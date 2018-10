Aramís Fuster es la segunda expulsada de GH VIP

Una gala de GH VIP muy intensa con una nominación disciplinaria y una sorprendente mejoría de la relación entre Miriam y Mónica.

La conversación entre Mónica y Miriam que les suponía conseguir el baño y el lavadero, comenzó muy bien, contando cosas de la niñez de ambas, pero pronto se complicó porque Mónica consideraba cada tema que sacaba Miriam como “terrenos pantanosos” y no quería entrar. Finalmente, pasó el tiempo y se dio por superada la prueba. Aún así, en plató, esta noche, Miriam ha asegurado que Mónica no le cae mal y que le gustaría conocerla.

Los habitantes han podido descubrir que sus dormitorios tienen ya paredes y varias mejoras, y el domingo, obtendrán el jardín, el porche y el gimnasio.

Ángel Garó ha recibido la visita en el confesionario de su hermana Olga, que le ha anunciado que ha salido absuelto del juicio por malos tratos que le obligó a salir de la casa durante unas horas. Aunque se queja de haber sido vilipendiado y prejuzgado, dice perdonar a su ex pareja y sentirlo por él y por su familia “que siempre ha sido muy cariñosa conmigo”. En la casa todos le felicitaron por la gran noticia con mucha efusividad.

A las 23:26, se salvó a uno de los nominados, que por segunda semana consecutiva fue El Koala. La expulsión quedaba pues entre Aramís y Miriam.

En plató, Vito, la esposa de El Koala, aseguró que su marido estaba siendo tal y como es en el concurso, refiriéndose a las palabras de Kiko Hernández en las que afirmaba que era muy falso.

La Oktoberfest de la noche anterior dio para mucho. Miriam estaba especialmente espesa y si ya es un pelín alocada, con la cervecita ya apaga y vámonos. Le dio una colleja a Suso a la que él le dio una importancia excesiva, comenzando a decirle a Miriam que estaba “mal y podrida”, recordando que llama “señorita zanahoria” a Aurah y acusándola de agredir verbalmente a sus compañeros. Mientras, Makoke y Asraf trataban de calmarle. Suso ya no sabía ni lo que decía “si esto sigue así voy a ir a peor, voy a gritar más y a chillar más” y mientras Mónica se llevaba al jardín a Miriam y ésta, con una cogorza descomunal, le dijo a Mónica que la quería, que era una excelente madre… y hasta chocaron los nudillos. Absolutamente surrealista.

En plató, a Carlos no le hacía ninguna gracia ver el acercamiento “a ver si voy a quedar yo como el malo” añadiendo que “las dos se han aprovechado de mí toda su vida”.

La madre de Suso, en plató, tampoco aprobaba las formas de su hijo, aunque entendía que es imposible aguantar a Miriam todo el día. Jorge Javier se lamentaba del concurso tan “pésimo” que estaba haciendo Suso con lo bien que le cae.

No había manera de llevar a la cama a Miriam a la cama, lo intentó Mónica, lo intentó Makoke… sin éxito.

Pusieron el momento más desagradable y polémico hasta ahora. Omar, que estaba en la cama con Techi, animó a Asraf a meterse en la cama de Miriam aprovechando que estaba bebida. Como Asraf dijo que no iba a hacer algo así, Omar le espetó que si es que no le gustaban las mujeres. Asistimos pues a cómo Omar animaba a Asraf a aprovecharse de una mujer que no tenía capacidad plena de decisión porque estaba bajo los efectos del alcohol. Absolutamente condenable y más con los tremendos hechos que hemos vivido en los últimos tiempos en nuestro país. Jorge Javier dejó en manos de la audiencia la nominación directa de Omar, pero creemos que lo que merece es la expulsión disciplinaria.

Un 83,7% de los espectadores decidieron que Omar merece la nominación directa.

Jorge Javier anunció que la expulsada de la noche era Aramis Fuster, que agradeció a la audiencia que la haya sacado del concurso y al mismo tiempo dijo “si me dejan, volveré”. Antes de marchar, tuvo que dividir a sus ya ex compañeros en un grupo de seis y en otro de siete. En el de seis, Koala, Miriam, Verdeliss, Ángel, Tony y Darek, y en otro grupo, el resto.

Esta división sirvió para la prueba del jefe. Se tenían que quitar unas estrellas que llevaban pegadas con velcro sin usar las manos, sólo bailando. Los ganadores de cada grupo fueron Mónica y Ángel Garó, pero Mónica fue descalificada por haber empezado el juego con una estrella menos, así que el jefe e inmune a la nominación es Ángel.

Hemos tenido que ver a Techi lamentándose en el confesionario porque cree que aún quiere a Alejandro. Hasta su defensor en plató tuvo que reconocer que se lo había puesto muy difícil. “No hay una persona más cínica en la casa” dijo Chabelita, añadiendo que, sí que es verdad que Aramís le dijo que Alejandro la esperaba fuera y la iba a perdonar.

En la casa, Omar descartaba volver con Isa Pantoja “ya la voy conociendo, ya me hizo lo de Matalascañas y ahora esto” dejando claro que él no es como sus ex novios, que aguantaban todo por vivir bien a costa de Chabelita, que él no lo necesita porque gana mucho dinero.

En plató, la expulsada Aramís llegó sin apenas poder sentarse por los dolores que padece en las costillas “estoy hecha polvo” dijo. Jorge Javier la regañó porque su imagen había ganado mucho dentro del reality “te perfilabas como una de las posibles ganadoras y lo has echado todo a perder (…) has tirado todo por la borda con lo bien que lo estabas haciendo”. Aramís se justificó diciendo que perdió la ilusión, la alegría, que no se encontraba y que está acostumbrada a estar sola. “Ahora, ¿qué te espera?” le preguntó Jorge, con toda la razón.

