Lo que ha pasado este domingo en El Debate de GH VIP

La casa de GH VIP ya tiene gimnasio y se convierte en el Hotel Playa Guadalix con los concursantes divididos en sirvientes y huéspedes.

Asraf fue al confesionario a quejarse de la actitud de Ángel hacia él. Omar trató de tranquilizar a Asraf diciéndole que Ángel lo ha pasado muy mal con su ex y que de alguna manera él se lo recuerda. Ángel volvió a insistir en ello “lo que me ha pasado en los últimos meses ha sido por volcarme con un desagradecido” y finalmente, al menos en apariencia, hicieron las paces con un abrazo tras explicarle Ángel que no puede comerse todo el curry porque con ello se hace una comida.

En plató, el hermano de Asraf ha declarado que Ángel se ceba con él y Lydia ha apuntado incluso al racismo como motivo de este comportamiento, aunque nadie ha apoyado este comentario de la periodista.

La abuela de Omar, con un aspecto excelente y juvenil, estaba muy afectada por lo sucedido con su nieto “es más inocente que el asa de un cubo” e insiste en que su nieto ni se ha dado cuenta de lo que decía. Cuenta que su nieto ha hecho conciertos benéficos para mujeres maltratadas – algo de lo que también ha hablado El Koala en la casa- y pregunta si es que nadie se ha equivocado nunca. Desde luego, prefiere a Isa Pantoja que a Techi. La pobre mujer se está hasta las 5 de la madrugada viendo el 24 horas, los edredonings y todos los programas.

Muy importante: Sandra Barneda ha explicado que no se va a tocar el tema del motivo de la nominación de Omar hasta que él salga, si es que es el expulsado, y se le pueda decir en persona.

Verdeliss ha reconocido que le sorprendió la nominación de Aurah, y que en directo le dijese un motivo y luego le confesase que fue para salvar a Makoke. Ella no quiere estrategias y se deja llevar solo por la convivencia, aunque Darek le advirtió que aquí todos son profesionales del reality y saben lo que tienen que hacer en cada momento. Le han llevado dibujos de sus hijos y un mensaje de audio grabado por ellos y su marido. Ha sido muy emocionante para ella.

Miriam ha dicho en el confesionario que no le cae mal Mónica, que no tiene rencor, y que sólo quiere basarse en lo que vivan en la casa. Lydia le ha dicho a Carlos Lozano que fue ayer al Deluxe a cargarse el concurso de Miriam porque ve que la gente la apoya.

Aramis ha llevado a plató el informe médico que confirma que tiene 3 costillas fisuradas. Aparte, el que se cumplieran los siete años del fallecimiento de su madre, acabó de hundirla en la casa. Como Laura Matamoros, Sofía o Miguel Frigenti han dudado de sus problemas médicos y han criticado/burlado su actuación en el concurso, Aramís ha montado en cólera. Carlos Lozano ha salido en su defensa pidiendo que no se rían de ella. Steisy le ha espetado a Sofía que si critica las gilip… que dice Aramís, ¿Qué sientes tú cuando tu madre también dice gilip…” Como era de esperar, Sofía ha saltado a defender a su madre… la cosa ha acabado con Sandra Barneda echando del plató a Steisy, considerando que sus comentarios estaban fuera de lugar.

Aramís sigue negando todos los problemas económicos que se le atribuyen. Se pone tremendamente a la defensiva, cuando en la casa llegó a pedirle dinero a Omar. Además, ha decidido olvidar a Mario Conde porque le ha decepcionado el comentario que ha hecho sobre el libro firmado que le mandó “Se le envió el libro y punto” ha dicho el ex banquero.

La prueba para lograr el gimnasio iba de cultura general, un poco peculiar porque tenían que preguntar y contestar con unos plásticos en la boca que les impedía hablar bien. La han superado – las preguntas tampoco eran muy difíciles que digamos- y ya tienen el gimnasio. Carlos Lozano ha salido en su defensa pidiendo que no se rían de ella.

A partir de esta semana, la casa se convierte en el Hotel Playa Guadalix. A través de la aplicación de GH VIP, los espectadores decidirán quiénes son los empleados y quiénes los clientes. Se van a respetar los equipos que formó el pasado jueves Aramís sin saber qué tendría esta trascendencia, claro.

Esto han decidido los espectadores: Los empleados son: Omar, Asraf, Techi, Mónica, Makoke y Suso. El resto serán clientes VIP con todo incluido. Ángel Garó no se creerá no cocinar y que le sirvan. ¿Imaginan que le tiene que cocinar Asraf? A Mónica Hoyos le ha sentado fatal ser empleada, lo ha interpretado como que el público no les quiere, y a Suso tampoco le ha hecho ninguna gracia.

Aramís no se marchó sin hacer unas predicciones. Mediante el péndulo, anunció que el expulsado será Omar o Verdeliss, que Kiko y Makoke van a volver así como Isa Pantoja y Omar, que Aurah y Suso no se van a casar y que a Carlos Lozano no le han hecho ningún amarre.

Lo que no ha hecho es raparse el pelo, como anunció si salía. Ella ha dicho que como ha salido por enfermedad, no vale. Vamos, que no ha cumplido.

