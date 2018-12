GH VIP: Asraf es el expulsado y se queda fuera de la gran final

Noche de tensiones, decepciones y aclaraciones en GH VIP, con un abandono en plató y una clara ganadora para casi todos.

La absolutamente inesperada traición de Koala a Miriam es sin duda la noticia que puede marcar el final de GH VIP 2018.

Koala deja descolocada a Miriam tras su inoportuna pregunta

Los finalistas tenían que formular una pregunta a cada uno de sus compañeros. Todo transcurría más o menos por los cauces normales sin mayor novedad, hasta que llegó la pregunta que menos interés podía tener en principio, la de Koala a Miriam. Creíamos que sería una pregunta complaciente y cómplice con la que se suponía que era su amiga del alma. Pero, nada más lejos de la realidad.

La pregunta de Koala nos ha dejado a todos a cuadros. Diciendo que era un periodista de Madrid, que no era el Koala, preguntó a Miriam si creía que le iba a perjudicar el haber contado lo de Makoke. Lógicamente, Suso replicó “jod… con el amigo” alegando Koala que ahora era un periodista. Miriam, algo descolocada, contestó que fue un traspiés, pero que después la salvaron, así que no cree que la afecte. Pero, sin duda fue una puñalada trapera por parte de Koala nombrar algo que ya había quedado atrás, y recordar así al público lo peor que había hecho Miriam en el concurso. Inexplicable que el que se dice amigo haya hecho una cosa así. Sabe perfectamente que si hay algo que a Miriam le gustaría borrar de su concurso es precisamente ese episodio que no la favoreció en nada.

En la conexión con el plató, Koala se ha defendido diciendo que en las instrucciones ponía que había que preguntar como si fueses un periodista, argumento que no le ha valido a Miriam, que reconoce que le sorprendió mucho que su amigo tocase ese tema “Últimamente ha cambiado un poco, y no lo entiendo. Quiero quedarme con el Koala que conocí . El de ahora, no me gusta del todo. Tampoco le ha gustado a Miriam que su amigo la calificase de “quemadora profesional “. Koala alega que son bromas que ella también hace pero Miriam dice que sus bromas no son así, que ella no utiliza la “ironía hipócrita”.

La gala ha empezado con unos porcentajes del 65,4% – 26,6% – 6,7% y 1,3%.

Mónica Hoyos, en plató, ha reconocido que desde que salió del concurso no ha hablado con Carlos Lozano “no tenemos trato” ha dicho.

La sensación en la casa – y fuera de ella- es que todo el pescado está vendido. Suso ha vuelto a manifestar que tiene claro que la ganadora va a ser Miriam y no creemos que Koala piense que tiene posibilidades después de destaparse de alguna manera su juego y de su tropiezo con Miriam.

Reencuentros en la sala del más allá

Miriam y Makoke se han encontrado en la sala del más allá. Han sido educadas y amables al encontrarse. Makoke quiere que lo que ha pasado en la casa se quede en la casa. Miriam se arrepiente de haber dicho lo de su relación con Carlos Lozano y Makoke ha aceptado sus disculpas. Le han puesto un vídeo de Carlos Lozano desmintiendolo y no entiende Miriam que Carlos diga que odia a Makoke cuando no es verdad. Además, insiste en que fue él quien se lo contó. En todo caso, el tema está zanjado para todas las partes.

A Miriam le molesta que Makoke defienda lo indefendible hasta el punto de cargarse ella el bulto, hasta el punto de hacer las tareas de Suso para taparle. También le molesta a Miriam que Makoke se metiese en sus discusiones para defender a su grupo. Pero, han acabado despidiéndose correctamente, Miriam agradeciéndole su humildad y Makoke diciéndole que la gente la quiere mucho fuera.

En plató se ha producido una situación muy tensa cuando Ángel Garó ha declarado, además de volver a poner en entredicho la exposición de sus hijos en su canal de Youtube, que Verdeliss le dijo que se había quedado embarazada para entrar en GH VIP. Al negarse tajantemente esta acusación y recibir abucheos, Ángel ha vuelto a abandonar el plató como hizo hace dos semanas. Verdeliss ha acabado llorando y ha dicho que “Ángel es extremadamente inteligente para herir a las personas y conmigo tiene un nivel de ensañamiento que tampoco llego a comprenderlo”.

Asraf se ha encontrado con Aurah que le ha espetado que no es su amigo ni es amigo de Suso, y después ha entrado Suso. Han puesto vídeos y la verdad es que ya se nos había olvidado los ataques de ira y las contestaciones de la canaria. A Suso no le ha gustado nada ver que Asraf pedía en el confesionario que se fuese Aurah. Entiende que eso no lo haría un amigo. Aurah también ha acusado a Asraf de meter mierda en su relación y de querer estar en el lugar de ella. El ceutí ha flipado cuando la canaria le ha preguntado si estaba enamorado de Suso. Antes de abandonar la sala, Suso, visiblemente decepcionado, le dice a Asraf que lo que ha hecho es “una mierda”

Entra entonces Omar, y no han arreglado nada porque Asraf sigue enrocado en no negar que hubo algo bajo la sábana con Isa Pantoja. El cantante cree a su pareja y reprocha al ceutí que esté dejando mal a Isa, además de acusarle de falso como están haciendo todos.

Koala se ha reencontrado con Aurah, a la que puso en la casa de “vaga”, “floja”, “insoportable”, “conflictiva” y “gentuza” así como dudar de la relación entre ella y Suso. En el encuentro, Koala ha insistido en ello, afirmando que fue al reality “de vacaciones” mientras los demás curraban y que no compartía la comida con sus compañeros. Ha sido el encuentro que peor ha acabado ya que ni siquiera se han despedido.

Asraf es el expulsado y es el 4º clasificado de GH VIP

Finalmente, se han cerrado los teléfonos y el menos votado por los espectadores ha sido Asraf, así que se ha quedado fuera de la gran final. No se lo ha tomado nada bien porque tenía esperanza de ganar – sí, pensaba que podía ganar- por su situación con Suso – que ha reaccionado con mucha frialdad a su expulsión- y porque cree que los enfrentamientos de esta noche le han podido perjudicar.

Vota por tu ganador:

MIRIAM – 905 85 50 51 KOALA – 905 85 50 52 SUSO – 905 85 50 54 O envía GANAR + NOMBRE al 27510

Comentar

Comentarios