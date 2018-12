GH VIP: crecen las acusaciones de estratega a El Koala

El debate de GH VIP de este domingo comenzó con un desagradable altercado entre Ángel Garó y Verdeliss que motivó la marcha del primero.

El humorista le recriminó a la youtuber que dijese que sentía miedo de él, máxime teniendo en cuenta las circunstancias por las que ha pasado este año “fue un golpe muy bajo”. Ella le respondió que el delito no es tener miedo, sino dar miedo. Antes, el gaditano la animaba a llevarse a su casa a Miriam, para que educase a sus hijos, a lo que Verdeliss contestó que estaría encantada porque les transmitiría buenos valores. Finalmente, Ángel decidió abandonar el plató anunciando que se iba al tren de los escobazos a dar miedo.

Porcentajes ciegos

Con unos porcentajes ciegos del 73,8 – 15,8 – y 10,4%. Mónica tiene claro que el porcentaje más alto le pertenece a ella.

Los espectadores decidieron que la prueba de esta semana estaba conseguida, así que van a pasar sus últimos días en la casa sin restricciones alimenticias.

A Miriam le ha sentado fatal un vídeo en el que Asraf decía de ella que es “falsa” y “mala”. Aunque, Verdeliss ha puntualizado algo que es importante: Miriam sólo se hunde cuando se enfrenta a gente que es importante para ella, y tanto Makoke como Tony apoyaron a Miriam en esta cuestión.

Lamentablemente, la amistad entre Suso y Mónica parece haberse roto definitivamente. Tampoco aceptó Mónica que Miriam quisiera darle un abrazo “que le nacía de corazón” ya que considera que lo hacía porque estaban en directo.

A pesar que a muchos nos hubiese gustado una carpeta entre Tony y Makoke y que otros muchos la veían clara entre él y Miriam, la realidad que ha explicado el italiano es muy distinta: no se ha sentido atraído por nadie “si hubiese sido así, se me hubiese notado e hubiera ido a por ella” de hecho, asegura que le hubiese gustado enamorarse en la casa.

Casi todos se posicionan contra Koala

Llegaron los posicionamientos, y Asraf se colocó tras Miriam. Alegó que es una chica muy provocadora que busca la mínima para discutir, que está manejando a Koala y además no se lleva bien con ella. Miriam le contestó que el único provocador, que busca excusas y que no acepta que se equivoca, es él. Koala negó que hubiese manipulación. Suso se colocó tras Koala. Dijo que no tenía nada malo ya que decirle porque se lo había dicho todo en el transcurso del reality, pero que aunque con Mónica ya no hay casi relación, ha estado más tiempo a su lado.

Pero, en plató también había posicionamientos y podían verlos desde la casa. Verdeliss se colocó tras Mónica por su fijación con Miriam que ha sido tal que “todo aquel que se ha posicionado con ella ha sido una amenaza” además de acusarla de provocar y de tejer una artimaña de fieles que acompañan sus machaques en forma de ningunearla y estar 24 horas intentando desprestigiarla, haciéndole el vacío a pesar de ser la jefa de una prueba. Mónica ha contestado que nunca ha organizado ni orquestado nada en contra de nadie.

Tony ha dejado claro que lo único que le interesa es que se salve Miriam, y se ha colocado tras Koala porque ya le dijo en la casa que no le ha visto real y que no se fía de él porque no le veía venir. Aurah quiere también que se vaya Koala porque ha sido el máximo estratega de la casa y nunca ha dicho las cosas de frente. Además cree que Miriam y Mónica merecen una final juntas por todo lo que han pasado. Makoke también se ha colocado tras Koala porque vende una personalidad que realmente no es, es un estratega y no se lo cree. Koala le ha respondido “Makoke, yo sí te creo a ti, eres muy sincera”. Este Koala no da puntada sin hilo.

Los slogan de los concursantes para su campaña

El concurso ha entrado en su recta final y los dos finalistas dan sus razones para convertirse en ganadores. El barcelonés cree que debería ganar por la evolución personal que ha tenido como ser humano, y el ceutí alega que ha sido el más real de todos, con sus fallos que ha sabido rectificar.

Es el momento también de pensar el slogan de la campaña para ganar de cada concursante. Tras unos minutos para pensarlos, escribieron unas parrafadas que indican dos cosas: no saben lo que es un slogan y las campañas electorales en nuestro país coincidieron con retiros espirituales de los concursantes. Tan sólo Mónica hizo una frase propia de un slogan desde el principio. Finalmente, estos fueron los elegidos tras estar a punto de acabar con la paciencia de El Súper:

Miriam: “Ser diferente, mola más, ¡carajo!”.

Koala: “Día a día” (aunque dudaba con “Pergaminos del día a día”

Suso: “En el perdón se haya la libertad”.

Asraf: “Nunca olvides de donde vienes. Lucha por tus sueños”.

Mónica: “Realidad y corazón”.

Suso teme por su relación con Aurah

En los posicionamientos, Suso no vio a Aurah tan cariñosa como esperaba, y no se ha quedado tranquilo: “No la he visto igual, como que ha retomado su vida”. Además, le ha dicho “te quiero” y no le ha respondido “si lo hubiese hecho me hubiera quedado tan tranquilo. Es como si me estuviese apoyando pero ya no estuviera enamorada, como si todo se quedase en Gran Hermano”. En todo caso, asegura que si la relación sentimental se rompe, él seguirá siendo su amigo.

¿Se estará enfriando la relación entre Suso y Aurah? ¿Cuál será la reacción de ella cuando salga Suso?

