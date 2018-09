Lo que ha pasado este jueves en la segunda gala de GH VIP

Las nominaciones a la cara siempre pasan factura, y esta edición de GH VIP no va a ser menos.

Lo que parecía una convivencia tranquila, dejando a un lado a Miriam y Mónica, claro, saltó por los aires con las nominaciones, destapando acusaciones que van a dar mucho que hablar en la casa. Se tachó de “poco activas” a Aurah y a Isa Pantoja, El Koala acusó a Makoke de escaquearse de las tareas, sobre Techi pesa la acusación de acaparar a Isa Pantoja en su beneficio y sobre Suso, la de ser un estratega, adjetivo que también se le ha dedicado a Isa. Pero, en lo que hubo unanimidad es en señalar que El Koala está centrado en trabajar y limpiar a los animales y ha descuidado por completo la convivencia.

Asistimos a la primera prueba para elegir al jefe de la casa, que se saldó con la victoria de Makoke y Darek, dúo de jefes al que se añadió Verdeliss porque no pudo participar debido a su embarazo pero sí podía elegir a una pareja que la representase, y si ganaba, ella también se convertiría en jefa,como así fue. Los jefes de la casa son inmunes a las nominaciones pero pueden salvar, si quieren, a un nominado. Además, son los que organizan el funcionamiento de la casa, en la que, por cierto, sus habitantes han recuperado la cocina y el agua corriente.

La prueba se jugaba en parejas, y como Verdeliss no podía participar, “sobraba” un concursante, siendo Techi la elegida para no hacer la prueba, y por lo tanto quedarse sin poder ser jefa. Pero, lo que podía parecer una situación injusta se tornó en un enorme privilegio: disfrutar de un cuarto de baño, con todos sus elementos, durante una hora al día. Podía compartir el privilegio con alguien y eligió a Isa Pantoja.

Techi se está acercando a Tony Spina. No tiene claro que le guste pero con su tonteo con él da por hecho que su novio, Alejandro, habrá roto con ella. En cuanto a Isa Pantoja, sabe que su novio Omar le ha sido infiel pero ella sigue queriéndole muchísimo.

A nivel personal, me sentí totalmente identificado con la queja de Ángel Garó en el confesionario: la falta de intimidad a la hora de llevar a cabo las necesidades fisiológicas, y la falta de higiene. Reclama que esto no es Supervivientes, y tiene toda la razón del mundo.

Así fueron las nominaciones:

Darek nomina con 1 punto a Techi porque “está más cerca de mí”, vamos, por descarte, con 2 puntos a Isa Pantoja porque tiene poco contacto con ella y con 3 puntos a Miriam porque ha llegado más tarde y no le gustó cómo trató a Mónica.

Suso nomina con 1 punto a El Koala porque está siempre con los animales y no se relaciona, con 2 puntos a Techi porque le agobia que esté siempre hablando de sus novios, aparte que cree que está haciendo la pelota a Isa Pantoja para sonsacarle y que va de amiga pero no lo es, y con 3 puntos nomina a Miriam porque no le gustó cómo entró en la casa.

Isa Pantoja nomina con 1 punto a Ángel porque se alteró en la cocina, con 2 puntos a El Koala porque tampoco tiene mucho trato con él, y con 3 puntos y esto sí le duele muchísimo, nomina a Miriam porque “es la única persona que puede alterar todo y tengo mucho cariño a Mónica”.

Tony Spina nomina con 1 punto a El Koala por descarte, porque tiene más afinidad con otras personas, con 2 puntos a Isa porque hasta el día de hoy ha hablado poco con ella, y con 3 puntos a Miriam, porque ha hablado poco con ella “y lo poco que he hablado la conclusión es que me cae mal”.

Aramis Fuster nomina con 1 punto a Techi porque quiere acaparar a Isa, con 2 a El Koala “porque sé que no le duele” y con 3 a Miriam por las discusiones entre Mónica y ella “se lo ha ganado a pulso”. Le hubiese gustado darle a Miriam los 2 y los 3 puntos.

Miriam Saavedra nomina con 1 punto a Aurah porque no siempre tienen feeling, con 2 puntos a Tony Spina porque va con chulería, y con 3 puntos a Mónica porque tenía que ser así, claro.

