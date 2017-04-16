Programación de 13tv del lunes 17 al domingo 23 de abril de 2017
LUNES 17 DE ABRIL:
08:15 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO – PAOLA SÁNCHEZ –
14:55 PRESENTACIÓN SUPERPELI – SUSANA OLLERO –
15:00 LA SUPERPELI “ORCA, LA BALLENA ASESINA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 CINE “EL HIJO DEL PISTOLERO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN WESTERN – CONCHA GALÁN–
19:00 CINE WESTERN “TIERRAS LEJANAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
21:10 AL DÍA. EL TIEMPO -MARC REDONDO –
21:15 AL DESCUBIERTO – PATRICIA BETANCORT –
21:45 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
MARTES 18 DE ABRIL:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO – MARC REDONDO –
14:55 PRESENTACIÓN SUPERPELI – SUSANA OLLERO –
15:00 LA SUPERPELI “LA SELVA BLANCA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 CINE “DAKOTA LIL” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN WESTERN – CONCHA GALÁN–
19:00 CINE WESTERN “AQUELLOS RUDOS VAQUEROS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
21:10 AL DÍA. EL TIEMPO -MARC REDONDO –
21:15 AL DESCUBIERTO – PATRICIA BETANCORT –
21:45 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
MIÉRCOLES 19 DE ABRIL:
08:25 TELETIENDA
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO – MARC REDONDO –
14:55 PRESENTACIÓN SUPERPELI – SUSANA OLLERO –
15:00 LA SUPERPELI “DAVID Y CATRIONA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
17:15 CINE “EL ÚLTIMO PISTOLERO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN WESTERN – CONCHA GALÁN–
19:00 CINE WESTERN “CABALGANDO HACIA EL ÁRBOL DEL AHORCADO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
21:10 AL DÍA. EL TIEMPO -MARC REDONDO –
21:15 AL DESCUBIERTO – PATRICIA BETANCORT –
21:45 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
JUEVES 20 DE ABRIL:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO – MARC REDONDO –
14:55 PRESENTACIÓN SUPERPELI – SUSANA OLLERO –
15:00 LA SUPERPELI “EL ASALTO DE LOS HOMBRES PÁJARO” ( + de 12 años) SUBTITULADA
17:15 CINE “TEQUILA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN WESTERN – CONCHA GALÁN–
19:00 CINE WESTERN “PAZ ROTA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
21:10 AL DÍA. EL TIEMPO -MARC REDONDO –
21:15 AL DESCUBIERTO – PATRICIA BETANCORT –
21:45 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
VIERNES 21 DE ABRIL:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO – MARC REDONDO –
14:55 PRESENTACIÓN SUPERPELI – SUSANA OLLERO –
15:00 LA SUPERPELI “NIDO DE AVISPAS” ( + de 16 años) SUBTITULADA
17:15 CINE “CLINT, EL SOLITARIO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN WESTERN – CONCHA GALÁN–
19:00 CINE WESTERN “TIERRA SALVAJE” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
21:00 AL DÍA. EL TIEMPO -MARC REDONDO –
21:05 MISIONEROS POR EL MUNDO – NICARAGUA- SUBTITULADO
21:45 LA MARIMORENA -CARLOS CUESTA – SUBTITULADO
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – DAVID ALEMÁN –
01:45 CINE “GOLPE POR GOLPE” ( + de 7 años) SUBTITULADA
01:45 TELETIENDA
SÁBADO 22 DE ABRIL:
08:25 TELETIENDA
08:30 CINE “MASADA” CAPÍTULO 1. ( + de 7 años) SUBTITULADA
10:30 HISTORIAS DE ADEVIDA
11:00 BEATIFICACIONES – OVIEDO-
13:00 CINE “DE HOMBRE A HOMBRE” ( + de 12 años) SUBTITULADA
15:15 SOBREMESA DE CINE “EL PLANETA DE LOS SIMIOS” (Todos los públicos) SUBTITULADA
17:30 CINE “LA BATALLA DE MIDWAY” (Todos los públicos) SUBTITULADA
20:00 CINE “LOS SIETE MAGNÍFICOS” (Todos los públicos) SUBTITULADA
22:30 CINE “JOE KIDD” ( + de 16 años) SUBTITULADA
00:30 ENTIERRO DE LA SARDINA – MURCIA-
02:30 CINE “EL LARGO CAMINO A CASA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
04:30 CINE “DJANGO ENCUENTRA A SARTANA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
06:00 CINE “30 WINCHESTER PARA EL DIABLO” (Todos los públicos) SUBTITULADA
07:25 TELETIENDA
DOMINGO 23 DE ABRIL:
08:25 TELETIENDA
09:30 CINE “MASADA” CAPÍTULO 2. ( + de 7 años) SUBTITULADA
11:00 PERIFERIAS
12:00 MISA APERTURA DEL AÑO SANTO LEBANIEGO
13:00 REGINA CAELI
13:15 CINE “HOMBRES DESESPERADOS” (Todos los públicos) SUBTITULADA
15:15 SOBREMESA DE CINE “BRANNIGAN” ( + de 12 años) SUBTITULADA
17:30 CINE “ALASKA, TIERRA DE ORO” ( + de 12 años) SUBTITULADA
19:30 CINE “NOVIOS 68” (Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 MARIMORENA -CARLOS CUESTA –
00:30 LA HORA CAZAVISIÓN – SUBTITULADO-
02:15 TELETIENDA