“Se buscan valientes”, campaña de Mediaset contra el acoso escolar

Concienciar, ayudar a detectar y combatir desde dentro. Luchar contra el acoso escolar es uno de los principales objetivos de concienciación social de Mediaset España y de 12 Meses.

Con este fin, 12 Meses inicia su año 18 de andadura con el lanzamiento de “Se buscan valientes”, campaña destinada a erradicar esta grave problemática con los últimos avances y protocolos de actuación, fundamentados en la implicación de los observadores del conflicto.

Dirigida fundamentalmente a niños y jóvenes, está protagonizada por Juan Manuel Montilla “El Langui”, coautor junto con Mediaset España e intérprete del rap “Se buscan valientes”, tema principal de la campaña, que con un lenguaje desenfadado expone las actitudes y los recursos con los que encarar las situaciones de abuso.

Se buscan valientes que expresen lo que sienten.

Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil.

Tú eres importante, tú sabes lo que pasa, no mires a otro lado

no le tengas miedo al malo.

Se buscan valientes que ayuden y se enfrenten a Darth Vader y

a algún gamberro más que con abuso siempre van.

Achanta bravucón y presta atención a la lección. Pasa ya la

hoja que te quedas atrás. El respeto en esta página yo ya

subrayé, que la mochila si no hay libros no te debe pesar. Se

valiente y no permitas lo que viste ayer.

Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado

apartado, ponte en su lugar ¡yo ya estoy a su lado! tú ponte en

su lugar y el bravucón achantado

Hey chicos la fuerza del valiente está en el corazón

Se buscan valientes,

Se buscan valientes

Hoy con valentía tiro yo para clase, No es justo que a mi

compañero esto le pase

No confundas una broma con llegar al desfase, que parar la

situación bastante ya se pasó

Nuestra rima es combativa, no la vas a callar, a que si me

pongo delante ya no vas a empujar.

Ya no estás solo compañero no te va a pasar nada. Mirada al

frente, una sonrisa y cabeza levantada

Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado

apartado, ponte en su lugar yo ya estoy a su lado, tú ponte en

su lugar y el bravucón achantado

Se buscan valientes que expresen lo que sienten

Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil

Tú eres importante, tú sabes lo que pasa no mires a otro lado

no le tengas miedo al malo

Hey, chicos, la fuerza del valiente está en el corazón.

Hey, chicos, la fuerza del valiente está en el corazón.

Se buscan valientes, Se buscan valientes, Se buscan valientes,

Se buscan valientes que expresen lo que sienten

Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil

La nueva iniciativa de 12 Meses cuenta, además, con cinco spots institucionales que se emitirán en todos los canales de Mediaset España y una web específica con información y contactos de interés, además de la difusión y apoyo de todos los programas de producción propia y las redes sociales corporativas.

“Se buscan valientes” tendrá además del apoyo específico en antena no sólo a través de los contenidos generados alrededor de la campaña en programas e informativos, sino de forma excepcional con el próximo estreno en Cuatro de “Proyecto Bullying”, espacio presentado por Jesús Vázquez.

Foto de grupo, de izquierda a derecha, Benjamín Ballesteros, director del programa de la fundación ANAR; Mirta Drago, directora de Comunicación de Mediaset España; Manuel Villanueva, director general de Contenidos de Mediaset España; Jesús Vázquez; Juan Manuel Montilla ‘El Langui’; Carmen Cabestany, secretaria de NACE; Andrés Conde, director general de Save The Children; Javier Pérez Aznar, presidente de NACE

Comentar

Comentarios