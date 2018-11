Makoke se convierte en la séptima expulsada de GH VIP

Un 55% de los espectadores de GH VIP decidieron que María José Giaever, Makoke, abandonase la casa de Guadalix de la Sierra.

Esta semana Miriam ha cometido errores que le pueden costar un concurso que parecía tener ganado, y también El Koala se ha destapado definitivamente como el verdadero “culebro” de esta edición, compartiendo este dudoso honor con Asraf. Se ha evidenciado más que nunca que Koala vende inocencia siendo el gran estratega, creador de todos los grupos y teorías en la casa.

Kiko Matamoros no se cree a Miriam Saavedra

Nada más empezar la gala, Jorge Javier Vázquez ha preguntado a Katy, amiga de Miriam, por la demanda que Carlos Lozano quiere ponerle a su ya ex pareja. Katy ha contestado que también ella puede demandarle por todo lo que contó en el Deluxe. Por su parte, Javi Tudela, hijo de Makoke ha explicado que Kiko no se cree la acusación de infidelidad que ha vertido Miriam, y que también ha tenido la oportunidad de hablar con Carlos Lozano que le ha asegurado que es totalmente falso lo que dice Miriam.

En todo caso, ha tenido que ser Suso quien diga lo más sensato que hemos escuchado sobre el asunto: “Tanto que dice Miriam que es su verdad, que está diciendo la verdad… yo creo que cuando va a hacerse daño a tanta gente, la verdad se puede omitir”.

De nuevo los temidos bombones han determinado quién será el jefe/a de la casa y tendrá el privilegio de sacar de la lista a un nominado y meter a otro. La afortunada ha sido Mónica Hoyos.

Confiesa Aurah que está de bajón porque tiene miedo de perder a Suso porque no es fácil tener una relación con ella “me da mucho miedo salir de aquí”. La canaria tiene miedo de la situación que le espera fuera y no dejaba de darle vueltas a que no sabe la cara que tendrá su hijo ahora, así que le han puesto unas fotos del pequeño. Aurah ha reaccionado con enorme emoción sin poder reprimir el llanto. Tanto es así que casi mata de un infarto a Suso al verla tan desencajada. Se pensaba cualquier cosa.

Makoke, en plató: “Sé el concepto que tiene la gente de mí”

Makoke estaba segura que si era nominada sería la expulsada “sé el concepto que tiene la gente de mí, he intentado cambiarlo pero no ha sido posible”. Sin embargo, muchos creemos que su imagen ha mejorado muchísimo y buena prueba de ello es lo ajustados que han estado los porcentajes.

Asombrada por los vídeos que le han puesto, reconoce que a Koala lo caló enseguida, no le veía una persona clara y le faltaba empatía con los demás. Ángel Garó ha apostillado, muy acertadamente: “Esa candidez… líbreme Dios de las aguas mansas”.

No cree haber contado muchas intimidades de su separación y si dijo que había tenido que tragar mucho, entiende que estaba hablando de ella, que no podía hablar por él, pero que comprende que él también habrá tenido que hacerlo. Se ha sorprendido de verle tan molesto y cree que es injusto.

También ha desmentido, sin acritud ninguna, haber filtrado informaciones sobre Kiko como lo de que había estado en un local “de lucecitas” e invita al periodista al que supuestamente llamó, a que lo diga.

Makoke no entiende cómo la gente puede aplaudir el comportamiento de Miriam, sus continuas provocaciones, y actitudes como el que crea que por el hecho de haber sido portada de Interviú le puede levantar la falda “¿Si haces una portada de Interviú vas por la calle y te pueden levantar la falda? Makoke tiene claro que aunque pueda hacer gracia y dar espectáculo, esos valores no se pueden consentir.

Makoke se ha llevado una agradable sorpresa al ver a Isa Pantoja y a Omar muy acaramelados. “Está todo donde tiene que estar” ha dicho Isa.

Se anunciaba la intervención telefónica de Kiko Matamoros, pero han intentado contactar con él y no le han localizado. Aunque estuviese inaugurando un local de copas, seguro que podría haber sacado cinco minutos para ella. Muy mal.

Makoke se ha despedido muy afectuosamente de Tony Spina, de Aurah y de Suso, al que le ha dado las gracias por tratarla con tanto cariño y respeto, a lo que el joven ha respondido “te lo has ganado tú, que se trate con tanto cariño”. A Mónica le ha dicho que no han estado muy unidas pero que tiene mucha fuerza “adelante, mi niña, nos veremos fuera”.

Así fueron las nominaciones:

Aurah nomina con 1 punto a el Koala por todo lo que ha visto en los vídeos, con 2 puntos a Miriam “porque no para de nombrarme cada vez que tiene un problema con Suso, me mete a mí por medio de la relación que tengo con Suso y ya se lo he repetido muchas veces que por favor no me meta a mí que el problema lo tiene con él” y con 3 puntos a Asraf porque “cada vez que tengo un problema con Suso mete mierda y cuando estamos bien nos alaba a los dos y nos hace la pelota”.

Suso nomina con 1 punto a Tony por descarte, con 2 puntos a Koala porque no entiende cómo se está premiando su concurso cuando todos sus vídeos son por la espalda, y con 3 puntos a Miriam porque ha habido momentos que ha pasado verdadero bochorno escuchándola.

Asraf nomina con 1 punto a Miriam porque se puso a cantar en el dormitorio y no les dejó dormir la siesta, con 2 puntos a Aurah porque ha tenido una discusión este mediodía y 3 para Tony porque han estado mal esta semana y tienen sus rifirrafes.

Miriam nomina con 1 punto a Suso porque se fía menos de Asraf y prefiere darle 2 puntos a éste. Nomina con 3 puntos a Aurah porque “aunque me río mucho con ella, la convivencia es la convivencia”.

El Koala nomina con 1 punto a Suso por descarte “y por vago y flojo, me caen muy mal los vagos”, con 2 puntos a Aurah porque está 4 horas maquillándose y ayuda poco, y con 3 puntos a Tony porque echó a Verdeliss “mi amiga del alma”.

Mónica Hoyos nomina con 1 punto a Aurah porque estos últimos días han tenido algún conflicto, con 2 puntos a Koala “primero porque no voy a convivir con alguien que no me traga y que encima no me lo dice, lo va diciendo a las espaldas e intenta quedar bien por encima de todas las cosas” y con 3 puntos a Miriam “no sólo por las barbaridades que ya ha hecho durante toda la convivencia, sino porque esta semana se pasó y lo que hizo no solo a mí sino a Makoke me pareció bastante feo”.

Tony nomina con 1 punto a Miriam, no tiene nada en contra, estaba mejorando su relación con ella pero no le ha gustado la bomba que ha soltado sin tener ningún respaldo, detrás, con 2 puntos a Koala, empezó con las teorías, se arrepintió pero ha vuelto con ellas y, aunque es lícito, no le gusta la manera que tiene tirando tierra sobre los demás concursantes, y con 3 puntos a Asraf “lo encuentro falso, hipócrita y que no tiene corazón”.

Nominados: Miriam Saavedra con 10 puntos y Asraf y Aurah Ruiz con 8 puntos. Mónica Hoyos, hace uso de su privilegio, sacando a Asfaf y subiendo a El Koala.

Nominados definitivos: Miriam, Aurah y El Koala.

