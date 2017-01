Películas online, la opción más cómoda para ver cine

Muchos nos hemos vuelto realmente cinéfilos desde que tenemos la posibilidad de ver películas cuando y donde queremos. Las películas online son cada vez más demandadas, y su público, más amplio y heterogéneo.

Aunque verlas en la pantalla del PC es una maravilla, reconocozco que mis tablet siempre tienen una pantalla de más de 10 pulgadas, y así puedo ver las películas que quiera donde me apetezca estar. Que, no nos engañemos, suele ser en la cama o en el sofá, pero también hay que reconocer que poder ver películas online ha cambiado radicalmente nuestra manera de ver las esperas, las colas y los viajes rutinarios, que ahora tienen una parte positiva que hace años era impensable.

Eso sí, no todo es llegar, encender la tablet y darle al play. Por desgracia, hay muchas web de cine online que resultan una enorme decepción. Y mucha gente acaba desistiendo, y con la rabia de haberse registrado en una página para nada.

En mi caso, la búsqueda acabó pronto, porque me hablaron de una web en la que no había que hacer nada más que elegir la película y verla. Sin registros ni pasos interminables. Cuando pinché en PeliculasGram me di cuenta que no habían exagerado un ápice.

Sólo tuve que poner en el buscador “El Olivo” y darle a reproducir. Vi la película con una calidad y sonido excelente y no tuve que hacer nada más. Después, lógicamente, me dispuse a “investigar” todo lo que podía ver en la página y la búsqueda no puede ser más fácil, porque puedes buscar por género, actores,director, país, año…

Me faltó tiempo para poner el acceso directo en el escritorio, claro. Tenía pendiente escribir sobre esto, y no he querido demorarlo más, porque me da mucha rabia que la gente no disfrute de películas online por haberse desanimado buscando sitios donde verlas. Sólo hay que buscar referencias positivas en la red y preguntar a gente que esté al día en estas cosas, como hice yo.

