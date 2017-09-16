Programación de 13tv del lunes 18 al domingo 24 de septiembre

carol
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Programación de 13tv del lunes 18 al domingo 24 de septiembre de 2017.

LUNES 18 DE SEPTIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “LOS CUATREROS DEL MISSISSIPPI”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

13:30 CINE  “EL PASAJE”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

14:40 AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ –

14:55 SESIÓN DOBLE  “EL CORONEL VON-RYAN”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “EL DEDO EN LA LLAGA”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “EL PRECIO POR LA LIBERTAD”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “LA JORNADA DEL MUERTO 1”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

02:15 TELETIENDA

MARTES 19 DE SEPTIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “COMANCHE BLANCO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:30 CINE  “PERSECUCIÓN IMPLACABLE”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

14:40 AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ –

14:55 SESIÓN DOBLE  “HOMBRES DE INFANTERÍA”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “INVASIÓN EN BIRMANIA”    ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “EL JUGADOR”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “LA JORNADA DEL MUERTO 2”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

02:15 TELETIENDA

03:30 DETRÁS DE LA VERDAD  -REPETICIÓN –

MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “DJANGO, SI QUIERES VIVIR DISPARA”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:30 CINE  “PLAYA ROJA”  ( + de 16 años)   SUBTITULADA

14:40 AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ –

14:55 SESIÓN DOBLE  “EL ÚLTIMO TORPEDO”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “EL DIABLO DE LAS AGUAS TURBIAS”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “EN EL LÍMITE DEL DESIERTO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “LA JORNADA DEL MUERTO 3”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

02:15 TELETIENDA

03:30 DETRÁS DE LA VERDAD – REPETICIÓN –

05:15 TELETIENDA

 

JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “BLACK KILLER”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:30 CINE  “THE DEVIL’S 8”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

14:40 AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ –

14:55 SESIÓN DOBLE  “LA GUERRA DE MURPHY”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “HA LLEGADO EL ÁGUILA”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “EL HOMBRE DE BITTER RIDGE”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “EL JINETE PÚRPURA”     ( + de 7 años)   SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

02:15 TELETIENDA

03:30 DETRÁS DE LA VERDAD – REPETICIÓN –

05:15 TELETIENDA

VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “LA TRIBU DE LOS PAWNEE”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:30 CINE  “LOS QUE SABEN MORIR”   ( + de 16 años)   SUBTITULADA

14:40 AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ –

14:55 SESIÓN DOBLE  “TIBURONES DE ACERO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “GUERRILLEROS EN FILIPINAS”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “TAMBORES DE GUERRA”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “EL HOMBRE DE LAS PISTOLAS DE ORO”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

22:25 CINE SIN CORTES  “EL DIABLO SOBRE RUEDAS”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA

00:00 CINE  “HOT SHOTS!”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

02:00 CINE  “HOT SHOTS 2”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA

03:30 MISIONEROS POR EL MUNDO  – PERÚ COSTA-

04:30 MISIONEROS POR EL MUNDO  – MOZAMBIQUE-

05:30 TELETIENDA

SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

08:45 MISIONEROS POR EL MUNDO . EL CHAD. SEGUNDO (YAMENA). TEMPORADA 5-CAPÍTULO 11. SUBTITULADO. LENGUA DE SIGNOS. AUDIODESCRIPCIÓN.

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE (NAMPULA). TEMPORADA 5, CAPÍTULO 12. SUBTITULADO. LENGUA DE SIGNOS. AUDIODESCRIPCIÓN.

10:15 PERIFERIAS  – ANA MEDINA –

11:00 SANTA MISA

11.40 CINE  “HIELO VERDE”   ( + de 7 años)  SUBTITULADA

13:45 CINE  “PERDIDOS EN ALASKA”    ( + de 7 años)  SUBTITULADA

15:15 SOBREMESA DE CINE  “CAZADORES DE DIAMANTES”  ( + de 7 años)  SUBTITULADA

18:50 CINE  “ENRIQUE VIII”     ( + de 12 años)   SUBTITULADA

22:00 CINE SIN CORTES  “EL HOMBRE DE LA MÁSCARA DE HIERRO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

00:00 CINE  “ANA Y EL REY”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

02:30 CINE  “CAZADORES DE DIAMANTES”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

05:45 TELETIENDA

DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

09:45 MISIONEROS POR EL MUNDO . EL CHAD.  TERCERO (EL SUR). TEMPORADA 5-CAPÍTULO 13. SUBTITULADO. LENGUA DE SIGNOS. AUDIODESCRIPCIÓN.

10:30 RESUMEN DE LA GRAN PROCESIÓN GENERAL DEL 30 ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA

12:00 MISA DE CLAUSURA DEL 30 ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS

13:00 ÁNGELUS

13:20 CINE  “EL ROSTRO IMPENETRABLE”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

15:30 SOBREMESA DE CINE  “ALASKA, TIERRA DE ORO”   ( + de 12 años)  SUBTITULADA

18:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “EL EMIGRANTE”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:00 CINE  “CONEXIÓN TEQUILA”   ( + de 13 años)  SUBTITULADA

22:00 CINE SIN CORTES  “EL SECRETO DE THOMAS CROWN”    (Todos los públicos)  SUBTITULADA

00:00 CINE “SHASKESPEARE ENAMORADO”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:15 TELETIENDA

 

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