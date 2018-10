GH VIP: Verdeliss cree que no están siendo justos con Miriam

En GH VIP: Límite 48 Horas no faltó de nada, rupturas en directo, discusiones, insultos… y un apoyo inesperado.

Carlos Lozano se arrepiente de las formas, pero no del fondo de lo que le dijo a Miriam Saavedra y sobre todo a Mónica Hoyos. Si hubiese sido una charla más civilizada, tal vez ésta hubiese comprendido que tiene que dejar de meterse en la vida del padre de su hija y Miriam dejar de hacer caso a todo el mundo menos a Carlos si de verdad le quiere.

Para conseguir el baño y el lavadero – de los que por fin disfrutan desde anoche- Miriam y Mónica deberán sentarse hoy miércoles diez minutos frente a frente y a solas y decirse sólo cosas positivas. ¿Lo conseguirán?

La verdad es que la situación con Miriam es insostenible y o pactan una tregua en esos diez minutos o acabarán teniendo una pelea de verdad que acabe con un abandono o una expulsión disciplinaria.

Curiosamente, lo que peor ha llevado Miriam es que la llamen egoísta. La acusan de comer más que los demás y no dejar comida para nadie. Le ha dolido mucho. El bombazo llegó cuando preguntaron a Verdeliss que si Miriam era una egoísta con la comida, a lo que la youtuber respondió “yo creo que ha habido confusiones y malos repartos con la comida, y que las excusas no se aceptan igual cuando vienen de Miriam”. Posteriormente añadió que se tiene cierta fijación con ella. Mónica contestó que no se le está haciendo ningún tipo de vacío, y Verdeliss apostilló “yo lo que creo es que no se puede pretender imponer tu verdad absoluta sobre el resto”.

Horas antes, en su blog, Verdeliss escribía que “en estas cuatro paredes, o bailas el agua del grupo mayoritario o eres una ofensa”.

Mónica saltaba alegando que Miriam estaba constantemente provocando y Aramís Fuster directamente explotaba contra Miriam, espetándole “diablo de los coj… eres asquerosa”.

Más insultos no se pueden dirigir hacia una persona. Los hemos oído de todas las variedades, unos a voz en grito y otros en voz baja, pero alguien tiene que parar esto, hacer una llamada de atención y no permitir este acoso hacia Miriam. Por supuesto que ella también es de armas tomar, pero está prácticamente sola frente a toda una casa que, en el colmo del paroxismo la acusa también de hacer brujería y de ser la responsable de que Aurah se quemase con la plancha y la picase una avispa. Algunos ni se atreven a entrar en el lavadero porque dice Aramís que hay “malas energías”.

Recordemos también que Asraf acusó a Mónica de poner a toda la casa en contra de Miriam y la llamó “metemierda” aunque después añadió un “pareces una callejera” que no nos gustó mucho, la verdad.

En cuanto a Chabelita, confirmó que había arreglado las cosas con su madre y con su hermano, y que la tonadillera le había aconsejado sobre Omar y Techi “que les dé sentencia”. Omar se dirigió a ella desde la casa para decirle que estaba muy dolido, que su relación llevaba dos semanas muerta y que “las traiciones se pagan con traiciones”. Chabelita se siente utilizada y a Techi “le diría de todo. Tengo una rabia… y encima con mi ropa. No me he cruzado con una persona más mala en mi vida”.

Como se había anunciado, Alejandro, el ya ex novio de Techi, habló con ella por teléfono en el confesionario para romper con ella. Alejandro le dijo que desde el primer día que estuvo en la casa ya no le gustó su comportamiento “muchas faltas de respeto. Voy a pedirte que no hables de mí ni de gente que tenga que ver conmigo. Gente como tú no la quiero en mi vida”. Techi no dijo ni una palabra, se quedó como bloqueada, aunque luego le dijo a sus compañeros que su ex le había dicho “de todo” cuando no pudo ser más respetuoso.

A Aramís le preocupa mucho que Jorge Javier haya desvelado el nombre de Mario Conde como su amor platónico “no quiero perjudicar ni que hablen de él para nada con respecto a mí. Además, le angustia pensar cómo le sentará todo esto al que fuese presidente de Banesto.

El jueves, la hermana de Ángel Garó podrá comunicarle una buena noticia: ha sido absuelto del juicio por el que tuvo que salir unas horas del reality la pasada semana.

Todos los colaboradores del programa opinan que la expulsada será Aramís, menos Laura Matamoros que cree que saldrá El Koala.

Los porcentajes en el momento de finalizar GH VIP: Límite 48 Horas estaban así: 67,4% – 18,4% y 14,2%.

