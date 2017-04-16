Programación de 13tv del lunes 17 al domingo 23 de abril de 2017

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Programación de 13tv del lunes 17 al domingo 23 de abril de 2017

LUNES 17 DE ABRIL:

08:15 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO  – PAOLA SÁNCHEZ –

14:55 PRESENTACIÓN SUPERPELI  – SUSANA OLLERO –

15:00 LA SUPERPELI  “ORCA, LA BALLENA ASESINA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:15 CINE “EL HIJO DEL PISTOLERO”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN WESTERN  – CONCHA GALÁN

19:00 CINE WESTERN  “TIERRAS LEJANAS”    ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO  –

21:10 AL DÍA. EL TIEMPO  -MARC REDONDO –

21:15 AL DESCUBIERTO  – PATRICIA BETANCORT –

21:45 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

MARTES 18 DE ABRIL:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO  – MARC REDONDO –

14:55 PRESENTACIÓN SUPERPELI  – SUSANA OLLERO –

15:00 LA SUPERPELI  “LA SELVA BLANCA”    ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:15 CINE “DAKOTA LIL”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN WESTERN  – CONCHA GALÁN

19:00 CINE WESTERN  “AQUELLOS RUDOS VAQUEROS”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO  –

21:10 AL DÍA. EL TIEMPO  -MARC REDONDO –

21:15 AL DESCUBIERTO  – PATRICIA BETANCORT –

21:45 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

MIÉRCOLES 19 DE ABRIL:

08:25 TELETIENDA

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO  – MARC REDONDO –

14:55 PRESENTACIÓN SUPERPELI  – SUSANA OLLERO –

15:00 LA SUPERPELI  “DAVID Y CATRIONA”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

17:15 CINE “EL ÚLTIMO PISTOLERO”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN WESTERN  – CONCHA GALÁN

19:00 CINE WESTERN  “CABALGANDO HACIA EL ÁRBOL DEL AHORCADO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO  –

21:10 AL DÍA. EL TIEMPO  -MARC REDONDO –

21:15 AL DESCUBIERTO  – PATRICIA BETANCORT –

21:45 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

JUEVES 20 DE ABRIL:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO  – MARC REDONDO –

14:55 PRESENTACIÓN SUPERPELI  – SUSANA OLLERO –

15:00 LA SUPERPELI  “EL ASALTO DE LOS HOMBRES PÁJARO”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

17:15 CINE “TEQUILA”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN WESTERN  – CONCHA GALÁN

19:00 CINE WESTERN  “PAZ ROTA”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO  –

21:10 AL DÍA. EL TIEMPO  -MARC REDONDO –

21:15 AL DESCUBIERTO  – PATRICIA BETANCORT –

21:45 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

VIERNES 21 DE ABRIL:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO  – MARC REDONDO –

14:55 PRESENTACIÓN SUPERPELI  – SUSANA OLLERO –

15:00 LA SUPERPELI  “NIDO DE AVISPAS”   ( + de 16 años)   SUBTITULADA

17:15 CINE “CLINT, EL SOLITARIO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN WESTERN  – CONCHA GALÁN

19:00 CINE WESTERN  “TIERRA SALVAJE”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO  –

21:00 AL DÍA. EL TIEMPO  -MARC REDONDO –

21:05 MISIONEROS POR EL MUNDO  – NICARAGUA-  SUBTITULADO

21:45 LA MARIMORENA   -CARLOS CUESTA –  SUBTITULADO

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – DAVID ALEMÁN –

01:45 CINE  “GOLPE POR GOLPE”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

01:45 TELETIENDA

SÁBADO 22 DE ABRIL:

08:25 TELETIENDA

08:30 CINE “MASADA” CAPÍTULO 1.  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

10:30 HISTORIAS DE ADEVIDA

11:00 BEATIFICACIONES  – OVIEDO-

13:00 CINE “DE HOMBRE A HOMBRE”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

15:15 SOBREMESA DE CINE “EL PLANETA DE LOS SIMIOS”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:30 CINE “LA BATALLA DE MIDWAY”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:00 CINE “LOS SIETE MAGNÍFICOS”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:30 CINE “JOE KIDD”  ( + de 16 años)   SUBTITULADA

00:30 ENTIERRO DE LA SARDINA  – MURCIA-

02:30 CINE “EL LARGO CAMINO A CASA”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

04:30 CINE “DJANGO ENCUENTRA A SARTANA”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

06:00 CINE “30 WINCHESTER PARA EL DIABLO”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

07:25 TELETIENDA

DOMINGO 23 DE ABRIL:

08:25 TELETIENDA

09:30 CINE “MASADA” CAPÍTULO 2.  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

11:00 PERIFERIAS

12:00 MISA APERTURA DEL AÑO SANTO LEBANIEGO

13:00 REGINA CAELI

13:15 CINE “HOMBRES DESESPERADOS”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

15:15 SOBREMESA DE CINE “BRANNIGAN” ( + de 12 años)   SUBTITULADA

17:30 CINE “ALASKA, TIERRA DE ORO”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

19:30 CINE “NOVIOS 68”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 MARIMORENA   -CARLOS CUESTA –

00:30 LA HORA CAZAVISIÓN  – SUBTITULADO-

02:15 TELETIENDA

 

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