“Heridas abiertas”, estreno este lunes en HBO España

Amy Adams protagoniza “Heridas abiertas” serie de ocho episodios, creada por Marti Noxon, basada en la novela homónima de Gillian Flynn.

La reportera Camille Preaker regresa a su pequeña ciudad natal para cubrir el asesinato de una pre adolescente y la desaparición de otra. Mientras trata de poner orden al puzle psicológico de su pasado, descubrirá que este se identifica de manera significativa con el de las jóvenes víctimas.

Protagonizada por la cinco veces nominada al Oscar Amy Adams (La llegada, Animales Nocturnos), HERIDAS ABIERTAS se estrena el próximo 9 de julio en HBO España. Basada en la novela homónima de Gillian Flynn (autora de Perdida), los ocho episodios han sido creados por Marti Noxon (UnREAL, Dietland, Mad Men) y dirigido por Jean-Marc Vallée (Big Little Lies, Dallas Buyers Club, Wild), sobre guiones de Noxon y Flynn.

Patricia Clarkson (Maze Runner, A dos metros bajo tierra), Chris Messina (The Mindy Project, The Newsroom), Eliza Scanlen (Home and Away), Elizabeth Perkins (This is Us, Curb Your Enthusiasm) y Matt Craven (X-Men, Justified) completan el reparto del que también forman parte Henry Czerny (Quantico,When We Rise), Miguel Sandoval (Station 19, Medium), Taylor John Smith (Cruel Intentions, American Crime), Sophia Lillis (It) y Madison Davenport (From Dusk Till Dawn: The Series).

En el primer episodio de la serie, que se estrena el 9 de julio, Camille Preaker (Amy Adams), una reportera del diario St. Louis Chronicle, regresa como enviada especial a su ciudad natal de Wind Gap, por indicación de su editor, Curry (Miguel Sandoval), para cubrir la historia de dos niñas desaparecidas, una de las cuales ha sido encontrado muerta, presuntamente asesinada. El encargo lleva a Camille a reencontrarse con su dominante madre, Adora (Patricia Clarkson), su padrastro Alan Crellin (Henry Czerny) y su hermanastra Amma (Eliza Scanlen) y trae del pasado la memoria de una traumática infancia, incluida la temprana muerte de su hermana pequeña, Marian (Lulu Wilson). Atormentada por su pasado y buscando refugio en el alcohol, Camille se suma a las pesquisas del detective Richard Willis (Chris Messina) y el jefe de policía Vickery (Matt Craven), tras las pistas que podrían arrojar luz sobre las circunstancias de la desaparición de una segunda niña.

Comentar

Comentarios