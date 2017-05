Así es “All you need is love… o no”, el nuevo programa de Telecinco

El amor y las relaciones, con sus luces y sus sombras, protagonistas de “All you need is love… o no”, nuevo programa presentado por Risto Mejide que Telecinco estrena este lunes 8 de mayo a las 22:00 horas.

El amor es algo muy complicado y este programa nace para ayudar a la gente a perpetuarlo… o no, dependiendo del caso. Los encargados de asistir a Risto en esta difícil labor son David Guapo e Irene Junquera, colaboradores fijos de este espacio producido por la cadena en colaboración con Zeppelin TV.

El presentador y su equipo, junto a Elisa Mouliáa, Raquel Sastre, Manu Sánchez y América Valenzuela, que llevarán a cabo colaboraciones puntuales, volcarán sus esfuerzos en hacer realidad las peticiones de cada invitado, tanto si tiene pareja como si no.

Declaraciones de amor, reencuentros, rupturas, historias con giros sorprendentes, reacciones inesperadas, mucha emoción y sentido del humor son los principales ingredientes de esta nueva apuesta de la cadena.

Un programa abierto y dinámico

Inspirado en el exitoso y emblemático formato internacional holandés que lleva cerca de 25 años de emisión y que ha sido adaptado en más de una veintena de países, “All you need is love… o no” es un programa vivo en el que se van a abordar grandes historias cuyo común denominador es el amor en todas sus vertientes: el amor de pareja, el amor filial, el amor fraternal y la amistad incondicional.

“All you need is love… o no” dará a conocer historias de amor profundo, pero también grandes historias de desamor, porque lo uno no puede existir sin lo otro. Incluirá también distintas secciones a cargo de sus colaboradores e incorpora una mesa de debate desde la que el presentador introducirá los casos al público y comentará junto a su equipo las reacciones de los protagonistas. Estos elementos distintivos junto a una espectacular puesta en escena y la resolución de todos los casos en plató marcarán la dinámica del programa.

Propuestas matrimoniales, reencuentros, reconciliacines, rupturas sentimentales, sorpresas, declaraciones, pruebas de fidelidad, selección de pretendientes, speed-datings extremos, ultimátums e historias de amor que traspasan fronteras son algunas de las situaciones que se vivirán a lo largo de las tres horas y media de “All you need is love… o no”, un programa en el que todo puede suceder.

Los contenidos

La caravana del amor

En una moderna caravana, Irene Junquera recorrerá los distintos puntos de la geografía nacional con un fin encomiable: tratar de unir parejas. Para lograrlo, tendrá que interceder en las historias de amor de los peticionarios llevando sus mensajes a sus destinarios. A bordo de la caravana, será testigo de sus reacciones durante la proyección de las misivas que envían los enamorados, tras la cual tendrán que decidir si desean seguir adelante… o no, con la propuesta recibida.

“All you need is love… o no” también incluirá otras secciones que se irán alternando en función de las características de las historias que se abordarán en cada edición del programa.

Los ex… pertos

Nadie conoce mejor a una persona que un “ex”, por ello será él o ella quien realice un casting entre varios candidatos que aspiran a conquistar el corazón de su antigua pareja. En este dating a la inversa los “ex… pertos” conocerán y evaluarán a los pretendientes y cada caso se resolverá en plató junto a los propios protagonistas.

Reencuentros

Largas distancias y complejas situaciones personales, laborales y familiares ponen a prueba a diario tanto relaciones de pareja como el amor filial o fraterno. Para afianzar este vínculo, el programa orquestará emotivos, sorprendentes y románticos reencuentros.

Demostraciones o declaraciones de amor

Grandes historias con final feliz protagonizarán este contenido, abierto a cónyuges y parejas que desean demostrar a su amado lo importante que es en su vida, agradecerle tantos años de apoyo y complicidad o dar un paso adelante en su relación.

La mirada del amor

“Te reto a mirarme a los ojos mientras escuchamos canciones de amor”. Éste es el desafío que lanzará Risto Mejide a distintos contendientes, un juego en el que el presentador y su oponente tendrán que mirarse a los ojos mientras suenan románticas melodías. El primero que se ría pierde. Cada contrincante parte en el reto con 50 euros y si no logra batir al presentador, el bote se irá acumulando.

Amor a prueba

Celos, discrepancias y desencuentros son algunos de los factores que pueden sembrar la duda y dar al traste con un romance. Para testar la fortaleza de la relación, el programa pondrá a prueba la fidelidad de las parejas. Cámaras ocultas y ganchos serán imprescindibles para acometer esta misión, en la que los peticionarios descubrirán el resultado de la investigación a través de un vídeo, cuyas imágenes reforzarán su relación… o no.

