAL FEMENINA 75KG
02:35 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: FÚTBOL FINAL FEMENINA SUECIA –ALEMANIA
04:15 LO MEJOR DEL AÑO JUEGOS OLÍMPICOS-2016: NATACIÓN SEMIFINALES Y FINALES 3ª JORNADA