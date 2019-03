Antonio Tejado es el noveno expulsado de GH DÚO

Una expulsión esperada, un nuevo líder que pasa por un mal momento, tres nominados y mucho más en la undécima gala de GH Dúo.

Esta noche, toca otra expulsión de un peso pesado, que además tienen en común ser los mayores enemigos de Mª Jesús, así que salga quien salga, la ex miss se va a quitar un peso de encima.

Alejandro, en su peor momento

Alejandro está hecho trizas desde las imágenes del martes en las que se dejaba ver su relación posesiva con Sofía, y ésta no se lo está poniendo nada fácil, para variar. Hemos visto a la navarra en el confesionario, diciendo que lo de pedir perdón y llorar “te planteas si lo hace realmente porque lo siente o porque ve que está quedando mal como personaje”.

En plató, Maite Galdeano ha asegurado que ha vivido este tipo de situaciones tanto con Sofía como con ella misma, y que tiene testigos. Paz Guerra le ha contestado que Sofía también es una niña celosa ” a mí también me gustaría que Sofía se sentase contigo y te contara muchas cosas”. Maite le ha dicho que su hijo aprovecha todas las ocasiones para dejar a Sofía mal en cualquier momento.

En directo, Sofía ha destrozado a Alejandro, diciendo que lo del otro día lo tomó con normalidad y que le preocupa realmente la normalidad con la que se tomó un asunto que es tan grave “me preocupa que en ese momento del jacuzzi no te diera un par de leches y te dijese ¡que estás haciendo, Alejandro! que me lo tomase como algo normal”.

Alejandro le ha contestado “que por un concurso, por dinero, que me quiera dejar a mí de algo que no soy”. Alejandro quiere que a partir de ahora no sean ni tan siquiera compañeros de programa, cada uno por su lado. “Lo que pase es que te jod… que se vea una parte de tu manera de ser y no quieres quedar con esa imagen, quieres quedar con otra, pues es que es la realidad, Alejandro” le ha espetado Sofía.

Habla Paz Guerra

La madre de Alejandro considera que se ha hecho bien reprendiendo a su hijo, considera que el comportamiento de su hijo fue desmedido, pero del mismo modo considera también que la reprimenda de Jorge Javier también fue desmedida, haciendo comparaciones con cosas muy serias y muy fuertes, y sin ofrecerle ningún consuelo. Pero, Jorge Javier le ha dejado claro que no se arrepiente, que le sobrecogió lo que vio, que no siente ninguna empatía hacia él y que cree que él estaba mal porque sabía que había quedado mal y que había perdido el concurso, no porque su comportamiento estuviera mal.

Ambrosia existe

Ambrosia ha aparecido, ha hablado con Candela Acevedo y está dispuesta a hablar de su relación con Antonio Tejado cuando éste aún estaba con Candela.

Carolina no invitó a Mª Jesús a su cumpleaños

Con eso de que le dijeron que podía invitar a quien quisiera a su cumple y decidir quién comía su tarta, Carolina decidió que Mª Jesús ni estaba invitada ni comería tarta. Esta puede ser una decisión respetable, pero no las burlas hacia ella durante el cumpleaños. Muy mal.

La semana que viene, gala de familiares

El próximo jueves, los concursantes recibirán la visita de un familiar.

Prueba de inmunidad

La última prueba de inmunidad de GH Dúo – aunque ellos no sabrán que es la última- es un alarde de tecnología: quien se ponga más pinzas en la cara, gana. La ganadora había sido Sofía Suescun pero le han anulado dos pinzas por estar demasiado bajas, así que el líder es Alejandro. Inmunidad, suite, y un poder especial que consiste en ver todas las nominaciones de sus compañeros y ser el último en nominar.

Antonio, el expulsado de la noche

Como se lo esperaba, se lo ha tomado muy bien. “Eres mentiroso, manipulador, chismoso, egocéntrico, narcisista, lo tienes absolutamente todo, pero te has comido el concurso, es una pena que estés aquí cuando hay personas en el concurso que deberían haber salido la primera semana” le ha dicho Jorge Javier al llegar a plató. “No me gusta cómo piensas, cómo te comportas, pero eres un concursante de reality de primera categoría, has entrado a pasártelo bien, a disfrutar, a jugar, te has entregado del todo, y en nombre del programa, muchísimas gracias por tu participación en GH Dúo” ha continuado.

Ha tenido un enfrentamiento con Julio Ruz, que le ha espetado que ha tenido comportamientos peores que los que tuvo él y que le llevaron a la expulsión.

Así han sido las nominaciones:

Sofia Suescun nomina con 1 punto a Carolina, con 2 a Juan Miguel y con 3 a Mª Jesús, pero no ha dado razones. Sí ha dicho que no está bien porque es muy complicado convivir con una persona con la que no quieres estar, que sabes que te perjudica y que no puedes estar con él, pero por la que aún hay sentimientos y recuerdos “Una persona que yo sé perfectamente que no me lleva a nada bueno, y que tengo que estar y que además lo peor de todo es que le quiero, si yo no tuviera sentimientos por él sería todo más llevadero y no sufriría como sufro en ciertos momentos”.

Juan Miguel Martínez nomina con 1 punto a Kiko Rivera, con 2 puntos a Sofía y con 3 a Carolina. Tampoco da razones ni se las preguntan.

María Jesús Ruiz nomina con 1 punto a Kiko, con 2 a Irene y con 3 a Carolina Sobe.

Carolina Sobe nomina con 1 punto a Kiko, con 2 a Mª Jesús y con 3 a Juan Miguel.

Kiko Rivera nomina con 1 punto a Sofía, con 2 puntos a Juan Miguel y con 3 a María Jesús.

Irene Rosales nomina con 1 punto a Juan Miguel, con 2 a Mª Jesús y con 3 a Sofía

Alejandro Albalá, que ha podido ver las nominaciones de sus compañeros, no ha tenido valor para nominar a Sofía, le ha podido el corazón y ha nominado con 1 punto a María Jesús, con 2 a Juan Miguel y con 3 a Carolina, para dejarlo todo como estaba.

Nominados definitivos: María Jesús con 11 puntos, Carolina Sobe con 10 y Juan Miguel con 10.