Mónica Hoyos nomina con 1 punto a Isa Pantoja porque durante todo el tiempo que ha estado Miriam aquí, Isa es la que estaba más tiempo con ella, con 2 puntos a El Koala porque el domingo tuvieron un altercado, y con 3 puntos, por motivos obvios, a Miriam Saavedra.

Makoke nomina con 1 punto a Miriam por ser la última en llegar y no comerse el marrón de la limpieza, con 2 puntos a a Asraf por “el tema de los colchones” y porque no va a salir nominado, y con 3 puntos a El Koala porque ella quiere que dé conversación y con él no ha tenido ninguna. El Koala le ha respondido que se ha centrado en trabajar y limpiar mierda y por eso no se ha relacionado tanto, y ha acusado a Makoke de escaquearse todo lo que puede.

Ángel Garó nomina con 1 punto a Techi porque debería tener cuidado con tener una relación especial con alguien cuando todos deberíamos ser especiales, con 2 puntos a Mónica porque cree que una mujer madura debe saber que no se puede calmar a una persona en una discusión diciéndole que está nervioso, y con 3 puntos a Isa Pantoja porque le parece que es la más joven y la ve poco activa y no le ha gustado nada que empiece a hablar de estrategias.

Asraf nomina con 1 punto a Ángel porque se alteró demasiado en la reunión que tuvieron, con 2 puntos a El Koala porque tuvieron una pequeña discusión ayer y con 3 puntos a Miriam porque es la que menos conoce.

El Koala nomina con 1 punto a Asraf por lo mismo por lo que éste le ha nominado a él, con 2 puntos a Aurah porque no ha currado mucho y con 3 puntos a Mónica porque “no quiero entrar en polémicas exteriores a mí y yo no soy ni del Betis ni del Sevilla”. Pues, menos mal, porque ha perjudicado a Mónica y beneficiado a Miriam. Mónica ha negado que tratase de influir a El Koala para que nominase a Miriam.

Techi nomina con 1 punto a Aramis por decir que intenta acaparar a Isa, con 2 puntos a El Koala, “aporta mucho a la casa pero no hablamos mucho” y con 3 puntos a Suso porque no se esperaba lo que ha dicho.

Aurah nomina con 1 punto a Aramis porque sé que no va a salir nominada y lo he hablado con ella, con 2 puntos a Miriam porque es la última que ha entrado, porque no le gustó su cara a cara con Mónica Hoyos y porque no ha limpiado lo que han tenido que limpiar ellos, y con 3 puntos a El Koala porque le veo que quiere quedar bien con todo el mundo y no se moja, no saca el carácter.

Verdeliss nomina con 1 punto a El Koala, porque no va a ser expulsado y como toque de atención porque es muy trabajador pero se abstrae de la convivencia, con 2 puntos a Miriam porque entre Mónica y ella esto es una bomba de relojería a punto de estallar y por haber entrado después, y con 3 puntos a Suso porque le da la sensación de que puede ser un estratega y que sus reacciones son premeditadas. Los 3 puntos extra que le concedieron los seguidores de GH VIP se los da a Miriam porque ya está nominada seguro.

Nominados de la semana: Miriam, con 29 puntos, El Koala con 19, Isa Pantoja con 8 y Mónica Hoyos con 8. Como jefes de la casa, Makoke, Verdeliss y Darek podían salvar a un nominado, y salvan a Mónica por unanimidad. NOMINADOS DEFINITIVOS: EL KOALA, MIRIAM E ISA PANTOJA.

Suso: “Yo no puedo decirle a todo el mundo lo que pienso, porque entonces sería un déspota, habría una mala convivencia. Hay una cosa que se llama respeto y yo no puedo estar forjando todo el rato una discusión”. Esto le ha dicho a Techi, que le acusaba de esperar al directo para decirle que estaba haciendo la pelota a Isa Pantoja para sonsacarle cosas. Ha tenido que ser Suso el que por fin desterrase el mito de que hay que decir las cosas a la cara, porque si dijésemos las cosas a la cara, la convivencia sería imposible, tanto en un reality, como en un trabajo como en una familia.

