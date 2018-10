Brutal encuentro entre Carlos Lozano y sus ex en GH VIP

No lo hemos visto completo porque lo guardan para esta noche, pero lo que vimos en GH VIP Última Hora fue una pelea de lo más desagradable.

Carlos Lozano estaba envuelto en una manta en el confesionario y Miriam, al descubrirlo, se hizo la digna pero luego cayó en sus abrazos y besos, porque no hay duda que está muy enamorado, eso hay que reconocerlo. Pero, enseguida Miriam le recriminó que le haya contado todas sus cosas a Mónica. Carlos se defendía alegando que Mónica ponía en su boca cosas que él no había dicho, pero Miriam le dijo “¿Entonces cómo podía saber de mi proyecto de presentadora en Perú?” a lo que el presentador respondió que no tenía ni idea de cómo se había enterado, pero que por él no había sido, que a lo mejor se lo había dicho alguien de Perú.

Pero, el reencuentro con Mónica fue tan brutal que muchos espectadores temimos que acabase mal, de hecho, nos parecía ver a Carlos al borde del infarto. Nada más verse, Mónica le preguntó por la hija que tienen en común y él contestó “bien, yo no lo sé, está con tus padres”. Inmediatamente exclamó “Tengo una costra dentro que tengo que soltar. Deja ya de meterte en mi vida y en la de mi pareja. Eres una mentirosa, pones en mi boca cosas que yo no he dicho, porque yo sólo hablo contigo sobre mi hija (…) llevas 14 años jodiendome la vida” todo esto a voz en grito y haciendo aspavientos.

Mónica le pidió que bajase la voz y que la respetase “porque soy la madre de tu hija” y Carlos le contestó “Esa es tu defensa, que no haga nada en toda mi vida porque te debo algo por mi hija. Y no es así, yo me debo a mi hija, no a ti”. Mientras, Mónica tampoco se callaba, acusándole de llamarle 500 veces para contarle cosas de Miriam, incluso que creía que estaba haciendo brujería. La bronca estaba tomando unos tintes tan agresivos que Mónica pidió a su hija que apagase la tele a lo que Carlos respondió “no, enciende la tele”.

Ya no pudimos ver más, tendremos que verlo esta noche… en el caso de que la cosas no se desmadrasen demasiado y no puedan ni emitirlo.

Ana Rosa Quintana ha afeado a Carlos su conducta “Está muy mal lo que hiciste, yo no lo había visto pero a mí me agrede. No se puede hablar a una mujer así, ella, más lista que tú, mantuvo la calma”. Carlos reconoce que se le fue de las manos, que explotó por todo lo que le ha pasado durante muchos años (…) he dicho muchas veces basta, pero ellas no quieren parar”.

Siendo justos, antes pudimos ver unas imágenes que no estaban nada bien. Mónica le explicaba a Darek que Miriam Saavedra fue a Supervivientes. El polaco le preguntó si era igual que en GH VIP y Mónica respondió “se hacía todo en la cama y no se lavaba” a lo que Darek contestó “sí es poco higiénica” añadiendo que tiene unas discusiones muy simples “tiene poco vocabulario”. También se comentaba que era posible que Miriam estuviese haciendo “amarres” en la casa.

Por si fuera poco, se escucharon gritos de “Miriam ganadora”. Mónica dijo “totalmente de acuerdo, es la que hace la convivencia más imposible” añadiendo Suso “Pero, cómo va a ganar Miriam, ¿estamos locos?”.

Vamos a partir de la base de que los que gritan pueden ser simplemente gamberretes, que griten el nombre que más puede molestar en la casa, pero lo que sí está claro es que entre todos están haciendo de Miriam una víctima y con ello podrían llevarla a la victoria. Deberían pensalo porque no sería la primera vez que ocurre en un reality.

