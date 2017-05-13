Programación de 13tv del lunes 15 al domingo 21 de mayo

carol
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestShare on TumblrEmail this to someonePrint this page

“Spain is Different, o no” con José Luis Pérez

Antes, esta noche de domingo, Spain is Different, ¿o no? dedicará parte de su tiempo a analizar la polémica sobre los becarios de los chefs más famosos, para valorar si ocurre lo mismo en otros países de Europa. ¿Tienen nuestros aprendices peores condiciones que los países de la Comunidad?

Programación de 13tv del lunes 15 al domingo 21 de mayo de 2017

LUNES 15  DE MAYO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA EN LA FIESTA DE SAN ISIDRO LABRADOR

Santa Misa en honor de San Isidro, patrón de la ciudad de Madrid .Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid, Monseñor Carlos Osoro, en la Real Colegiata de San Isidro de la capital.

12:20 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

el tiempo - programación de 13tv

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO

14:55 PRESENTACIÓN CINE

15:00 SESIÓN DOBLE  “LA AVENTURA DEL POSEIDÓN”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:15 SESIÓN DOBLE  “MALONE”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “RÍO ABAJO”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:00 LA CONTRA DE AL DÍA  – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE –  SUBTITULADO

21:30 AL DÍA. DEPORTES.

21:35 AL DÍA. EL TIEMPO

21:40 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

MARTES 16 DE MAYO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

Nieves Herrero - Hoy es noticia - Programación de 13tv

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO

14:55 PRESENTACIÓN CINE

15:00 SESIÓN DOBLE  “EL ENIGMA SE LLAMA JUGGERNAUT”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:15 SESIÓN DOBLE  “ARMA DE DOS FILOS”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “DUELO EN ALTA SIERRA”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:00 LA CONTRA DE AL DÍA  – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE –  SUBTITULADO

21:30 AL DÍA. DEPORTES.

21:35 AL DÍA. EL TIEMPO

21:40 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

MIÉRCOLES 17 DE MAYO:

08:25 TELETIENDA

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO

14:55 PRESENTACIÓN CINE

15:00 SESIÓN DOBLE  “LA SOMBRA DEL ZAR AMARILLO   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

17:15 SESIÓN DOBLE  “AGENTES DOBLES”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “JUSTICIA EN ABILENE”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:00 LA CONTRA DE AL DÍA  – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE –  SUBTITULADO

ALDIA-DEPORTESlogotipo

21:30 AL DÍA. DEPORTES.

21:35 AL DÍA. EL TIEMPO

21:40 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

JUEVES 18 DE MAYO:

08:00 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO

14:55 PRESENTACIÓN CINE

15:00 SESIÓN DOBLE  “BOTAS DURAS, MEDIAS DE SEDA”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

17:15 SESIÓN DOBLE  “ÁGUILA GRIS”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “LOS ASALTANTES DE KANSAS”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

LOGO-LA-CONTRA

21:00 LA CONTRA DE AL DÍA  – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE –  SUBTITULADO

21:30 AL DÍA. DEPORTES.

21:35 AL DÍA. EL TIEMPO

21:40 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

 

VIERNES 19 DE MAYO:

08:00 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

logo-aldia1-web

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO

14:55 PRESENTACIÓN CINE

15:00 SESIÓN DOBLE  “EL DIAMANTE DE JERU”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

17:15 SESIÓN DOBLE  “EN BUSCA DEL ÁGUILA”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “ADIÓS, SABATA”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:00 AL DÍA. EL TIEMPO

21:05 MISIONEROS POR EL MUNDO  – PERÚ COSTA-

21:45 LA MARIMORENA  – CARLOS CUESTA-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – DAVID ALEMÁN –

01:45 CINE “DILLINGER”  ( + de 18 años)   SUBTITULADA

03:15 CINE “EL TIROTEO”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA. AUDIODESCRIPCIÓN

05:40 TELETIENDA

SÁBADO 20 DE MAYO:

08:25 TELETIENDA

08:30 EXCELENCIA MÉDICA

08:45 CINE “LIBERAD A WILLY”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

10:30 HISTORIAS DE ADEVIDA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE “ESPÍRITU DE CONQUISTA”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:15 CINE “LA CAZA DEL ORO”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

logo_sobremesa_de_cine_new

15:10 SOBREMESA DE CINE “UN PUENTE LEJANO”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:20 CINE “EL ÚLTIMO ATARDECER”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE “LA CIUDAD SIN LEY”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:10 CINE “ALIEN, EL OCTAVO PASAJERO”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

00:15 CINE “ALIENS. EL REGRESO”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

02:50 CINE “HOMBRES DESESPERADOS”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

04:30 CINE “DJANGO ENCUENTRA A SARTANA”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

06:00 TELETIENDA

DOMINGO 21 DE MAYO:

08:25 TELETIENDA

09:15 CINE “RÍO DIABLO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

11:00 PERIFERIAS

12:00 SANTA MISA. AÑO JUBILAR. SANTA MARÍA DE BUTARQUE

13:00 REGINA CAELI

13:30 CINE “QUINIENTOS DÓLARES, VIVO O MUERTO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

15:10 SOBREMESA DE CINE “LA LEY DEL TALIÓN”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

16:45 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “LA TÍA DE CARLOS”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:00 LA MARIMORENA. ESPECIAL PRIMARIAS PSOE.

00:30 LA HORA 13  “WALL STRETT”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:30 TELETIENDA

Guardar

También te puede interesar

Comentar

Comentarios