Ángel Garó se convierte en el séptimo expulsado de GH VIP

Un nuevo expulsado, tres nominados en unas nominaciones en el confesionario, un inmune que ejerce su poder del intercambio…. todo esto y mucho más en la novena gala de GH VIP.

Después de recibir la visita de Isa Pantoja, que se quedará toda la noche en la casa, en la sala de expulsión, Ángel y Asraf han visto discusiones pasadas, que ya están vistas y por las que ya se han pedido disculpas, así que no entendemos muy bien esta repetición. Ángel lo ha señalado, apuntando a que podían haber puesto imágenes de los buenos ratos que ha pasado. Jorge Javier ha contestado: “A veces, lo que nos produce rechazo es ver una parte de nosotros con la que no estamos cómodos”. También se ha hecho eco el presentador de algo que se ha comentado mucho, la posible atracción entre ellos “parecían riñas entre enamorados”. Asraf lo ha negado con especial interés.

Llega el momento de la expulsión. La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Ángel Garó. Se despiden con afecto, el humorista le recuerda que le espera en Málaga… pero nos da que fuera van a seguir igual que en la casa, y miedo me da cuando se junten en los platós. Verdeliss y Jorge Javier han coincidido en que lo mejor es que Ángel haya salido porque su evolución no le beneficiaba e iba “cuesta abajo y sin frenos”.

Siete bombones repugnantes y uno dulce encima de la mesa. Quién eligiese el dulce, se convertía en jefe de la casa, inmune y con el privilegio del intercambio, quitar un nominado y poner a otro. Asraf ha sido el afortunado, pero el resto lo han pasado fatal, y hasta alguno a alguno le ha provocado dolor de cabeza y de estómago. El mayor damnificado, Tony.

Esta semana, eran los propios concursantes los que votaban cómo querían nominar, a la cara o en el confesionario. La votación ha quedado así:

A LA CARA: Miriam, Makoke, Tony y Asraf.

EN EL CONFESIONARIO: Ángel, Koala, Mónica, Suso y Aurah.

Por lo tanto, nominaciones en el confesionario.

Así han sido las nominaciones (no se puede nominar a Asraf porque es inmune)

Makoke nomina con 1 punto a Miriam, aunque todo han sido elogios “hace mucho en la casa y siempre intenta agradarme”, con 2 puntos a Mónica “tanto las personas que han venido de fuera como algunos que han venido a gritar, diciendo que abriéramos los ojos, que nos estaban traicionando, cosas que ví en el Olimpo cuando estaba de diosa… pues sospecho, además, de los que quedan es con la que menos relación tengo” y con 3 puntos a El Koala por llamarla “Makon” como si fuera una cámara que les va siguiendo “aunque la relación ha mejorado”.

Aurah nomina con 1 punto a Tony “porque me jala del pelo todo el día” , con 2 a El Koala “porque no he tenido…” y ya no le han dejado decir más, y con 3 puntos a Mónica sin que tampoco pudiera dar las razones.

Asraf nomina con 1 punto a Aurah porque le nominó la semana pasada y lo vio un poco desleal, con 2 a Tony porque hemos estado apartados toda la semana con lo de los vampiros, y con 3 a Makoke porque han tenido unos enfrentamientos.

El Koala nomina con 1 punto a Mónica por descarte y por menor afinidad, con 2 a Makoke por descarte “y para que la ruleta siga” y con 3 puntos a Tony por lo mismo.

Miriam nomina con 1 punto a Tony porque no ha tenido la oportunidad últimamente de hablar con él, con 1 a Makoke porque no la ve venir y con 3 a Mónica porque no le aporta absolutamente nada por más que lo intenta.

Mónica nomina con 1 punto a Tony porque tienen menos relación que antes “yo le he intentado pero creo que está más unido a otras personas”, 2 puntos para Makoke porque ésta se pensó que le había dado 6 puntos a ella “y siento que ahora me mira mal” y 2 puntos a Koala porque “el quedar bien constantemente cara al público, esos mensajes populistas para dejar mal a otras personas como es mi caso, igual no son necesarios para fastidiar a nadie”.

Suso nomina con 1 punto a Makoke “me sabe muy mal, me cae muy bien” y con 2 y 3 puntos a Koaka y a Miriam porque esto es un concurso “me gustaría llegar lejos y veo que tienen muchos apoyos fuera”.

Tony nomina con 1 punto a Miriam por descarte, con 2 puntos a Mónica porque le tiene menos cariño que a otras personas en la casa y con 3 a El Koala por lo mismo.

Nominados: El Koala con 13 puntos, Mónica con 11 puntos y Makoke con 10.

Asraf, usa su privilegio de salvar a un nominado y poner a otro. Decide salvar a Mónica y que esté nominado Tony.

Nominados definitivos: Makoke, Koala y Tony Spina.

“Eres tu peor enemigo” le ha espetado Jorge Javier a Ángel nada más entrar éste en plató. Le ha dicho que ha dado muy buenos momentos muy buenos “descacharrantes” pero que luego ha entrado en una dinámica que no le beneficiaba nada.

Ángel ha alegado que él quería que la casa de Gran Hermano fuese un hogar, y que su gran error ha sido tomarse demasiado en serio a todos “me ha dolido mucho cualquier renuncio de los demás”. Esta entrega que no ha visto correspondida como él quería, le ha removido mucho porque precisamente salía de una relación que acabó como todos sabemos y en la que le ocurría lo mismo. Aún así, entiende que esto no le disculpa. También ha pedido perdón por comentarios que podían sonar a racistas aunque Jorge Javier los califica más de “clasistas” . Ángel ha insistido en que ha tenido una pareja árabe, que ha vivido con una familia en Tánger de la que guarda unos recuerdos estupendos y que su especialidad cocinando es la cocina árabe-andaluza, y que por ello le choca más que le puedan ver como racista.

Le ha reprochado también Jorge Javier que estuviese constantemente recordando su trayectoria “el público ya sabe tu trayectoria” y el presentador cree que lo hacía porque en el fondo le avergonzaba estar en el reality. Ángel Garó no lo ha negado y Jorge le ha señalado que estar en Gran Hermano no es un demérito, que está arrasando en audiencia y que si piensa que los millones de personas que ven este programa son todos unos analfabetos y unos iletrados. “El bochorno que sentías no está justificado”.

Verdeliss ha tomado la palabra y le ha dicho: “Me fuiste desencantado hasta el punto de asustarme en la relación contigo. Tú dices que se te provocaba, yo creo que el simple hecho de no darte la razón o de contrariarte, podía ser devuelto con un ataque cinco veces más cruel y a mí sinceramente me alegra que hayas salido porque también se da puerta al hecho de que el sexo, la edad o el país de origen o tu trayectoria te autorice a faltar al respeto o a tratar despectivamente a otros”. Ángel le ha espetado “¿Y todo por un sorbo de leche?” y ella le ha contestado “No, por los comportamientos que pudo haber detrás”. El humorista sólo ha querido responder a Verdeliss que va a tener una niña preciosa y que le desea lo mejor.

