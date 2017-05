Alba Carrillo decide continuar como concursante de Supervivientes

La tormenta vivida en la noche de ayer ha acabado con el fuego y también con el ánimo de alguno de los Supervivientes.

Raquel, de las Mellis, reconocía que la situación vivida le había sobrepasado y que se sentía hundida. Laura Matamoros tampoco estaba mucho mejor, y Paola Caruso, que se quedó sin casa, siente que fue muy mal recibida cuando pidió a sus compañeros que la dejaran dormir con ellos. Bueno, lo de dormir es un decir porque todo estaba empapado y no pudieron pegar ojo. Sin embargo, Leticia se queja del mal comportamiento de la italiana, que se fue a tierra de nadie sin devolverles la manta y encima por la mañana les ha quitado la lona.

Paola ha conseguido, en una prueba de recompensa en la que tenía que buscar unas piedras de colores, pasta y pastel, según se podía leer en las piedras. En una prueba bastante más dura, el equipo Tierra de nadie ha tenido un minuto para comerse una tortilla de patata de dos pisos con mahonesa y el equipo infierno, 20 segundos.

Lo más inesperado. Eliad Cohen ha tenido que abandonar el concurso. Durante el juego de localización – el de las cuerdas. sufrió una lesión en el brazo izquierdo y la resonancia que se le ha practicado ha determinado que tiene el tendón largo del biceps roto. Casi nada. Leticia se ha quedado hecha polvo. La despedida ha sido muy emotiva y también ha servido para limar asperezas con Janet.

¡Increíble! Lara Álvarez ha hablado con Lucía Pariente, que ya está volando hacia Madrid, y que asegura que ¡¡no ha abandonado!! Que ha habido un malentendido y que en ningún momento tuvo intención de abandonar. ¡Cuando durante la gala no le decía otra cosa a Jorge Javier Vázquez! Es más, Lucía no ha mostrado signos de arrepentimiento, todo lo contrario, ha afirmado, arrogante, que le ha perjudicado participar con su hija porque “no he podido ser yo misma, he tenido que medir mis palabras para no perjudicarla” ‘¡O sea, que ha medido sus palabras! Si no llega a hacerlo, ¿Qué hubiera pasado? “Tenía que haber ido a mi aire” ha concluido.

Alba ha agradecido mucho el apoyo recibido y ha decidido quedarse, pero dejando claro que hay cosas por las que no está dispuesta a pasar. Reconoce que su madre ha sido una concursante nefasta pero no va a consentir que la insulten, y tampoco que nombren a su hijo. También cree que su madre no ha enfocado bien el concurso y que, como ella vaticinó desde el principio, ha sido un lastre para ella.

Por supuesto, el recibimiento que le han hecho en “Tierra de nadie” no ha sido precisamente caluroso. Especiamente beligerante ha estado Kiko Jiménez.

Por cierto, Antonio David ha anunciado que el novio de Alba Carrillo ha roto con ella.

Carmen Borrego se ha encontrado con Ortega Cano, que le ha dado un abrazo y le ha dicho lo siguiente” Por favor, os pido a todas que no hagáis caso de lo que se habla, y un beso muy grande para tu madre y para tu hermana”. ¿Con esto qué ha querido decir? ¿Que no hagan caso a Gloria Camila?

En cuanto al tan anunciado “chubasconing” de Gloria Camila y Kiko, al final se ha quedado en nada. Lo que sí que no hay manera de hacer entender a la gente es que Janet NO ES MONJA.