Dating extremo

Quienes busquen pareja tendrán que ponerse en manos de Manu Sánchez, que les propondrá un divertido juego: un speed-dating diseñado especialmente para casos complejos que contará con una divertida puesta en escena.

Servicio de mensajería especial

Historias abocadas al fracaso son las que traerá Raquel Sastre a través del servicio de mensajería especial del programa. Su misión será ayudar a los solicitantes a romper con su pareja o a poner fin a una relación tóxica, acudiendo al domicilio del potencial “ex” para hacerle entrega en persona de una caja con un claro símbolo del “punto y final”. Además, la periodística científica América Valenzuela abordará la vertiente “técnica” del amor desde el punto de vista de la ciencia.

El presentador y el equipo de colaboradores fijos de “All you need is love… o no”

Risto Mejide

Tras juzgar las dotes artísticas de numerosos participantes como miembro del jurado en grandes formatos de Telecinco como “Operación Triunfo”, “¡Tú sí que vales!” y “Got Talent”; después de su debut como presentador en “G-20” lanzando sus audaces e incisivos comentarios sobre los personajes más controvertidos de la jornada; y tras buscar la complicidad de sus entrevistados en “Viajando con Chester” y “Chester in love” en Cuatro”, Risto Mejide, carismático comunicador, experto publicista, escritor de éxito, emprendedor e influencer nato, asumirá un nuevo reto en “All you need is love… o no” junto a David Guapo e Irene Junquera, sus colaboradores fijos. Todos ellos, ocuparán la mesa del programa, donde darán a conocer sus opiniones y ayudarán a unir parejas… o no.

“Me implico tanto en cada historia que me lo tomo como si me estuviera ocurriendo a mí. Cuando alguien te abre su corazón es imposible no empatizar, no mojarse hasta el cuello. Estamos hablando de la vida sentimental de las personas, el área más importante de la vida de cualquier ser humano, quizás sólo por detrás de la salud. Por lo tanto, lo que ocurra en el programa puede tener consecuencias enormes para cada uno. De aquí pueden salir matrimonios, divorcios y hasta nueva descendencia”.



“Los colaboradores son mucho más que eso. Son gente con talento y experiencia probada que analizarán, comentarán y darán sus puntos de vista sobre cada historia. Desde el ingenio del grandísimo David Guapo hasta la capacidad empática de Irene Junquera. Todos y cada uno de ellos están ahí porque enriquecen cada historia y porque trazarán las posibles rutas para que cada relación pueda llegar a buen puerto… o no”. Risto Mejide.

David Guapo

Considerado uno de los humoristas más destacados de España, David Guapo (Barcelona, 1980) participó en diversos concursos de monólogos hasta su debut en el canal Paramount Comedy. En televisión ha forjado su trayectoria artística en espacios como “El Club de la Comedia”, “Tu cara me suena” y “El Hormiguero”, entre otros. En 2015 debutó en la gran pantalla en la película de Dani de la Orden “Barcelona, noche de invierno”, a la que siguió “Señor, dame paciencia”, pendiente de estreno. Actualmente, este cómico multidisciplinar, que despliega acting, improvisación y música en sus actuaciones, compagina la gira por toda España de sus espectáculos “#Quenonosfrunjanlafiesta” y “#Quenonosfrunjanlafiesta2” con su faceta empresarial y con sus colaboraciones puntuales en el programa “Te doy mi palabra” de Onda Cero. Su humor ha traspasado fronteras, llegando a probar suerte en el mercado americano como showman. Es además un fenómeno de las redes sociales, donde cuenta con más de medio millón de seguidores.

Irene Junquera

Tras licenciarse en Periodismo por la Universidad Complutense, Irene Junquera (Madrid, 1985) inició su carrera profesional en 2007 en la redacción de deportes de Punto Radio, para un año después incorporarse al espacio “Punto Pelota” de Intereconomía TV. Fue la “voz del espectador” en “El Chiringuito de Jugones” y colaboradora de “Zapeando”. Desde 2016 copresenta junto a Frank Blanco el programa radiofónico “Vamos tarde” en Europa FM y “Las Mañanas Kiss” en Kiss FM.

Casting online abierto en Telecinco.es

“All you need is love… o no” está abierto las 24 horas del día en Telecinco.es a través de un casting online a futuros participantes. Todos los interesados en intervenir en este espacio tendrán que cumplimentar previamente un formulario en www.telecinco.es/allyouneedisloveono para poder convertirse en los próximos protagonistas.

Además, los seguidores del programa podrán acceder a la emisión en directo y a la carta a través de Telecinco.es, Mitele.es y la App de Mitele. Vídeos con los mejores momentos y fotogalerías del equipo del programa serán otros de los contenidos del website oficial.

