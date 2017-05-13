Antes, esta noche de domingo, Spain is Different, ¿o no? dedicará parte de su tiempo a analizar la polémica sobre los becarios de los chefs más famosos, para valorar si ocurre lo mismo en otros países de Europa. ¿Tienen nuestros aprendices peores condiciones que los países de la Comunidad?
Programación de 13tv del lunes 15 al domingo 21 de mayo de 2017
LUNES 15 DE MAYO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA EN LA FIESTA DE SAN ISIDRO LABRADOR
Santa Misa en honor de San Isidro, patrón de la ciudad de Madrid .Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, en la Real Colegiata de San Isidro de la capital.
12:20 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO
14:55 PRESENTACIÓN CINE
15:00 SESIÓN DOBLE “LA AVENTURA DEL POSEIDÓN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 SESIÓN DOBLE “MALONE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “RÍO ABAJO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:00 LA CONTRA DE AL DÍA – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
21:30 AL DÍA. DEPORTES.
21:35 AL DÍA. EL TIEMPO
21:40 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
MARTES 16 DE MAYO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO
14:55 PRESENTACIÓN CINE
15:00 SESIÓN DOBLE “EL ENIGMA SE LLAMA JUGGERNAUT” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 SESIÓN DOBLE “ARMA DE DOS FILOS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “DUELO EN ALTA SIERRA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:00 LA CONTRA DE AL DÍA – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
21:30 AL DÍA. DEPORTES.
21:35 AL DÍA. EL TIEMPO
21:40 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
MIÉRCOLES 17 DE MAYO:
08:25 TELETIENDA
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO
14:55 PRESENTACIÓN CINE
15:00 SESIÓN DOBLE “LA SOMBRA DEL ZAR AMARILLO ( + de 7 años) SUBTITULADA
17:15 SESIÓN DOBLE “AGENTES DOBLES” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “JUSTICIA EN ABILENE” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:00 LA CONTRA DE AL DÍA – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
21:30 AL DÍA. DEPORTES.
21:35 AL DÍA. EL TIEMPO
21:40 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
JUEVES 18 DE MAYO:
08:00 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO
14:55 PRESENTACIÓN CINE
15:00 SESIÓN DOBLE “BOTAS DURAS, MEDIAS DE SEDA” ( + de 12 años) SUBTITULADA
17:15 SESIÓN DOBLE “ÁGUILA GRIS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “LOS ASALTANTES DE KANSAS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:00 LA CONTRA DE AL DÍA – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
21:30 AL DÍA. DEPORTES.
21:35 AL DÍA. EL TIEMPO
21:40 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
VIERNES 19 DE MAYO:
08:00 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO
14:55 PRESENTACIÓN CINE
15:00 SESIÓN DOBLE “EL DIAMANTE DE JERU” ( + de 7 años) SUBTITULADA
17:15 SESIÓN DOBLE “EN BUSCA DEL ÁGUILA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “ADIÓS, SABATA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:00 AL DÍA. EL TIEMPO
21:05 MISIONEROS POR EL MUNDO – PERÚ COSTA-
21:45 LA MARIMORENA – CARLOS CUESTA-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – DAVID ALEMÁN –
01:45 CINE “DILLINGER” ( + de 18 años) SUBTITULADA
03:15 CINE “EL TIROTEO” ( + de 13 años) SUBTITULADA. AUDIODESCRIPCIÓN
05:40 TELETIENDA
SÁBADO 20 DE MAYO:
08:25 TELETIENDA
08:30 EXCELENCIA MÉDICA
08:45 CINE “LIBERAD A WILLY” (Todos los públicos) SUBTITULADA
10:30 HISTORIAS DE ADEVIDA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “ESPÍRITU DE CONQUISTA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:15 CINE “LA CAZA DEL ORO” (Todos los públicos) SUBTITULADA
15:10 SOBREMESA DE CINE “UN PUENTE LEJANO” (Todos los públicos) SUBTITULADA
18:20 CINE “EL ÚLTIMO ATARDECER” (Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “LA CIUDAD SIN LEY” (Todos los públicos) SUBTITULADA
22:10 CINE “ALIEN, EL OCTAVO PASAJERO” ( + de 13 años) SUBTITULADA
00:15 CINE “ALIENS. EL REGRESO” ( + de 12 años) SUBTITULADA
02:50 CINE “HOMBRES DESESPERADOS” (Todos los públicos) SUBTITULADA
04:30 CINE “DJANGO ENCUENTRA A SARTANA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
06:00 TELETIENDA
DOMINGO 21 DE MAYO:
08:25 TELETIENDA
09:15 CINE “RÍO DIABLO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
11:00 PERIFERIAS
12:00 SANTA MISA. AÑO JUBILAR. SANTA MARÍA DE BUTARQUE
13:00 REGINA CAELI
13:30 CINE “QUINIENTOS DÓLARES, VIVO O MUERTO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
15:10 SOBREMESA DE CINE “LA LEY DEL TALIÓN” ( + de 12 años) SUBTITULADA
16:45 VIVA EL CINE ESPAÑOL “LA TÍA DE CARLOS” (Todos los públicos) SUBTITULADA
20:00 LA MARIMORENA. ESPECIAL PRIMARIAS PSOE.
00:30 LA HORA 13 “WALL STRETT” (Todos los públicos) SUBTITULADA
02:30 TELETIENDA
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