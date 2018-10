Lo que pasó en GH VIP: Límite 48 Horas este martes

Una conversación reveladora, una gran emoción, dos salvados, una prueba que empieza con polémica, una ruptura… no ha faltado de nada este martes en GH VIP.

Muy mal se tendrían que poner las cosas para que esta semana no superen la prueba. Se trata de escribir, dirigir, producir e interpretar una telenovela, titulada “Amor y pasión”. Parecía más bien una prueba trámite pero la polémica ha saltado nada más empezar. Se suponía que los protagonistas de la telenovela los elegían los espectadores anoche. El público escogía a Miriam y Tony Spina. El problema es que Ángel Garó y Mónica Hoyos, guionista y directora respectivamente, han decidido pasar olímpicamente de la decisión de los espectadores y asignar a Miriam un papel secundario de muda. Tony tampoco ha salido muy bien parado y se lo ha dicho a Mónica Hoyos que se ha escudado en que el guionista es Ángel. Hay algunos seguidores del programa que ya reclaman que la prueba no sea válida por no respetar la voluntad de los espectadores.

Lo más bonito de la noche fue el momento ecografía, con una encantadora Verdeliss descubriendo en su semana 16 de embarazo que espera una niña. Rompe con esto el “orden” que llevaba hasta ahora con su descendencia: un chico, dos chicas, un chico, dos chicas. El séptimo tenía que haber sido chico, según la estadística. Verdeliss pudo hablar con su marido, que estaba en plató y que curiosamente apostaba también porque iba a romperse la estadística.

Los nominados tenían que decir quién quería que saliese esta semana y por qué. Ganas de malmeter. Verdeliss, la pobre, lo pasó realmente mal, porque si ya lo pasa mal nominando aún peor en esta tesitura. Se decantó por Techi porque “lo tiene bastante asumido y necesita dar bastantes explicaciones fuera”. No le sentaron nada bien a Techi estas palabras.

Techi expuso que quería que saliese Miriam porque “viene a provocarme, me incomoda, y si no es a mí, a mis compañeros. Es inaguantable” y Asraf también eligió a la peruana porque hay cosas que no le han gustado, como que entre a la habitación a molestar cuando están dormidos. Miriam se decantó por Techi por su traición a Isa Pantoja, porque tiene prontos muy raros y porque “no la veo venir”.

Los porcentajes ciegos son rotundos esta semana: un 66% frente a un 21%, un 9,6% y un 3,4%. Lógicamente, los dos últimos fueron salvados anoche, y todos creemos que el primer porcentaje pertenece a Techi, pero después de la sorpresa de ver que los menores correspondían a Verdeliss, como era de esperar, pero también a Asraf, que desde luego no estaba en las quinielas, ya nos esperamos cualquier cosa. Así pues, el duelo está entre Techi Cabrera y Miriam Saavedra.

En el jardín, se oiga gritar algo sobre Techi. Mostrando, por fin, que no es de piedra, Darek convirtió el “Techi, zorra” que gritaban en “Techi, estamos contigo”. Mentira piadosa.

Aurah y Suso han roto, y después de las barbaridades que le ha espetado el barcelonés, esperamos que sea definitiva. Los celos, en nuestra opinión injustificados, han acabado con el amor tan grande que parecían sentir. Aurah le dijo a Asraf que tenía una mirada “que penetraba” y Suso no se lo tomó nada bien. “Estás regalándote a Asraf” le espetó. Pero, es que ella tampoco se tomó nada bien que Suso pidiera a Mónica que le pasase el champú estando en la ducha y que ella permaneciese asomada más tiempo del debido. Para rematar, Suso le decía a la peruana ¿Te quiero? ¿Me quieres? y acabó liándose la mundial, con Suso exclamando frases tan desafortunadas como “pero si Mónica puede ser un poco mi madre” y una Aurah que tampoco atendía a razones.

Por cierto, lo del pijama de Suso ya es un poco como el pijama de Belén Esteban.

En otro orden de cosas, Aura tendrá que salir este viernes unas horas de la casa para declarar en un proceso judicial que tiene con el padre de su hijo, el futbolista Jesé.

Por supuesto, la noticia de la noche no podía ser otra que la confirmación de que Techi es una lianta pero con todas las letras. Han puesto la conversación en la que ella e Isa Pantoja hablan bajo las sábanas y ésta le confesaba que no había pasado nada con Asraf “estábamos hablando muy cerca, pero nada más”. “Ya sabía yo que no había pasado nada” contestó Techi, que luego no tuvo reparos en ir diciendo que Isa y Asraf se habían liado y que se lo había confesado la propia Isa.

Desde luego, Asraf va a tener que explicar por qué confirmó el pasado jueves en la sala de expulsión que se había liado con Isa bajo el edredón.

Isa en todo momento ha mantenido que no pasó nada con Asraf, y debe sentirse muy decepcionada por las palabras de éste. Sin embargo, la mentira de Techi, seguro que no le ha pillado de sorpresa. La hija de Isabel Pantoja parecía muy afectada y pedía que la dejasen tranquila, que no podría pensar porque estaba muy nerviosa, de hecho, no pudo evitar el llanto.

En cuanto a Omar, pidó disculpas inmediatamente a Isa y declaró que Asraf era “lo más falso de España, ni hermano ni nada”.

Ante las acusaciones de estar compinchado con Asraf, el cantante jura que nunca ha hablado con él. Lo juró hasta por su hijo.

