Programación de 13tv del lunes 28 de agosto al domingo 3 de septiembre

carol
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Programación de 13tv del lunes 28 de agosto al domingo 3 de septiembre de 2017.

LUNES 28 DE AGOSTO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “ARIZONA VUELVE”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:45 CINE  “LA MUJER PIRATA”    ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

15:00 SESIÓN DOBLE  “PELHAM 1,2,3”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “HUÍDA HACIA EL SOL”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “LA PRADERA SIN LEY”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “CALLES DE LAREDO 1”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA –  SUBTITULADO

00:30 CINE  “AMERICAN YAKUZA”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA

02:30 TELETIENDA

MARTES 29 DE AGOSTO:

08:25 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “DJANGO ENCUENTRA A SARTANA”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:45 CINE  “LA TIENDA NEGRA”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

15:00 SESIÓN DOBLE  “NIDO DE AVISPAS”  ( + de 16 años)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “LAS FLORES DEL DIABLO”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “SMITH EL SILENCIOSO”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “CALLES DE LAREDO 2”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 AL DÍA DEBATE –CARLOS CUESTA –  SUBTITULADO

00:30 CINE  “KILLER TEAM”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

02:30 TELETIENDA

MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO:

08:25 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “SANGRE EN LA PRADERA”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:45 CINE  “EL AMERICANO”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

15:00 SESIÓN DOBLE  “DESAFÍO AL MUNDO”  ( + de 16 años)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “DOCE DEL PATÍBULO 3: LA MISIÓN MORTAL”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “SEDIENTO DE JUSTICIA”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “CALLES DE LAREDO 3”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA –   SUBTITULADO

00:30 CINE  “MENTIRAS DE GUERRA”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA

02:30 TELETIENDA

JUEVES 31 DE AGOSTO:

08:25 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “30 WINCHESTER PARA EL DIABLO”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

13:45 CINE  “REVUELTA EN HAITÍ”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

15:00 SESIÓN DOBLE  “EL HOMBRE DE LA MEDIANOCHE”   ( + de 16 años)   SUBTITULADA

17:00 “DOCE DEL PATÍBULO 4: MISIÓN FATAL”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “TAMBORES FRATERNOS”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “ESTA ES NUESTRA TIERRA 1”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA –  SUBTITULADO

00:30 CINE  “INFIERNO EN ALCATRAZ”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

02:30 TELETIENDA

VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE:

08:25 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “DJANTO EL TACITURNO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:45 CINE  “LOS FUSILEROS REALES DE ÁFRICA”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

15:00 SESIÓN DOBLE  “LA AVENTURA DEL POSEIDÓN”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “EL TESORO DE LOS TIBURONES”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “EL SHERIFF DE ORACLE”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “ESTA ES NUESTRA TIERRA 2”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA –  SUBTITULADO

00:30 CINE  “POINT BLANK”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA

02:30 CINE  “LAS AVENTURAS DE TENNESSEE BUCK”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

04:00 CINE  “EL AMERICANO”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

05:30 TELETIENDA

SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

09:45 MISIONEROS POR EL MUNDO  – ARGENTINA –

10:20 MISIONEROS POR EL MUNDO.  FILIPINAS. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 12.

11:00 SANTA MISA

11.40 CINE  “AMOR Y MUERTE EN JAVA”   ( + de 7 años)

15:00 SOBREMESA DE CINE  “EL INCREÍBLE VIAJE DE MARY BRYANT”  ( + de 13 años)  SUBTITULADA

18:30 CINE  “CAMINO DESESPERADO”    ( + de 13 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “CONAGHER”   ( + de 7 años)  SUBTITULADA

22:00 CINE SIN CORTES  “DEPREDADOR”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA

00:15 CINE  “DEPREDADOR 2”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA

02:30 CINE  “CUBA”    ( + de 13 años)   SUBTITULADA

04:00 CINE  “LOS FUSILEROS REALES DE ÁFRICA”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

05:30 TELETIENDA

DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

09:45 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE.

10:20 MISIONEROS POR EL MUNDO. ALTIPLANO.  TEMPORADA 3 – CAPÍTULO 13.

11:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. DE ESTE A OESTE. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 14.

12:00 SANTA MISA. DESDE LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA DE MORA, TOLEDO.

13:00 ÁNGELUS

13:20 CINE  “POLICÍA MONTADA DEL CANADÁ”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

15:30 SOBREMESA DE CINE  “TEXAS”    ( + de 7 años)  SUBTITULADA

18:45 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “LA VIDA SIGUE IGUAL”    (Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE  “MARCADO PARA MORIR”  ( + de 16 años)   SUBTITULADA

22:30 CINE SIN CORTES  “HITMAN”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA

00:15 CINE  “DUELO FINAL”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA

02:30 TELETIENDA

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