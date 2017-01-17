Programación de 13tv del lunes 16 al domingo 22 de enero

carol
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13TV-PROGRAMACIÓN DE 13TV

Programación de 13tv del lunes 16 al domingo 22 de enero de 2017

LUNES 16 DE ENERO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

HOY ES NOTICIA - PROGRAMACIÓN DE 13TV

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO  – MARC REDONDO –  SUBTITULADO

15:00 LA SUPERPELI  “SU EXCELENCIA EL EMBAJADOR”   ( + de 7 años )  SUBTITULADA

17:15 CINE  “LA MÁSCARA PÚRPURA”  ( + de 7 años )  SUBTITULADA

18:50 CINE WESTERN  “HORIZONTES LEJANOS”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO  –  SUBTITULADO

21:10 AL DÍA. EL TIEMPO  -MARC REDONDO – SUBTITULADO

21:15 AL DESCUBIERTO  – PATRICIA BETANCORT –

21:45 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

MARTES 17 DE ENERO:

08:25 TELETIENDA

GALERIA DEL COLECCIONISTA-PROGRAMACIÓN DE 13TV

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO  – MARC REDONDO –  SUBTITULADO

15:00 LA SUPERPELI  “LAS RAÍCES DEL CIELO”    ( + de 7 años )  SUBTITULADA

17:15 CINE  “LA MANO IZQUIERDA DE DIOS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 CINE WESTERN  “HORIZONTES DEL OESTE”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO  –  SUBTITULADO

21:10 AL DÍA. EL TIEMPO  -MARC REDONDO – SUBTITULADO

21:15 AL DESCUBIERTO  – PATRICIA BETANCORT –

21:45 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

MIÉRCOLES 18 DE ENERO:

08:25 TELETIENDA

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

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11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO  – MARC REDONDO –  SUBTITULADO

15:00 LA SUPERPELI  “HUÍDA HACIA EL SOL”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:15 CINE  “EL CALOR DEL AMOR”  ( + de 7 años )  SUBTITULADA

18:50 CINE WESTERN  “LA PRADERA SIN LEY”   ( + de 7 años )  SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO  –  SUBTITULADO

21:10 AL DÍA. EL TIEMPO  -MARC REDONDO – SUBTITULADO

21:15 AL DESCUBIERTO  – PATRICIA BETANCORT –

21:45 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

JUEVES 19 DE ENERO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO  – MARC REDONDO –  SUBTITULADO

15:00 LA SUPERPELI  “INFIERNO”   ( + de 16 años )  SUBTITULADA

17:15 CINE  “EL ARRECIFE DE LA MUERTE”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 CINE WESTERN  “LA FUERZA DE LA NOBLEZA”  ( + de 7 años )  SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO  –  SUBTITULADO

EL MAPA DEL TIEMPO

21:10 AL DÍA. EL TIEMPO  -MARC REDONDO – SUBTITULADO

21:15 AL DESCUBIERTO  – PATRICIA BETANCORT –

21:45 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

VIERNES 20 DE ENERO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-

al dia-ricardo altable y maria pelayo

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO  – MARC REDONDO –  SUBTITULADO

15:00 LA SUPERPELI  “LOS INDOMABLES”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:45 ESPECIAL TOMA DE POSESIÓN DE DONALD TRUMP

18:50 CINE WESTERN  “LOS CORRUPTOS DE ALASKA”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO  –  SUBTITULADO

21:10 AL DÍA. EL TIEMPO  -MARC REDONDO – SUBTITULADO

21:15 MISIONEROS POR EL MUNDO  – NAMPULA, MOZAMBIQUE –

21:45 LA MARIMORENA  – CARLOS CUESTA –

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – DAVID ALEMÁN –

01:45 CINE “EL ALMIRANTE”  ( + de 7 años )  SUBTITULADA

03:45 CINE “EL TIROTEO”  ( + de 13 años )  SUBTITULADA

05:30 TELETIENDA

SÁBADO 21 DE ENERO:

08:25 TELETIENDA

10:00 CINE “EL LIBRO DE LA SELVA”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 ORDENACIÓN Y TOMA DE POSESIÓN DEL OBISPO DE TERUEL

14:00 CINE “CON FURIA EN LA SANGRE”  ( + de 16 años )  SUBTITULADA

15:45 SOBREMESA DE CINE “LOS COWBOYS”  ( + de 16 años )  SUBTITULADA

vivaelcineespa--olprogramacion DE 13TV

18:15 VIVA EL CINE ESPAÑOL “THABÍA UNA VEZ EL CIRCO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE “EL DESAFÍO DEL BÚFALO BLANCO”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:15 CINE “EL JUSTICIERO DE LA CIUDAD”  ( + de 18 años )  SUBTITULADA

00:00 CINE “YO SOY LA JUSTICIA”  ( + de 18 años )  SUBTITULADA

01:30 CINE “ONG BAK 2: LA LEYENDA DEL REY ELEFANTE”  ( + de 18 años )  SUBTITULADA

03:45 CINE “EL NIDO DE LA REINA”  ( + de 7 años )  SUBTITULADA

05:30 TELETIENDA

DOMINGO 22 DE ENERO:

08:25 TELETIENDA

09:15 CINE “INTRIGA EN CIUDAD DEL CABO”  ( + de 7 años )  SUBTITULADA

PERIFERIAS-13TV

11:00 PERIFERIAS

12:00 SANTA MISA

13:00 ÁNGELUS

13:15 CINE “INFIERNO BAJO LAS AGUAS”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

15:15 SOBREMESA DE CINE  “LA BATALLA DE INGLATERRA”  ( + de 16 años)  SUBTITULADA

17:45 CINE “UNA TROMPETA LEJANA”  ( + de 7 años)  SUBTITULADA

19:45 VIVA EL CINE ESPAÑOL “LA CASA DE LA TROYA”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 MARIMORENA – CARLOS CUESTA –

00:30 LA HORA CAZAVISIÓN

02:15 TELETIENDA

 

 

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