Lo que pasó este jueves en la tercera gala de GH VIP

Expulsión de Chabelita, Omar nuevo concursante, encuentro entre éste y Asraf, nominaciones… no ha faltado de nada en esta gala de GH VIP.

Los concursantes sigue sin tener un baño decente, y eso cuando se tienen que hacer pruebas con barro…

En un juego horroroso que era más propio de Supervivientes que de GH VIP – Ángel Garó volvió a quejarse y no le faltaba razón- se proclamaron ganadores el propio humorista y Verdeliss. Había que sacar unas letras de una piscina de barro e ir formando palabras. El premio, ser jefes de la casa durante una semana y poder sacar a un compañero de la nominación y meter a otro.

A partir de esta edición, los expulsados entrarán a plató con unos cascos y no podrán ser saludados por los familiares o los compañeros ya expulsados. Así se evitará que reciban información del exterior.

Nada más sentarse Chabelita con Jorge Javier – por cierto, la mesa de esta edición es enorme y entorpece la interacción entre presentador y expulsado- la joven se enteró de que nadie de su familia había ido a recogerla, pero le restó importancia porque para ella había sido suficiente la llamada de su madre.

Si de algo se arrepiente de su estancia en Guadalix es de “no haber hecho más estupideces” ya que asegura que se ha contenido. Le gusta Asraf “me entiende y me escucha. Me tenía que haber dejado llevar porque el resultado ha sido el mismo”. Eso sí, juró por su hijo que no había hecho edredoning con Asraf aunque pudiese parecerlo.

Como podíamos imaginar, el encuentro entre Omar y Asraf ha sido muy tenso. El míster universo le ha dejado claro que con quien tenía que hablar es con Chabelita “conmigo no hay nada que hablar”. Al reprocharle el cantante que se hubiese metido entre una pareja, Asraf le ha dicho que Chabelita no le dijo que tuviese novio, para asombro de Omar y de todos los espectadores que sabíamos que eso no era cierto. Omar subió el tono y Asraf le espetó un “eso no me dices en la calle” que nos dejó claro que la evolución de las especies no afecta a los humanos. Seguimos en el paleolítico.

Menos mal que luego, en La Casa en Directo pudimos ver que se pidieron disculpas, se dieron un abrazo y decidieron empezar de cero.

Después se retomó la entrevista a Chabelita, que también mostró su sorpresa porque Asraf dijese que no le había dicho que tenía novio. Pero, la sorpresa de verdad se la llevó cuando comenzaron a ponerle fragmentos de la llamada de Isabel Pantoja a Sálvame. Su cara era de absoluta incredulidad, no podía creerse lo que escuchaba. “No me lo esperaba para nada, me he quedado sin palabras” decía mientras trataba de contener unas lágrimas que acabaron brotando. “Mi madre nunca me había dicho estas cosas directamente (…) no era el momento de hacerme esto públicamente” decía, coincidiendo con Dulce en que “era mi concurso y no me merecía esto” añadiendo que su madre se basa en lo que ve en la tele y que sus palabras le habían producido mucha tristeza “pero es mi madre, hablaremos”.

Lo más llamativo fue cuando, sin poder contener el llanto, dijo “le voy a dar a mi hijo el amor que a mí me ha faltado, porque lo he tenido todo, era muy caprichosa y todo lo que pedía, me lo daban, pero me ha faltado esa complicidad con mi madre”. Jorge Javier le mostró su apoyo, y afeó la conducta de la madre, incidiendo en que nadie “de su sangre” había ido a recogerla y que si tenía algo en contra de su hija “esperas a que salga y se lo dices, pero no lo haces públicamente”.

ASÍ FUERON LAS NOMINACIONES A LA CARA:

Esta vez no hubo enfrentamientos, básicamente porque el tiempo apremiaba y más que nominaciones a la cara fueron nominaciones express.

El Koala: Le da 3 puntos a Aramís porque se dejó la puerta del huerto abierta y las cabras se cogieron los pimientos. 2 puntos a Mónica porque es con las que menos habla y 1 punto a Suso porque ya han discutido varias veces, aunque espera que no vuelvan a hacerlo más.

