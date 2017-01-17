Programación de 13tv del lunes 16 al domingo 22 de enero de 2017
LUNES 16 DE ENERO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO-
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO – MARC REDONDO – SUBTITULADO
15:00 LA SUPERPELI “SU EXCELENCIA EL EMBAJADOR” ( + de 7 años ) SUBTITULADA
17:15 CINE “LA MÁSCARA PÚRPURA” ( + de 7 años ) SUBTITULADA
18:50 CINE WESTERN “HORIZONTES LEJANOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO – SUBTITULADO
21:10 AL DÍA. EL TIEMPO -MARC REDONDO – SUBTITULADO
21:15 AL DESCUBIERTO – PATRICIA BETANCORT –
21:45 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
MARTES 17 DE ENERO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO-
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO – MARC REDONDO – SUBTITULADO
15:00 LA SUPERPELI “LAS RAÍCES DEL CIELO” ( + de 7 años ) SUBTITULADA
17:15 CINE “LA MANO IZQUIERDA DE DIOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 CINE WESTERN “HORIZONTES DEL OESTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO – SUBTITULADO
21:10 AL DÍA. EL TIEMPO -MARC REDONDO – SUBTITULADO
21:15 AL DESCUBIERTO – PATRICIA BETANCORT –
21:45 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
MIÉRCOLES 18 DE ENERO:
08:25 TELETIENDA
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO-
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO – MARC REDONDO – SUBTITULADO
15:00 LA SUPERPELI “HUÍDA HACIA EL SOL” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 CINE “EL CALOR DEL AMOR” ( + de 7 años ) SUBTITULADA
18:50 CINE WESTERN “LA PRADERA SIN LEY” ( + de 7 años ) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO – SUBTITULADO
21:10 AL DÍA. EL TIEMPO -MARC REDONDO – SUBTITULADO
21:15 AL DESCUBIERTO – PATRICIA BETANCORT –
21:45 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
JUEVES 19 DE ENERO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO-
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO – MARC REDONDO – SUBTITULADO
15:00 LA SUPERPELI “INFIERNO” ( + de 16 años ) SUBTITULADA
17:15 CINE “EL ARRECIFE DE LA MUERTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 CINE WESTERN “LA FUERZA DE LA NOBLEZA” ( + de 7 años ) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO – SUBTITULADO
21:10 AL DÍA. EL TIEMPO -MARC REDONDO – SUBTITULADO
21:15 AL DESCUBIERTO – PATRICIA BETANCORT –
21:45 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
VIERNES 20 DE ENERO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO-
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO – MARC REDONDO – SUBTITULADO
15:00 LA SUPERPELI “LOS INDOMABLES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:45 ESPECIAL TOMA DE POSESIÓN DE DONALD TRUMP
18:50 CINE WESTERN “LOS CORRUPTOS DE ALASKA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO – SUBTITULADO
21:10 AL DÍA. EL TIEMPO -MARC REDONDO – SUBTITULADO
21:15 MISIONEROS POR EL MUNDO – NAMPULA, MOZAMBIQUE –
21:45 LA MARIMORENA – CARLOS CUESTA –
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – DAVID ALEMÁN –
01:45 CINE “EL ALMIRANTE” ( + de 7 años ) SUBTITULADA
03:45 CINE “EL TIROTEO” ( + de 13 años ) SUBTITULADA
05:30 TELETIENDA
SÁBADO 21 DE ENERO:
08:25 TELETIENDA
10:00 CINE “EL LIBRO DE LA SELVA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 ORDENACIÓN Y TOMA DE POSESIÓN DEL OBISPO DE TERUEL
14:00 CINE “CON FURIA EN LA SANGRE” ( + de 16 años ) SUBTITULADA
15:45 SOBREMESA DE CINE “LOS COWBOYS” ( + de 16 años ) SUBTITULADA
18:15 VIVA EL CINE ESPAÑOL “THABÍA UNA VEZ EL CIRCO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “EL DESAFÍO DEL BÚFALO BLANCO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:15 CINE “EL JUSTICIERO DE LA CIUDAD” ( + de 18 años ) SUBTITULADA
00:00 CINE “YO SOY LA JUSTICIA” ( + de 18 años ) SUBTITULADA
01:30 CINE “ONG BAK 2: LA LEYENDA DEL REY ELEFANTE” ( + de 18 años ) SUBTITULADA
03:45 CINE “EL NIDO DE LA REINA” ( + de 7 años ) SUBTITULADA
05:30 TELETIENDA
DOMINGO 22 DE ENERO:
08:25 TELETIENDA
09:15 CINE “INTRIGA EN CIUDAD DEL CABO” ( + de 7 años ) SUBTITULADA
11:00 PERIFERIAS
12:00 SANTA MISA
13:00 ÁNGELUS
13:15 CINE “INFIERNO BAJO LAS AGUAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
15:15 SOBREMESA DE CINE “LA BATALLA DE INGLATERRA” ( + de 16 años) SUBTITULADA
17:45 CINE “UNA TROMPETA LEJANA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
19:45 VIVA EL CINE ESPAÑOL “LA CASA DE LA TROYA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 MARIMORENA – CARLOS CUESTA –
00:30 LA HORA CAZAVISIÓN
02:15 TELETIENDA
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