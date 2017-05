Te contamos cómo ha sido la sexta gala de Supervivientes

Te contamos quién fue el expulsado, quién es la zombie, el líder, dónde van a pasar la semana cada grupo y quiénes son los nominados en Supervivientes.

Kiko y Gloria Camila se reencontraron… por poco tiempo. No sería la única alegría para Kiko, ya que su madre y la de Alejandro van a visitarles esta noche.

Juego de localización. Juego igualadísimo y complicado con un calor tremendo. El equipo cielo ha conseguido mantener su localización. El equipo infierno está, lógicamente, desolado, incluso buscando culpables por perder la prueba. Otra semana más en el infierno.

Han conectado con Janet que está encantada de ser zombie. Lástima que no estaba disfrazada esta noche, con lo graciosa que se puso la semana pasada.

Carmen Borrego está en el plató porque va a hablar con Bigote. Esté imposible con el tema del desayuno y encima por su culpa Iván no ha desayunado. Carmen no entiende la actitud de la pareja de su madre. Ni ella ni nadie, claro.

“Me puedo tirar un mes sin comer pero a mí no me van a vacilar”. “No como nada de nada hasta que me lleven en un ataud”. Eso y otras cosas ha estado diciendo estos días, pero cuando le ha preguntado Jorge Javier ha dicho que sólo se ha quejado del zumo de naranja “porque no es zumo, es agua con anilina” a lo que Jorge ha contestado que todo el equipo del programa toma lo mismo y que sentían no haber fletado un camión con naranjas de Valencia.

En vez de avergonzarse cuando ha escuchado a Lara, ha contestado que “No tengo nada que decir” y ha sugerido que Lara lo dijo luego. ¡Tócate las narices! Poco a poco ha ido reconociendo que ha metido la pata pero aún así insiste en que el desayuno era suyo y que lo comía si quería. Y punto.

Lo que está claro, como ha dicho Jorge, es que cuando se está en la situación que estén ellos, agarrarse a un orgullo absurdo y estar acusando a la organización de estafa y engaño es muy fuerte. Ha añadido que las excusas de Bigote han sido muy tibias, si es que las ha habido.

A Carmen le ha reconocido que se ha equivocado “pero ya está, tampoco ha sido para tanto”. Carmen no ha sido tan dura con él como pensábamos, y ha finalizado con un “tú ya sabes quién es. Morita te manda besos” y Bigote ha respondido “muy bien, yo también, y bien grandes”.

Han puesto imágenes de los enfrentamientos entre Kiko y Alba, a la que el primero acusa de tener los pies quemados y anemia cuando le conviene. Kiko ha dicho en la palapa que Alba es la mujer más vaga que ha conocido. “Eres un estorbo”. Resulta que Kiko le ha dicho a Leticia Sabater que entendía que le hubiesen puesto los cuernos a Alba “seguro que se pasa el día en pijama, así es normal que el hombre tenga que buscarse fuera las habichuelas”. Sin comentarios. Pero, Jorge Javier les ha advertido que tenían que cesar todos esos comentarios y descalificaciones “empezad a controlaros y que cuando veais vuestro paso por el concurso, no tengáis que arrepentiros”.

Lástima que Gloria Camila no haya contestado bien a Paola cuando ha escuchado que ésta decía de ella que era fea, que medía metro y medio y pesaba cien kilos. Gloria le ha contestado “me tiene envidia desde que me vio (…) no es bella ni queriendo, tiene que nacer mil veces para ser bella y para estar a mi altura (…) he visto mierdas más sólidas que tus argumentos”.

Por lo menos, Alba Carrillo tiene el apoyo de Iván, que no ha dudado en afirmar que le gustaría seguir conociendo a su compañera. Sin embargo, dice de Leticia que “por dentro es bastante fea”.

Kiko también tiene algo que decir sobre Iván, del que dice que sólo pesca cuando él ya ha pescado para medirse con él.

El primer nominado en ser salvado ha sido Gloria Camila. El segundo, José Luis. La expulsión ha quedado entre Leticia y Paola y le ha tocado a Leticia. La intérprete de la “Salchipapa” ha asegurado estar muy contenta de haber llegado a la mitad del concurso y prefiere estar fuera habiendo dicho todo a la cara a estar dentro del concurso “de rodillas”

Ha habido una conexión telefónica con Ortega Cano, que ha afirmado estar muy orgulloso de tener una hija como Gloria, y ha podido hablar con ella “Glori, guapa mía, preciosa, mi chiquitita,que estás muy guapa, hecha un bombón” le ha dicho y le ha dado ánimos para que no tenga bajones como el de días pasados y le ha recordado que su madre le da fuerzas desde el cielo. Dice que todos están pendientes de ella en casa, hasta los perritos Jerry y Turrón. “Papá, te amo con locura, no sabes cómo se aprende aquí a valorar todo, la comida, la familia, todo”.

La prueba de líder consistía en aguantar lo más posible en unos soles que se iban inclinando. Competían Gloria Camila contra José Luis y Kiko contra Paola. Gloria aún ha aguantado un poco pero Paola ha caído enseguida. Así pues:

Líder del equipo Cielo: José Luis

Líder del equipo Infierno: Kiko

Recordamos que el líder no puede ser nominado pero nomina directamente y deshace empates.

Así han sido las nominaciones:

Equipo Infierno:

Alba Carrillo nomina a Paola porque no puede nominar a Kiko por ser líder.

Iván nomina a Paola por descarte.

Bigote Arrocet nomina a Paola por descarte y sabe que no se irá.

Paola Caruso nomina a Iván porque es con el que menos relación tiene del grupo.

La nominada del grupo es Paola. Como líder, Kiko nomina directamente a Alba “está mejor fuera que aquí, le hago un favor”. Ha aprovechado para pedirle disculpas por sus descalificaciones “soy un bocazas”.

Así pues, nominados del equipo Infierno: Paola y Alba.

Equipo Cielo:

Alejandro Caracuel nomina a Gloria Camila porque lleva menos tiempo con ella.

Gloria Camila nomina a Alejandro porque tiene menos roce con él.

Laura Matamoros nomina a Gloria Camila por descarte, no quiero nominarla pero no me queda otra.

Juan Miguel nomina a Gloria porque días atrás estaba muy triste y parecía que quería irse.

La nominada del grupo es Gloria Camila. Como líder, José Luis nomina a Alejandro pero no tiene razones.

Así pues, nominados del equipo Cielo: Gloria Camila y Alejandro.

Finalmente, los espectadores decidieron que la expulsada definitiva es Janet, que regresa a España. Por lo tanto, Leticia es la nueva zombie.