Tony Spina: 3 puntos a Aramís porque ella lo ha pedido aunque le duele mucho, 2 puntos a El Koala porque está dolido con él y 1 punto a Miriam porque tiene poca conversación con ella.

Verdeliss: 3 puntos a Asraf porque no tienen interacción alguna, 2 a Makoke porque es con la que tiene menos afinidad, y 1 punto a Suso porque aunque ha mejorado mucho aún tiene cautela.

Miriam nomina con 3 puntos a Mónica “porque no para de provocarme”, con 2 puntos a Techi porque ha tenido alguna conversación con ella y con 1 a Aurah porque se molestó porque la llamó zanahoria “no terminamos de empatizar”.

Darek le da 3 puntos a Aramís porque ella lo ha pedido, 2 a Miriam porque apenas han hablado y 1 punto a El Koala por descarte y para que despierte un poco.

Techi nomina con 3 puntos a Miriam porque pensaba que dentro de su personalidad había algo bueno dentro de ella “pero veo que le gusta el show”, con 2 puntos a Aramís porque “es una bellisima persona pero no se encuentra bien” y con 1 punto a El Koala porque quiere darle una oportunidad porque se está integrando.

Aurah nomina con 3 puntos a Aramis, con todo el dolor pero se lo ha pedido ella, con 2 puntos a Miriam porque hay formas y formas de decir las cosas y ella sabe cómo faltar al respeto delante de una cámar, y 1 punto a El Koala porque está dando la cara y relacionándose “pero como se lo tengo que dar a alguien, se lo doy a él”.

Ángel Garó nomina con 3 puntos “a mi gran amiga Aramís, porque la veo mal” con 2 puntos “no sé a quién nominar, se los doy a Aurah porque a veces se pone muy niña chica” y con 1 punto a Asraf porque tiene que ser más responsable.

Asraf nomina con 3 puntos a Aramís porque se lo ha pedido, con 2 a Miriam porque ha tenido conflictos con compañeros y con 1 a El Koala “porque no ha sido verdadero”.

Makoke le da los 3 puntos a Aramís porque se lo ha pedido, 2 puntos a El Koala “por el vídeo del otro día, aunque la relación va a mejor” y 1 punto a Miriam por la discusión en la que le ha llamado payasa.

Suso nomina con 3 puntos a Aramís porque se lo ha pedido, con 2 puntos a El Koala porque me acaba de dar un punto que no esperaba, y con 1 punto a Miriam “porque a veces hace unos comentarios…”

Mónica nomina con 3 puntos a Miriam porque “porque ha dicho que lo que le llamó a Aurah era una tontería y yo quiero recordar que durante seis meses me ha estado llamando en televisión, bruja, vergüenza para mi país, mala madre, mala exmujer… Entonces ella se excusa diciendo que los insultos que dice son banales y no lo son. Además, ayer le di una oportunidad y no la aprovechó”, con 2 puntos a El Koala porque aún no han logrado la convivencia deseada aunque lo intentan, y 1 punto para Aramís porque va a salir nominada igualmente.

Aramís nomina con 3 puntos a Miriam porque se había comprometido a nominarla y no lo ha hecho, aunque Miriam le ha matizado que le dijo justo lo contrario, que no iba a nominarla, que ha habido un malentendido. Con 2 puntos a Asraf porque tiene que trabajar más y con 1 punto a Mónica “porque es la primera que tengo delante, pero agradecidisima a todos porque me están haciendo el favor de mi vida”.

NOMINADOS DE ESTA SEMANA: ARAMÍS FUSTER CON 27 PUNTOS, MIRIAM SAAVEDRA CON 18 Y EL KOALA CON 12. Son los nominados definitivos porque Verdeliss y Ángel Garó decidieron no hacer uso de su privilegio y no salvar a uno para meter a otro en la lista.

Chabelita ha cedido su privilegio de usar el baño a Asraf.

Jorge Javier ha anunciado que el domingo Makoke podrá despedirse de su hija que marcha a estudiar a Milán. Va a ser una gran sorpresa porque Makoke piensa que ya se ha ido.

