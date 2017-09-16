Programación de 13tv del lunes 18 al domingo 24 de septiembre de 2017.
LUNES 18 DE SEPTIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “LOS CUATREROS DEL MISSISSIPPI” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13:30 CINE “EL PASAJE” ( + de 13 años) SUBTITULADA
14:40 AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ –
14:55 SESIÓN DOBLE “EL CORONEL VON-RYAN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “EL DEDO EN LA LLAGA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “EL PRECIO POR LA LIBERTAD” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “LA JORNADA DEL MUERTO 1” ( + de 7 años) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
02:15 TELETIENDA
MARTES 19 DE SEPTIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “COMANCHE BLANCO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:30 CINE “PERSECUCIÓN IMPLACABLE” ( + de 7 años) SUBTITULADA
14:40 AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ –
14:55 SESIÓN DOBLE “HOMBRES DE INFANTERÍA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “INVASIÓN EN BIRMANIA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “EL JUGADOR” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “LA JORNADA DEL MUERTO 2” ( + de 13 años) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
02:15 TELETIENDA
03:30 DETRÁS DE LA VERDAD -REPETICIÓN –
MIÉRCOLES 20 DE SEPTIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “DJANGO, SI QUIERES VIVIR DISPARA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:30 CINE “PLAYA ROJA” ( + de 16 años) SUBTITULADA
14:40 AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ –
14:55 SESIÓN DOBLE “EL ÚLTIMO TORPEDO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “EL DIABLO DE LAS AGUAS TURBIAS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “EN EL LÍMITE DEL DESIERTO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “LA JORNADA DEL MUERTO 3” ( + de 13 años) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
02:15 TELETIENDA
03:30 DETRÁS DE LA VERDAD – REPETICIÓN –
05:15 TELETIENDA
JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “BLACK KILLER” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:30 CINE “THE DEVIL’S 8” ( + de 7 años) SUBTITULADA
14:40 AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ –
14:55 SESIÓN DOBLE “LA GUERRA DE MURPHY” ( + de 12 años) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “HA LLEGADO EL ÁGUILA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “EL HOMBRE DE BITTER RIDGE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “EL JINETE PÚRPURA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
02:15 TELETIENDA
03:30 DETRÁS DE LA VERDAD – REPETICIÓN –
05:15 TELETIENDA
VIERNES 22 DE SEPTIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “LA TRIBU DE LOS PAWNEE” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:30 CINE “LOS QUE SABEN MORIR” ( + de 16 años) SUBTITULADA
14:40 AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ –
14:55 SESIÓN DOBLE “TIBURONES DE ACERO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “GUERRILLEROS EN FILIPINAS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “TAMBORES DE GUERRA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “EL HOMBRE DE LAS PISTOLAS DE ORO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:25 CINE SIN CORTES “EL DIABLO SOBRE RUEDAS” ( + de 13 años) SUBTITULADA
00:00 CINE “HOT SHOTS!” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
02:00 CINE “HOT SHOTS 2” ( + de 18 años) SUBTITULADA
03:30 MISIONEROS POR EL MUNDO – PERÚ COSTA-
04:30 MISIONEROS POR EL MUNDO – MOZAMBIQUE-
05:30 TELETIENDA
SÁBADO 23 DE SEPTIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
08:45 MISIONEROS POR EL MUNDO . EL CHAD. SEGUNDO (YAMENA). TEMPORADA 5-CAPÍTULO 11. SUBTITULADO. LENGUA DE SIGNOS. AUDIODESCRIPCIÓN.
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE (NAMPULA). TEMPORADA 5, CAPÍTULO 12. SUBTITULADO. LENGUA DE SIGNOS. AUDIODESCRIPCIÓN.
10:15 PERIFERIAS – ANA MEDINA –
11:00 SANTA MISA
11.40 CINE “HIELO VERDE” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:45 CINE “PERDIDOS EN ALASKA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
15:15 SOBREMESA DE CINE “CAZADORES DE DIAMANTES” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 CINE “ENRIQUE VIII” ( + de 12 años) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “EL HOMBRE DE LA MÁSCARA DE HIERRO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
00:00 CINE “ANA Y EL REY” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
02:30 CINE “CAZADORES DE DIAMANTES” ( + de 7 años) SUBTITULADA
05:45 TELETIENDA
DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
09:45 MISIONEROS POR EL MUNDO . EL CHAD. TERCERO (EL SUR). TEMPORADA 5-CAPÍTULO 13. SUBTITULADO. LENGUA DE SIGNOS. AUDIODESCRIPCIÓN.
10:30 RESUMEN DE LA GRAN PROCESIÓN GENERAL DEL 30 ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS DE SEMANA SANTA
12:00 MISA DE CLAUSURA DEL 30 ENCUENTRO NACIONAL DE COFRADÍAS
13:00 ÁNGELUS
13:20 CINE “EL ROSTRO IMPENETRABLE” (Todos los públicos) SUBTITULADA
15:30 SOBREMESA DE CINE “ALASKA, TIERRA DE ORO” ( + de 12 años) SUBTITULADA
18:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “EL EMIGRANTE” (Todos los públicos) SUBTITULADA
20:00 CINE “CONEXIÓN TEQUILA” ( + de 13 años) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “EL SECRETO DE THOMAS CROWN” (Todos los públicos) SUBTITULADA
00:00 CINE “SHASKESPEARE ENAMORADO” (Todos los públicos) SUBTITULADA
02:15 TELETIENDA
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