Comienza la campaña final para ganar GH VIP 2018

En GH VIP: Última Hora asistimos a la pegada de carteles de la campaña final del concurso. Pero, hubo más contenido.

Eso sí, los carteles eran adhesivos, no tuvieron que usar cola como en las campañas tradicionales.

Suso ya no se fía al cien por cien de Asraf y ha puesto algo de distancia. De la que sí tiene el mejor de los conceptos es de Sofia Suescun, a la que ha mandado un mensaje desde el confesionario agradeciéndole su apoyo, y mostrando su deseo de que su amistad sigue así muchos años y que ella siga triunfando. También ha elogiado al que cree todavía su pareja, Alejandro Albalá, del que dice que es una buenísima persona y que le encanta para ella.

Asimismo, ha calificado de “surrealista” que Aurah puede pensar que es bisexual y que se siente atraído por Asraf. No sale de su asombro. Ni nosotros.

Los finalistas se mojan

Los concursantes tenían que decir quién, a su juicio, no tiene que ganar GH VIP 2018. Hay que recordar que Koala ya manifestó el domingo que Suso no merecía estar en la final, en la que, a su juicio, merecían haber estado Verdeliss, Omar o Ángel Garó.

Miriam no ve ganador a Asraf porque “tiene muchas virtudes pero al mismo tiempo tiene esa hipocresía y esa falsedad, ese ir llevando y trayendo que ha hecho que no haya creado lazos en la casa y ha terminado perdiendo amistades por su lleva-trae”.

Asraf no vería justa ganadora a Miriam porque no la ve una gran hermana “es una provocadora, cantando canciones para provocar, no ha dejado tener una convivencia buena, ha mantenido una tensión en la casa que no ha favorecido nada la convivencia, y para mí es puro teatro”.

Suso no ve justo ganador a Koala porque no le ha gustado la filosofía que ha tenido durante el concurso, yendo de espalda, nunca de frente “ha sido muchas veces muy frívolo en algunos temas y por eso no le veo justo ganador, porque no le he visto venir muchas veces”.

Koala opina que el que no se merece ganar es Suso “porque mi criterio, mi forma de ver el concurso lo mismo no soy un súper tal pero en las labores, currar y eso he estado a la altura y en eso él ha patinado bastante. dejando que los días pasen y no ponerse a la altura de sus compañeros a la hora de hacer las labores y las tareas de la casa desde el minuto uno, no en las últimas dos semanas, por eso yo basándome en mis valores que son el movimiento físico sobre todo y la convivencia también por supuesto” … y entonces Lara Álvarez ha dado por concluido el espacio dejando a Koala con la palabra en la boca.

Vota a tu ganador de GH VIP:

Miriam > 905855051

Koala > 905855052

Asraf > 905855053

Suso > 905855054

O envía SMS GANAR + NOMBRE al 27510.

Comentar

Comentarios