Chabelita, la gran protagonista del Debate de GH VIP

El segundo debate de esta edición de GH VIP estuvo lleno de sorpresas, alguna muy inesperada.

Sin duda, la gran protagonista de la noche fue Chabelita, que aún no puede creerse que su madre llamase para apoyarla.

Creemos que puede ser un punto de inflexión en la vida de la joven, porque es esto lo que siempre ha pedido, que su madre la apoyase públicamente. Daba por hecho que nunca ocurriría y ha sucedido cuando apenas había pasado una semana desde el inicio del concurso. Chabelita no podía creerlo, como bien dijo a sus compañeros, la última persona que esperaba que llamase.

Precisamente porque es algo que no esperábamos ver, muchos asistimos a la emoción de madre e hija con la boca abierta. Isabel Pantoja le recordaba a su hija que era su vida junto a su hermano, que la adoraba y que estaba cien por cien con ella apoyándola en el reality, añadiendo el consejo de no centrarse en Techi y abrirse a todos sus compañeros VER VÍDEO DE LA LLAMADA

Pero, no era el único frente que iba a hacer protagonista de la noche a Chabelita. Su actual novio, Omar Montes, acudió a plató para puntualizar varias cosas: para empezar, aunque ella diga que llevaban juntos mes y medio, Omar asegura que son casi cinco, aunque cuando aún estaba con Alberto Isla sólo hablaban. Después, desmintió que hubiese sido infiel a Chabelita.

Pero, de lo que de verdad tenía ganas de opinar Omar era del tonteo de su novia con Asraf en la casa. Ella ha dicho en el confesionario que va con cuidado para que fuera no se malinterprete y que no quiere permitirse que la relación llegue a algo más. El caso es que siguen durmiendo juntos y Omar mostró su indignación “Los Pantoja para mí son soles, me caen genial, pero lo que está haciendo Isa es una falta de respeto, a ningún novio le gustaría ver a su novia durmiendo con otro”. Al ver unas imágenes en las que se les ve muy juntos durmiendo uno al lado del otro, estalló definitivamente “se está riendo de mí, está haciendo el sinvergüenza” añadiendo que ella hasta el último momento de entrar en el reality ha sido una más en su casa con su familia “cogiendo filetes de la fuente que había hecho mi abuela”.

Es más, cree que Chabelita le quiere hacer pasar por infiel para tener vía libre en la casa con Asraf. Así pues, para tratar de aclararlo todo, este lunes noche Omar entrará durante una hora en la casa para hablar con su todavía novia.

El Koala estaba convencido de que no iba a tener el apoyo de nadie en la casa “si acaso de Ángel Garó” aunque al final también puso en la lista a Aramís Fuster aunque sin mucho convencimiento. Sin embargo, no sólo contó con el apoyo del humorista y la máxima autoridad en ocultismo a nivel internacional, sino también con el de Verdeliss, Darek y Tony Spina. El resto de concursantes dieron su apoyo a Chabelita, ya que Miriam no se equivocó al reconocer que estaba segura que nadie iba a apoyarla.

En la prueba para recuperar cosas de la casa, lograron seis camas tirando de un tractor y lo hicieron a la primera. La otra opción era conseguir una lavandería, con todos los elementos. La verdad es que también era algo muy bueno, pero seguramente las espaldas de los concursantes no opinaban lo mismo.

El que se llevó un buen planchazo fue Kiko Matamoros que tuvo que escuchar de boca de Makoke que no quiere ver a su ya ex marido “él querrá venir pero yo ahora estoy fuerte y no quiero verle” añadiendo que no hay ni la más remota posibilidad de reconciliación. A toro pasado, Kiko dijo que no entraría en la casa porque podría desestabilizarla y crearle un problema para su concurso. Vamos, como cuando tu amiguito dice que no quiere jugar contigo y tú dices “no, si yo tampoco quería jugar”.

Continúa la guerra entre Mónica y Miriam, como no podía ser de otra manera. La primera volvió a echar un cable a Carlos Lozano recordando a la segunda que el presentador no sabía que iba a anunciar su ruptura en directo. En otro orden de cosas, Miriam recibió un mensaje de audio de su madre, y El Koala, de su mujer. Lo de la otra nominada, Chabelita fue una llamada porque las circunstancias mandaban.

Esta noche a las 22:00 horas, en GH VIP ÚLTIMA HORA con Lara Álvarez, la visita de Omar a la casa.

