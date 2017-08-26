Programación de 13tv del lunes 28 de agosto al domingo 3 de septiembre de 2017.
LUNES 28 DE AGOSTO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “ARIZONA VUELVE” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:45 CINE “LA MUJER PIRATA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
15:00 SESIÓN DOBLE “PELHAM 1,2,3” ( + de 13 años) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “HUÍDA HACIA EL SOL” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “LA PRADERA SIN LEY” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “CALLES DE LAREDO 1” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA – SUBTITULADO
00:30 CINE “AMERICAN YAKUZA” ( + de 18 años) SUBTITULADA
02:30 TELETIENDA
MARTES 29 DE AGOSTO:
08:25 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “DJANGO ENCUENTRA A SARTANA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:45 CINE “LA TIENDA NEGRA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
15:00 SESIÓN DOBLE “NIDO DE AVISPAS” ( + de 16 años) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “LAS FLORES DEL DIABLO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “SMITH EL SILENCIOSO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “CALLES DE LAREDO 2” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 AL DÍA DEBATE –CARLOS CUESTA – SUBTITULADO
00:30 CINE “KILLER TEAM” ( + de 13 años) SUBTITULADA
02:30 TELETIENDA
MIÉRCOLES 30 DE AGOSTO:
08:25 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “SANGRE EN LA PRADERA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:45 CINE “EL AMERICANO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
15:00 SESIÓN DOBLE “DESAFÍO AL MUNDO” ( + de 16 años) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “DOCE DEL PATÍBULO 3: LA MISIÓN MORTAL” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “SEDIENTO DE JUSTICIA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “CALLES DE LAREDO 3” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA – SUBTITULADO
00:30 CINE “MENTIRAS DE GUERRA” ( + de 13 años) SUBTITULADA
02:30 TELETIENDA
JUEVES 31 DE AGOSTO:
08:25 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “30 WINCHESTER PARA EL DIABLO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13:45 CINE “REVUELTA EN HAITÍ” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
15:00 SESIÓN DOBLE “EL HOMBRE DE LA MEDIANOCHE” ( + de 16 años) SUBTITULADA
17:00 “DOCE DEL PATÍBULO 4: MISIÓN FATAL” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “TAMBORES FRATERNOS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “ESTA ES NUESTRA TIERRA 1” ( + de 7 años) SUBTITULADA
22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA – SUBTITULADO
00:30 CINE “INFIERNO EN ALCATRAZ” ( + de 13 años) SUBTITULADA
02:30 TELETIENDA
VIERNES 1 DE SEPTIEMBRE:
08:25 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “DJANTO EL TACITURNO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:45 CINE “LOS FUSILEROS REALES DE ÁFRICA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
15:00 SESIÓN DOBLE “LA AVENTURA DEL POSEIDÓN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “EL TESORO DE LOS TIBURONES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “EL SHERIFF DE ORACLE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “ESTA ES NUESTRA TIERRA 2” ( + de 7 años) SUBTITULADA
22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA – SUBTITULADO
00:30 CINE “POINT BLANK” ( + de 18 años) SUBTITULADA
02:30 CINE “LAS AVENTURAS DE TENNESSEE BUCK” ( + de 13 años) SUBTITULADA
04:00 CINE “EL AMERICANO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
05:30 TELETIENDA
SÁBADO 2 DE SEPTIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
09:45 MISIONEROS POR EL MUNDO – ARGENTINA –
10:20 MISIONEROS POR EL MUNDO. FILIPINAS. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 12.
11:00 SANTA MISA
11.40 CINE “AMOR Y MUERTE EN JAVA” ( + de 7 años)
15:00 SOBREMESA DE CINE “EL INCREÍBLE VIAJE DE MARY BRYANT” ( + de 13 años) SUBTITULADA
18:30 CINE “CAMINO DESESPERADO” ( + de 13 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “CONAGHER” ( + de 7 años) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “DEPREDADOR” ( + de 18 años) SUBTITULADA
00:15 CINE “DEPREDADOR 2” ( + de 18 años) SUBTITULADA
02:30 CINE “CUBA” ( + de 13 años) SUBTITULADA
04:00 CINE “LOS FUSILEROS REALES DE ÁFRICA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
05:30 TELETIENDA
DOMINGO 3 DE SEPTIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
09:45 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE.
10:20 MISIONEROS POR EL MUNDO. ALTIPLANO. TEMPORADA 3 – CAPÍTULO 13.
11:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. DE ESTE A OESTE. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 14.
12:00 SANTA MISA. DESDE LA ERMITA DE NUESTRA SEÑORA DE LA ANTIGUA DE MORA, TOLEDO.
13:00 ÁNGELUS
13:20 CINE “POLICÍA MONTADA DEL CANADÁ” (Todos los públicos) SUBTITULADA
15:30 SOBREMESA DE CINE “TEXAS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:45 VIVA EL CINE ESPAÑOL “LA VIDA SIGUE IGUAL” (Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “MARCADO PARA MORIR” ( + de 16 años) SUBTITULADA
22:30 CINE SIN CORTES “HITMAN” ( + de 18 años) SUBTITULADA
00:15 CINE “DUELO FINAL” ( + de 12 años) SUBTITULADA
02:30 TELETIENDA