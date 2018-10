Omar Montes es el tercer expulsado de GH VIP 2018

Omar Montes ha sido finalmente el expulsado de la semana en GH VIP tras una votación reñida con Asraf, Hay cuatro nuevos nominados.

Aramís ha empezado fuerte la gala, asegurando que ella expulsaría a tres concursantes: Miriam, porque es la persona más mala que ha conocido, Asraf porque se acercó a Isa Pantoja para medrar y Omar porque su comportamiento no le ha gustado. Aramís ha añadido que en cuanto esté mejor quiere volver a la casa porque ahora nadie se ríe. Y ha soltado un bombazo de los de verdad: que Miriam le confesó que ninguno de los dos abortos que ha tenido eran de Carlos Lozano.

A Mónica Hoyos le ha sentado fatal escuchar aplausos hacia Miriam en las galas y en el confesionario ha exclamado un “vaya país de pandereta” que también nos ha sentado fatal a nosotros, los espectadores.

El tema de la broma pesada a Miriam aún coleaba. Las mofas hacia su llanto no cesaban y son difíciles de entender. Se trataba de su madre, nada más y nada menos. Sin embargo, para Mónica Hoyos la broma de Omar ha sido un error sólo porque “todo el show de después la beneficia”. Las disculpas de Omar han tenido la sensibilidad de un yunque, y encima luego ha ido al confesionario para decir que sabe muchas cosas de Miriam que podrían hundirla. Como bien ha dicho Verdeliss: “Quieren ponerla al límite para luego desprestigiarla por como ella actúa”.

Otra bromita desafortunada que también afectó de alguna manera a Miriam fue que ella pidió un huevo y le dijeron que había que dejarlo para el desayuno. Sin embargo, Techi le tiró el huevo a Tony Spina. Muy mal desaprovechar la comida.

Omar ha advertido desde el confesionario a Isa Pantoja que Asraf se ha acercado a ella porque le interesaba en ese momento, y que se va a tener que tragar las palabras que dijo en su alegato del martes pasado “luego no me vengas a llorar, ni se te ocurra ni dirigirme la palabra, no pienses que vas a tener ni una amistad conmigo”.

Esta noche, los espectadores decidían qué cliente del “Hotel Playa Guadalix” se convertía en empleado. La audiencia ha decidido que sea Aurah, que dice estar encantada porque estaba muy aburrida.

En la sala de expulsión, Omar se ha hecho el ofendido porque Asraf ha reconocido a Jorge Javier que se “lió” con Isa Pantoja, como si no lo supiera. Aunque después ha matizado que fueron sólo un par de besos. Los dos han discutido y luego parecen haberlo arreglado, pero con reservas. De paso, Asraf ha desmentido que esté casado.

El expulsado ha sido Omar.

En la prueba, los dos ganadores ganarán la inmunidad y podrán vetar a un compañero para que no nomine. El ganador de los clientes ha sido Darek y el de los empleados, Suso.

En plató, le pusieron a Omar la razón de su nominación, y Jorge Javier le ofreció la ayuda de todos los psicólogos de GH VIP para que le ayude a cambiar su comportamiento con las mujeres que , desde luego, no es el adecuado. Él ha alegado que sólo era una broma, que no tiene problemas con las mujeres y que no necesita ningún psicólogo. Aún así, ha reconocido que vistas así las imágenes, la broma no tenía gracia y ha pedido disculpas.

“Te has cargado un concurso que podías haber hecho bien” le ha dicho Isa y él la ha llamado “sinvergüenza”. Isa tiene que agradecerle al supuesto edredoning que haya abierto los ojos con Techi y que se haya dado cuenta de que Omar no la quería tanto. “Todos sabemos tu currículum” ha dicho Omar de Isa. Ella espera que se dedique a su música y no verle en ningún plató hablando de su familia.

