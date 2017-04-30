Programación de 13tv del lunes 1 al domingo 7 de mayo de 2017
LUNES 1 DE MAYO:
08:15 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “EL HOMBRE DEL PAÍS DE DIOS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:15 CINE “ULISES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE –
14:55 PRESENTACIÓN SUPERPELI – SUSANA OLLERO –
15:00 LA SUPERPELI “LOS VIKINGOS” ( + de 12 años) SUBTITULADA
17:15 CINE “EL CAPITÁN PIRATA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN WESTERN – CONCHA GALÁN–
19:00 CINE WESTERN “LA TIERRA DEL ORGULLO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “CHATO EL APACHE” ( + de 16 años) SUBTITULADA
22:30 CINE “EL JUSTICIERO DE LA CIUDAD” ( + de 18 años) SUBTITULADA
00:00 CINE “TRAICIÓN SIN LÍMITES” ( + de 12 años) SUBTITULADA
02:30 TELETIENDA
MARTES 2 DE MAYO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO
14:55 PRESENTACIÓN SUPERPELI – SUSANA OLLERO –
15:00 LA SUPERPELI “LA ISLA DE LOS CORSARIOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 CINE “YANKEE BUCCANEER” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN WESTERN – CONCHA GALÁN–
19:00 CINE WESTERN “ASALTO AL ÚLTIMO TREN” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:30 AL DÍA. DEPORTES.
21:35 AL DÍA. EL TIEMPO
21:15 AL DESCUBIERTO – PATRICIA BETANCORT –
21:40 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
MIÉRCOLES 3 DE MAYO:
08:25 TELETIENDA
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO
14:55 PRESENTACIÓN SUPERPELI – SUSANA OLLERO –
15:00 LA SUPERPELI “LOS GAVILANES DEL ESTRECHO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 CINE “MOBY DICK” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN WESTERN – CONCHA GALÁN–
19:00 CINE WESTERN “UN DÍA DE FURIA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:30 AL DÍA. DEPORTES.
21:35 AL DÍA. EL TIEMPO
21:15 AL DESCUBIERTO – PATRICIA BETANCORT –
21:40 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
JUEVES 4 DE MAYO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO
14:55 PRESENTACIÓN SUPERPELI – SUSANA OLLERO –
15:00 LA SUPERPELI “EL MUNDO EN SUS MANOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 CINE “EL PIRATA DEL REY” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN WESTERN – CONCHA GALÁN–
19:00 CINE WESTERN “UN DÍA DE FURIA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:00 LA CONTRA – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE- SUBTITULADO
21:30 AL DÍA. DEPORTES.
21:35 AL DÍA. EL TIEMPO
21:15 AL DESCUBIERTO – PATRICIA BETANCORT –
21:40 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
VIERNES 5 DE MAYO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO
14:55 PRESENTACIÓN SUPERPELI – SUSANA OLLERO –
15:00 LA SUPERPELI “EL CISNE NEGRO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 CINE “EL ARRECIFE DE LA MUERTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN WESTERN – CONCHA GALÁN–
19:00 CINE WESTERN “UNA PISTOLA PARA UN COBARDE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:00 AL DÍA. EL TIEMPO
21:05 MISIONEROS POR EL MUNDO – KENIA-
21:45 LA MARIMORENA – CARLOS CUESTA – SUBTITULADO
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – DAVID ALEMÁN –
01:45 CINE “DJANGO EL TACITURNO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
03:45 CINE “EL LEÓN EN INVIERNO” ( + de 13 años) SUBTITULADA
06:15 TELETIENDA
SÁBADO 6 DE MAYO:
08:25 TELETIENDA
08:45 CINE “SU ÚNICO DESEO” (Todos los públicos) SUBTITULADA
10:30 HISTORIAS DE ADEVIDA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “LOS DIABLOS DEL PACÍFICO” (Todos los públicos) SUBTITULADA
13:15 CINE “6 DE JUNIO, DÍA D” (Todos los públicos) SUBTITULADA
15:15 SOBREMESA DE CINE “LA BATALLA DE INGLATERRA” ( + de 16 años) SUBTITULADA
17:45 CINE “EL HOMBRE DE LAS PISTOLAS DE ORO” (Todos los públicos) SUBTITULADA
20:00 CINE “ROCKY” ( + de 13 años) SUBTITULADA
22:10 CINE “ROCKY II” ( + de 13 años) SUBTITULADA
00:15 CINE “SEÑALADO POR LA MUERTE” ( + de 18 años) SUBTITULADA
01:45 CINE “JOE, EL IMPLACABLE” ( + de 13 años) SUBTITULADA
03:35 CINE “UN DÓLAR AGUJEREADO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
05:15 TELETIENDA
DOMINGO 7 DE MAYO:
08:25 TELETIENDA
09:15 LA HORA DEL ESPECTADOR
09:30 CINE “VESTIDA DE NOVIA” (Todos los públicos) SUBTITULADA
11:00 PERIFERIAS
12:00 SANTA MISA – LUCENA. FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE ARACELI
13:00 REGINA CAELI
13:15 CINE “LA ÚLTIMA BATALLA DE LOS APACHES” (Todos los públicos) SUBTITULADA
15:35 SOBREMESA DE CINE “ORGULLO Y PASIÓN” (Todos los públicos) SUBTITULADA
18:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “UNA ABUELITA DE ANTES DE LA GUERRA” ( + de 13 años) SUBTITULADA
20:30 ESPECIAL ELECCIONES FRANCESAS – ALFREDO URDACI-
22:00 SPAIN IS DIFFERENT – JOSÉ LUIS PÉREZ –
00:00 LA HORA 13 “RAIN MAN” (Todos los públicos) SUBTITULADA
02:15 TELETIENDA