Aramís no entiende el apoyo del público hacia Miriam “es falsa, mentirosa, metermierda, y culpa de todo a Carlos Lozano que para mí es un caballero” aunque en la casa no decía eso precisamente, aunque lo justifica diciendo que luego se enteró de la realidad.

Aramís apenas podía creer que Mario Conde le hubiese enviado su libro dedicado “A Aramis Fuster con afecto”. Le hizo una enorme ilusión.

En la casa, la discusión entre Asraf y Ángel Garó subía de tono, diciéndole el humorista que “por gente como tú he pasado la noche en un calabozo” y “tus padres se tienen que avergonzar de ti”. Todo por reprocharle al míster universo que comía mucho y sentir que no apreciaba lo que hacía en la cocina. La tensión subió tanto que, mientras veíamos la entrevista a Aramís, algo debió pasar que motivó que Ángel dijese que quería irse porque no quería estar con tanta escoria. Finalmente, han logrado tranquilizarle.

ASÍ FUERON LAS NOMINACIONES:

Ángel Garó nomina con 3 puntos a Asraf por egoísta y por no valorar las cosas que se hacen en la cocina, con 2 puntos a Miriam porque ha estado muy pesada esta semana y me ha roto el kimono porque está muy nerviosa y quiere llamar la atención, y con 1 punto a Verdeliss porque muchas veces quiere ayudar y aconseja de una forma un poco arbitraria, pero la considera su compañera del alma.

Verdeliss nomina con 3 puntos a Asraf porque no tiene mucha interacción con él, con 2 puntos a Aurah porque ha tenido algunos gestos desacertados aunque lo siento porque sé que ella lo necesita más, y con 1 punto a Makoke porque tiene menos relación de amistad con ella.

Mónica nomina con 3 puntos a Asraf porque tuvieron una discusión y por eso le nomina, con 2 puntos a El Koala porque seguimos intentando mantener una relación de confianza y con 1 punto a Miriam porque “nuestra relación está mejorando”.

Makoke nomina con 3 puntos a Verdeliss “porque la semana pasada me nominó ella y no lo entendí”, con 2 puntos a el Koala porque su relación con él sigue sin estar bien del todo y porque ha dicho esta mañana a Miriam que todo lo que ella diga se va a ver mal en la casa, y con 1 punto a Miriam porque tuvieron un enfrentamiento que espera que ya se pase.

El Koala nomina con 3 puntos a Makoke “por nuestras diferencias, que todavía estamos limándolas” con 2 puntos a Mónica por el mismo motivo y 1 punto a Suso “porque el otro día tuvimos una máquina allí por la tarde y costó mover a la peña para tirar”. A Suso no le ha sentado bien que le dé siempre 1 punto sin tener ningún problema con él siendo que con otros sí los tiene.

Suso nomina con 3 puntos a El Koala “para recuperar la estadística e igualarnos”, con 2 a Verdeliss porque le gustaría tener más comunicación con ella, la veo a veces ausente, y con 1 a Miriam por la discusión que tuvieron la otra noche.

Asraf nomina con 3 puntos a Makoke porque “ve lo que quiere, sólo ve mis fallos y los de Ángel no, no lo reconoce y está defendiendole todo el rato”, con 2 a Verdeliss por falta de comunicación y con 1 a Miriam por su comportamiento en la fiesta “que la lió un poco”.

Miriam nomina con 1 punto a Makoke porque intentó manipular una palabra que jamás fue así, con 2 puntos a Aurah porque “me llamó egoísta y me dolió mucho, luego lo hemos solucionado pero bueno, quedó allí, y 3 para Suso porque siempre están discutiendo por tonterías.

Darek le da 1 punto a Tony porque está a su lado, 2 a Verdeliss porque se los iba a dar a Omar por haber llegado el último pero está nominado directamente, y le da 3 puntos a Miriam porque es la persona con la que tiene menos contacto.

Tony nomina con 1 punto a Darek porque “por la noche me abraza y eso me preocupa”, con 2 puntos a Miriam porque no se los puede dar a Omar, y con 3 puntos a Techi porque no le gusta la falta de lealtad que ha tenido con su amiga Isabel.

Techi le da 1 punto a Verdeliss “por dárselo a alguien, pero ahora hablo más con ella”, 2 puntos a El Koala porque no se va a ir y los 3 puntos a Miriam aunque ahora tienen más relación.

Aurah nomina con 1 punto a El Koala porque no sabe a quién dárselo “aunque ha cambiado todo y no te vas a ir”, con 2 puntos a Miriam porque aunque anoche estuvieron muy bien, se le fue la olla en un momento y la llamó “zanahoria de mierda”, y con 3 puntos a Verdeliss porque se metió en una discusión con Miriam que no había visto desde el principio”.

Omar nomina con 1 punto a Verdeliss, 2 a Darek y 3 a Tony. Parece ser porque iban a nominarle de haber podido.

Nominados: Omar disciplinariamente, Miriam con 16 puntos, Verdeliss con 15 y El Koala con 10. Ángel Garó decide hacer uso de su privilegio como jefe de la casa, salvando a el Koala y nominando directamente a Asraf.

Nominados definitivos: Omar, Miriam, Verdeliss y Asraf.

La noticia de la noche, la que mejor sabor de boca nos deja, es que Miriam no haya nominado a Mónica y ésta solo la haya nominado con 1 punto. Se van a dar una oportunidad tras las conversaciones de ayer, y nos alegramos mucho de ello. Ojalá llegue a buen puerto.

