GH VIP: Aurah Ruiz se convierte en la novena expulsada

Una expulsión que deja a Suso hundido, un intercambio que deja un nominado sorprendente… GH VIP está al rojo vivo.

Lo primero, aclarar, para tranquilidad de todos, que Isa Pantoja y Omar Montes, al comienzo de la gala, estaban juntos, y a su término, parecían seguir estándolo.

La gala de esta noche ha comenzado con unos porcentajes del 57,3% y 42,7% y con una Aramis Fuster que ha entrado en la casa para dejar la bola que dará la inmunidad, la jefatura de la casa y el poder del intercambio a quien la encuentre.

Hemos visto en el confesionario a Mónica Hoyos haciéndose de cruces tratando de entender cómo puede apoyar el público a una persona “que ha dicho la barbaridad que dijo y otras muchas”.

Los concursantes han tenido una sorpresa enorme cuando pensaban que estaban haciendo la prueba del teléfono para lograr 3 puntos en las nominaciones: quienes han respondido al otro lado de la línea han sido las respectivas madres de Aurah, Asraf, Suso y Miriam, el padre de Mónica, el hermano de Tony y la mujer de El Koala.

Ya en la sala de expulsión, los dos nominados han podido ver los porcentajes definitivos: 59,5% y 40,5%. La canaria dice estar muy orgullosa de su concurso y asegura que lo repetiría. Koala cree que al principio puede que se centrara demasiado en el cuidado de los animales y Aurah le ha dicho que además al principio era un “queda bien” y por eso no han tenido buena relación.

Tras confirmarse que el porcentaje más alto para salir de la casa era el de Aurah, que no pudo disimular su chasco y afirmó que se sentía ganadora. Suso estaba desconsolado en el salón pero les han dejado despedirse de su pareja en la sala de expulsión. Ya le hubiese gustado a Miriam despedirse de Verdeliss cuando ésta fue expulsada, pero no tuvo la oportunidad.

Asraf ha encontrado la bola que había dejado Aramis, por lo que es el jefe de la casa, no le pueden nominar y además tiene el poder del intercambio. Personalmente, el que el azar determine que un concursante, sea quien sea, no pueda ser nominado por sus compañeros y por lo tanto, la audiencia no puede echarle aunque quieran, no me parece justo. En general, en un reality, el azar no debería contar y mucho menos tener tanto peso. Debería contar sólo la opinión de los habitantes de la casa y de los espectadores.

Así han sido las nominaciones:

Miriam nomina con 1 punto a Tony por descarte porque no puede nominar a Asraf, con 2 puntos a Suso por haragán y con 4 (recordemos que ganó un punto extra el martes pasado) a Mónica porque no le aporta nada, porque el rencor y el odio hacia su persona no le ha dejado avanzar en absolutamente nada y porque no le apetece que esté en la final. También ha comentado que ha intentado acercarse a Aurah, que no le guarda ningún rencor y que si por ella fuese intentaría conocerla mejor fuera.

El Koala ha nominado con 1 punto a Tony porque le está ayudando con la prueba del inglés y le gusta mucho como está tratando a Miriam, con 2 puntos a Suso porque no le queda otro y con 3 puntos a Mónica porque no puede hacer otra cosa. Cree que Mónica va a coger esta semana a Asraf de muñequito para ser esta semana la jefa oscura y machacarles a todos.

Asraf nomina con 1 punto a El Koala porque no le ha gustado que desconfíe de él, con 2 a Tony y 3 a Miriam. Sólo ha dado razones para Miriam por decirle que era un “lleva trae” y que no decía las cosas a la cara.

Suso nomina con 1 punto a Tony aunque no tiene nada malo que decir sobre él “es un crack”, con 2 puntos a Koala porque se le hace muy pesado y con 3 puntos a Miriam pero no ha dado razones.

Mónica nomina con 1 punto a Tony por descarte, porque a Suso no se lo va a dar, con 2 puntos a Koala porque piensa que no es verdadero, y con 3 puntos a Miriam porque cree que cambia según le interesa y que no ha querido empatizar con ninguno de sus compañeros, que sólo ha venido por el premio. Ha añadido que las réplicas de otros concursantes nunca fueron buenos “porque no llegan ni al talón del zapato” refiriéndose a que Koala trata de imitar el concurso de Carlos Lozano.

Tony, dejando claro que “esto de la inmunidad me ha descolocado”, nomina con 1 punto a Suso por descarte, con 2 puntos a El Koala porque aunque su convivencia ha mejorado, no se acaba de fiar de él, y con 3 puntos a Mónica porque ayer soltó comentarios sobre él “al tun tun” que no le gustaron y que le gustaría que se los dijese a la cara.

Nominados: Mónica con 10 puntos, Miriam con 9 y El Koala con 7.

Asraf usa su privilegio y decide sacar de la nominación a Mónica y meter en la lista al pobre Tony. Ojalá, como dice Aurah, tenga a mucha gente fuera que apoye su estupendo concurso.

NOMINADOS DEFINITIVOS: MIRIAM, KOALA Y TONY.

Aurah critica a Koala y a Miriam en plató

En plató, Aurah no ha dudado en decirle a Vito, la esposa de Koala, que su marido estaba siguiendo una estrategia, que es lícito pero que sabe perfectamente lo que es un reality y lo tiene todo estudiado. Que ella ha vivido una convivencia real y un amor real, que todo lo que ha vivido en la casa ha sido real.

Sobre Miriam, opina que intentó darle la mano y le cogió hasta el hombro “me pisó, me hizo de todo… es una persona que le gusta sacar de quicio a la gente, llega incluso a rozar la maldad, no tengo nada bueno que decir de ella”. De hecho, afirma que el abrazo que le dio la noche antes por su cumpleaños fue el abrazo de Judas, porque no lo sentía. Ante los reproches de Katy, amiga de Miriam, la canaria ha reconocido que no estuvo bien que le tirase un papel, que le pidió disculpas y que la propia Miriam reconoció que la había provocado mucho.

Sobre su relación con Suso, espera que tenga futuro y muy bueno. Cree que la gente está equivocada con él, que es muy inteligente y muy maduro para la edad que tiene.

Por cierto, estupenda entrevista a Aurah, ya podía haber sido su concurso como esta entrevista porque ha estado espléndida.

