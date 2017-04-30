Programación de 13tv del lunes 1 al domingo 7 de mayo

carol
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Programación de 13tv del lunes 1 al domingo 7 de mayo de 2017

LUNES 1  DE MAYO:

08:15 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE “EL HOMBRE DEL PAÍS DE DIOS”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:15 CINE “ULISES”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE –

14:55 PRESENTACIÓN SUPERPELI  – SUSANA OLLERO –

15:00 LA SUPERPELI  “LOS VIKINGOS”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

17:15 CINE “EL CAPITÁN PIRATA”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN WESTERN  – CONCHA GALÁN

19:00 CINE WESTERN  “LA TIERRA DEL ORGULLO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE “CHATO EL APACHE”  ( + de 16 años)   SUBTITULADA

22:30 CINE “EL JUSTICIERO DE LA CIUDAD”  ( + de 18 años)   SUBTITULADA

00:00 CINE “TRAICIÓN SIN LÍMITES”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

02:30 TELETIENDA

MARTES 2 DE MAYO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO

14:55 PRESENTACIÓN SUPERPELI  – SUSANA OLLERO –

15:00 LA SUPERPELI  “LA ISLA DE LOS CORSARIOS”    ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:15 CINE “YANKEE BUCCANEER”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN WESTERN  – CONCHA GALÁN

19:00 CINE WESTERN  “ASALTO AL ÚLTIMO TREN”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:30 AL DÍA. DEPORTES.

21:35 AL DÍA. EL TIEMPO

21:15 AL DESCUBIERTO  – PATRICIA BETANCORT –

21:40 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

MIÉRCOLES 3 DE MAYO:

08:25 TELETIENDA

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO

14:55 PRESENTACIÓN SUPERPELI  – SUSANA OLLERO –

15:00 LA SUPERPELI  “LOS GAVILANES DEL ESTRECHO”    ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:15 CINE “MOBY DICK”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN WESTERN  – CONCHA GALÁN

19:00 CINE WESTERN  “UN DÍA DE FURIA”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:30 AL DÍA. DEPORTES.

21:35 AL DÍA. EL TIEMPO

21:15 AL DESCUBIERTO  – PATRICIA BETANCORT –

21:40 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

JUEVES 4 DE MAYO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO

14:55 PRESENTACIÓN SUPERPELI  – SUSANA OLLERO –

15:00 LA SUPERPELI  “EL MUNDO EN SUS MANOS”    ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:15 CINE “EL PIRATA DEL REY”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN WESTERN  – CONCHA GALÁN

19:00 CINE WESTERN  “UN DÍA DE FURIA”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:00 LA CONTRA – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE-  SUBTITULADO

21:30 AL DÍA. DEPORTES.

21:35 AL DÍA. EL TIEMPO

21:15 AL DESCUBIERTO  – PATRICIA BETANCORT –

21:40 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

 

VIERNES 5 DE MAYO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO

14:55 PRESENTACIÓN SUPERPELI  – SUSANA OLLERO –

15:00 LA SUPERPELI  “EL CISNE NEGRO”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:15 CINE “EL ARRECIFE DE LA MUERTE”    ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN WESTERN  – CONCHA GALÁN

19:00 CINE WESTERN  “UNA PISTOLA PARA UN COBARDE”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:00 AL DÍA. EL TIEMPO

21:05 MISIONEROS POR EL MUNDO  – KENIA-

21:45 LA MARIMORENA  – CARLOS CUESTA –   SUBTITULADO

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – DAVID ALEMÁN –

01:45 CINE “DJANGO EL TACITURNO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

03:45 CINE “EL LEÓN EN INVIERNO”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

06:15 TELETIENDA

SÁBADO 6 DE MAYO:

08:25 TELETIENDA

08:45 CINE “SU ÚNICO DESEO”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

10:30 HISTORIAS DE ADEVIDA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE “LOS DIABLOS DEL PACÍFICO”    (Todos los públicos)  SUBTITULADA

13:15 CINE “6 DE JUNIO, DÍA D”    (Todos los públicos)  SUBTITULADA

15:15 SOBREMESA DE CINE “LA BATALLA DE INGLATERRA”  ( + de 16 años)   SUBTITULADA

17:45 CINE “EL HOMBRE DE LAS PISTOLAS DE ORO”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:00 CINE “ROCKY”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

22:10 CINE “ROCKY II”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

00:15 CINE “SEÑALADO POR LA MUERTE”  ( + de 18 años)   SUBTITULADA

01:45 CINE “JOE, EL IMPLACABLE”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

03:35 CINE “UN DÓLAR AGUJEREADO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

05:15 TELETIENDA

DOMINGO 7 DE MAYO:

08:25 TELETIENDA

09:15 LA HORA DEL ESPECTADOR

09:30 CINE “VESTIDA DE NOVIA”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

11:00 PERIFERIAS

12:00 SANTA MISA – LUCENA. FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE ARACELI

13:00 REGINA CAELI

13:15 CINE “LA ÚLTIMA BATALLA DE LOS APACHES”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

15:35 SOBREMESA DE CINE “ORGULLO Y PASIÓN”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “UNA ABUELITA DE ANTES DE LA GUERRA”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

20:30 ESPECIAL ELECCIONES FRANCESAS  – ALFREDO URDACI-

22:00 SPAIN IS DIFFERENT  – JOSÉ LUIS PÉREZ –

00:00 LA HORA 13  “RAIN MAN”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:15 TELETIENDA

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