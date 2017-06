Superviventes: la unificación convierte la isla en un campo de batalla

La unificación ha traído consecuencias nefastas para la convivencia en la isla. Supervivientes es un campo de batalla en el que sólo Juan Miguel, Alejandro y Bigote logran escaparse un poco de los altercados que se forman.

Kiko y Gloria Camila han formado ya un mundo aparte que no creo que les beneficie para nada. Ya ni siguiera Laura Matamoros parece formar parte del grupo de tres, ahora son sólo ellos contra todos, criticando constantemente y acusando a los demás, especialmente a José Luis e Iván, de abrir un coco sin esperar a que ellos dos regresaran de pescar – a pesar que les guardaron su parte – y de esconderse coco en los bolsillos del bañador. Se están aislando demasiado, y es una lástima, con lo buenos supervivientes que son, que estar en contra de todos vaya a pasarles factura.

Es más, entre ellos la relación sigue siendo, para muchos entre los que me incluyo, tóxica. Gloria le propuso ir a pescar y a él no le apetecía, entre otras cosas porque no hay fuego para cocinarlo y además acaba de comer y estaba haciendo la digestión. Pues bien, pensando que no había cámaras, Kiko le reprochó a su novia el haberle hecho quedar como que no quería ir a pescar. Cree que entre eso y llevarse mal con los compañeros, la audiencia le puede echar. Gloria se puso muy nerviosa y entre lágrimas espetó “Si te vas tú me voy yo después. Los odio a todos, a todos, le estoy cogiendo asco hasta a Juanmi. Si no me sale del coñ… estar con ellos no estoy. Me caen fatal y no aguanto ni un puto día aquí más”.

Gloria Camila tiene tanta seguridad en sí misma y las ideas tan claras, que puede resultar, muchas veces, arrogante, por no decir prepotente. Tiene que medir más sus expresiones, porque decir “que José Luis se coma el coco a ver si se ahoga” es horrible. Por desgracia, las muertes por atragantamiento son una realidad y no se puede jugar con eso porque nadie estamos libres. Es una muerte terrible y angustiosa para el que la sufre y para los que están a su alrededor. Ojalá pida disculpas por este comentario tan desafortunado.

En la prueba de recompensa, tenían que transportar un flotador en el agua hasta tocar una base. La lucha entre los contendientes, que iban de dos en dos, era encarnizada y lo fue especialmente entre Kiko e Iván, con victoria para Iván, y entre Gloria Camila y Paola, con victoria polémica para la primera, ya que la italiana acusó a Gloria de haberla arañado y dado una patada. Las imágenes mostraron que más bien fue al contrario. Era imposible que Gloria nadase, transportarse el flotador y a la vez arañase a Paola, salvo que tenga un tercer brazo que aún no le hayamos visto.

El caso es que el premio lo lograron José Luis, Alba, Iván, Gloria Camila y Alejandro, y consistía en poder coger tres prendas – sólo ropa- de sus maletas y disfrutar este lunes de una dulce merienda.

La que también ha estado a punto de tirar por tierra el buen concurso que ha hecho, ha sido Leticia Sabater. Tras ver el vídeo en el que todo la criticaban duramente por aliviar su intestino fuera del lugar que tienen asignado para ello, ha dicho desde Honduras que lo que ha ocurrido es que ha caído mal porque les decía lo que no querían oír, y que iba a contar muchas cosas cuando llegase a España, como que Paola le preguntó si conocía a futbolistas famosos o directivos de cadenas “os podéis imaginar para qué”. Sandra Barneda ha estado brillante contestándole que lo que estaba insinuando era mucho más feo que haber defecado fuera del retrete. Ni siguiera su amiga en el plató aprobó lo que había dicho Leticia.

En otro orden de cosas, muchos esperábamos que Mª Teresa Campos hablase con Bigote pero no fue así. La esperada llamada fue sólo para hablar con Sandra Barneda. La periodista confirmó que había recuperado la coordinación entre sus dos ojos, por lo que su visión ya es normal, algo que nos alegra enormemente.

Mª Teresa no sabe si Bigote se va a enfadar por no haberle comunicado su problema de salud “pero que conmigo no se enfade que bastante he tenido” ha declarado. Ha defendido a capa y espada a su pareja, reconociendo que lo del desayuno fué “una rabieta de niño de 5 años” pero quitándole hierro rápidamente. Está claro que está profundamente enamorada.

Cree Mª Teresa que Bigote está en desigualdad con los demás concursantes por no tener redes sociales – algo que ha molestado mucho a la madre de Kiko – y ha mandado el siguiente mensaje: “Mis redes son humanas, y por eso pido a las personas que me han demostrado su cariño, que voten para salvar a Edmundo. No es perfecto, pero como diría Antonio Machado, es bueno, en el buen sentido de la palabra bueno”.