Omar no ha dado importancia a los vídeos en los que se veía a Techi llorar por su ex Alejandro. Dice comprender que tenga sentimientos aún hacia él.

Suso ha utilizado su veto para que no nomine Miriam porque sabe que va a nominar a gente que quiere.

Nominaciones de los clientes (en el confesionario en privado)

Verdeliss nomina con 1 punto a Mónica porque le gusta la Mónica de las conversaciones con el café pero le pesa más la de las reacciones cambiantes en los directos. Con 2 puntos a Makoke porque no le está transmitiendo un feeling muy sano y con 3 puntos a Techi porque tiene muy buen corazón pero le frustran sus comportamientos a veces tan vendetta.

Darek nomina con 3 puntos a Miriam porque tiene muy poco feeling con ella y le resulta un poco intensa a veces, con 2 puntos a Asraf porque cree que puede tener mucha culpa si pierden la prueba, y 1 punto a El Koala por lo mismo pero en menor medida.

El Koala nomina con 1 punto a Makoke, con 2 a Tony y con 3 a Aurah para que se mueva un poco el círculo de los nominados, que siempre están los mismos.

Ángel Garó nomina con 1 punto a Techi porque es una chica extraordinaria pero no le gustó su imagen con la tableta de chocolate, con 2 puntos a Mónica porque la ve muy distante, y con 3 puntos a Asraf porque aunque han hecho las paces porque es muy duro ver que no van a ganar la prueba por él.

Tony Spina nomina con 1 punto a Miriam porque no le gusta la manera en la que enfrenta las discusiones, de parvulario, con 2 a Asraf por el vídeo del otro dia de la comida, lo vio muy egoísta, y con 3 a Techi porque no coincide con su manera de pensar y no le gusta tampoco la manera de enfrentar las discusiones metiéndose con el físico de los demás.

Nominaciones de los empleados (a la cara):

Makoke nomina con 1 punto a El Koala por descarte porque no va a salir ya que la gente lo quiere mucho, con 2 puntos a Asraf porque ha tenido varias decepciones con él y con 3 puntos a Verdeliss porque de la casa es de las personas con las que menos habla.

Asraf nomina con 1 punto a Tony se saltó una vez las normas de la convivencia con la Nutella, con 2 puntos a Techi porque “todavía no me la termino de creer, creo que trataba de meter mierda entre Omar y yo” y con 3 puntos a Ángel por las discusiones que han tenido esta semana.

Techi nomina con 1 punto a Ángel porque sabe que nadie le va a nominar, con 2 puntos a Verdeliss porque tiene muy poco trato con ella y con 3 puntos a Miriam para ver si alguien le regala un espejo nuevo.

Suso nomina con 1 punto a Verdeliss porque es una de las claras favoritas, con 2 puntos a El Koala porque me marea a veces y con 3 puntos a Miriam.

Mónica nomina con 1 punto a El Koala porque tiene más distancia que con los demás, con 2 puntos a Miriam porque ha tenido discusiones con ella y no con otros compañeros, y con 3 a Verdeliss porque la semana pasada tuvieron un enfrentamiento y no han podido aclarar nada por la prueba.

Aurah nomina con 1 puntos a Asraf pero no tiene motivos, con 2 puntos a Ángel porque no va a salir nominado de todas formas, y con 3 puntos a El Koala porque le dijo que iba a darle los tres puntos.

Nominados de esta semana: Miriam Saavedra, con 12 puntos, Asraf, con 10, Techi con 9 y Verdeliss con 9 puntos.

Isa Pantoja ha declarado que para ella, Miriam es la ganadora de GH VIP.

Omar, en su despedida ya en plató, le ha dicho a Techi que es “una joyita” y que la estará ahí cuando salga “que será pronto”. Con Miriam se ha vuelto a disculpar y ésta le ha dicho que borrón y cuenta nueva. Se ha despedido especialmente cariñoso de Mónica y Makoke de las que dice que son las mejores.

