Supervivientes: Leticia Sabater, expulsada definitivamente

Ya no hay zombies y a partir de ahora el expulsado en Supervivientes regresará definitivamente a España. Esta semana, le ha tocado a Leticia Sabater, que ha perdido el duelo con Paola Caruso.

La primera en salvarse anoche fue Alba Carrillo, seguida de Alejandro Caracuel. La expulsión quedaba entre Gloria Camila y Paola, y se salvó la primera. La italiana tenía que medirse después con Leticia, y salió victoriosa. Además, la intérprete de la Salchipapa le aclaró que había sido ella la que había aliviado su intestino en un lugar poco propicio, y por ello pidió disculpas a Paola, en la que todos habían puesto sus sospechas.

En una horrible prueba en la que tenían que rebozarse en la mayor cantidad de barro posible para luego ser escurridos y pesar el barro, Laura, Juan Miguel, Gloria, Alejandro y Alba ganaron una ducha de agua dulce con gel y champú y un masaje. Poco premio para semejante gorrinada. Pero, aún peor fue para el resto, que se tuvieron que quedar toda la gala con el barro encima. Daba una grima tremenda verles.

Precioso reencuentro entre Juan Miguel y su hija Rocío, fruto de su matrimonio con Karina. Cómo estaría de emocionado que no fue capaz de comer la pechuga con verduras que le trajo su hija. Menos mal que se lo dejaron llevar a la palapa y comieron todos. También pudo hablar por teléfono Laura Matamoros con su novio Benjamín y José Luis con su mujer, Imma.

También recibió Paola Caruso los ánimos de su amiga Simona Ventura, una veterana presentadora de Italia que lleva 25 años en televisión y ha presentado varios años la versión italiana de Supervivientes. Precisamente, el último año ella misma concursó, y fue ahí donde hizo una gran amistad con Paola, a la que ha regañado cariñosamente por comportamientos como escupir a Iván. Antes, Paola ya había pedido disculpas a Iván, fundiéndose en un abrazo con él y asegurándole que iban a empezar de cero.

Por cierto, a ver si intentamos distribuir mejor el tiempo, porque Janet se quedó sin entrevista. Fue sentarse con el presentador y volverse a levantar, aunque Jorge Javier le prometió que en Debate tendría tiempo para hablar.

En la prueba definitiva para elegir líder, ganó Iván. Así pues, inmune y con la capacidad de nominar a un concursante directamente. Ahora, todos unificados, viviendo en Cayo Paloma, ya se pueden nominar todos sin separaciones de grupos.

Así han sido las nominaciones:

Alba Carrillo nomina a Kiko y Gloria porque son de las personas que quedan con las que más enfrentamientos ha tenido.

Alejandro Caracuel nomina a Kiko porque no para de hacer comentarios sobre él “y eso que dice que no me conoce” y a Bigote porque tiene menos afinidad.

José Luis nomina a Kiko porque “me molestó lo que dijo hace un par de semanas de mí, no me conoce de nada y me parece que lo dijo basándose en palabras de otras personas” y a Laura porque la estrategia que quiere llevar con él le parece un poco mal.

Gloria Camila nomina a José Luis por las discusiones que han tenido esta semana, y a Bigote “porque no le conozco pero por lo que veo, no hace mucho”.

Laura Matamoros nomina a Bigote y a José Luis, porque no quiere nominar a otros y cree que Bigote no va a salir.

Bigote nomina a Kiko y Gloria porque no cree que se vayan porque hacen una pareja muy bonita.

Kiko nomina a José Luis porque tienen cierta competencia “y no congeniamos bien” y a Bigote porque “pasa desaparcibido , no hace nada y a mí me gusta la gente que se deja ver”.

Juan Miguel nomina a Bigote “porque nunca le he nominado” y a Alejandro porque no le ha salido otro nombre, pero no tiene nada en su contra. Ya había dicho el peluquero que tener que poner dos nombres le había dejado en blanco.

Los nominados del grupo son Kiko y Bigote. Como líder, Iván nomina directamente a Laura porque ella le ha nominado dos veces.

Así pues, nominados de esta semana: Kiko, Bigote y Laura.



Muy fuerte que le pusieran a Gloria Camila en el aniversario del fallecimiento de Rocío Jurado, el “Algo se me fue contigo” y a su madre cantándoles cuando eran pequeños. Saben perfectamente que iban a provocar las lágrimas de la chica. Igual a ella le da fuerzas, no lo sé, pero a mí me daría un bajonazo tremendo. En fin…

