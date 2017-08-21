Programación de 13tv del lunes 21 al domingo 27 de agosto de 2017
LUNES 21 DE AGOSTO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “LA MUJER DEL LÁTIGO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:45 CINE “AMAZONAS NEGRAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
15:00 SESIÓN DOBLE “KARTUM” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “LA PRINCESA DEL NILO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “EL CAÑÓN DEL CORCEL NEGRO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “RIFLES APACHES” ( + de 7 años) SUBTITULADA
22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA – SUBTITULADO
00:30 CINE “CAMINO AL PARAÍSO” ( + de 13 años) SUBTITULADA
02:30 TELETIENDA
MARTES 22 DE AGOSTO:
08:25 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
12:15 CINE “LAS PISTOLAS NO DISCUTEN” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:45 CINE “SCARAMOUCHE CONTRA LOS ENEMIGOS DE LA CORONA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
15:00 SESIÓN DOBLE “DAVID Y CATRIONA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “CINDERELLA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “LEGADO SALVAJE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “OESTE SIN FRONTERAS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 AL DÍA DEBATE –CARLOS CUESTA – SUBTITULADO
00:30 CINE “LA DANZA DE LAS SOMBRAS” ( + de 12 años) SUBTITULADA
02:30 TELETIENDA
MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO:
08:25 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “MASACRE EN EL POZO DE LA MUERTE” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:45 CINE “LA PERLA DEL SUR DEL PACÍFICO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
15:00 SESIÓN DOBLE “EL PRIMER GRAN ASALTO AL TREN” ( + de 12 años) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “NOCHE SALVAJE” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “LA HORA DE LA VERDAD” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “LOS FORAJIDOS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA – SUBTITULADO
00:30 CINE “SECUESTRO EN RÍO” ( + de 13 años) SUBTITULADA
02:30 TELETIENDA
JUEVES 24 DE AGOSTO:
08:25 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “EL MARGINADO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:45 CINE “INFIERNO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
15:00 SESIÓN DOBLE “LA CONSPIRACIÓN” ( + de 12 años) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “THE DEVIL’S 8” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “RAZA DE VIOLENCIA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “LA PRIMERA AMETRALLADORA DEL OESTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA – SUBTITULADO
00:30 CINE “UN GRITO EN LA OSCURIDAD” ( + de 18 años) SUBTITULADA
02:30 TELETIENDA
VIERNES 25 DE AGOSTO:
08:25 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “LA LEY DEL JUEZ THORNE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13:45 CINE “SIETE CIUDADES DE ORO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
15:00 SESIÓN DOBLE “QUEIMADA” ( + de 13 años) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “EL VALLE DE LOS MAORÍES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “HORIZONTES DEL OESTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “UN DÓLAR AGUJEREADO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA – SUBTITULADO
00:30 CINE “LA MASAI BLANCA” ( + de 13 años) SUBTITULADA
02:30 CINE “ALEJANDRO EL MAGNO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
04:00 CINE “LA MUJER DEL LÁTIGO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
05:30 TELETIENDA
SÁBADO 26 DE AGOSTO:
08:25 TELETIENDA
09:45 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ COSTA. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 1. SUBTITULADO. LENGUA DE SIGNOS. AUDIODESCRIPCIÓN
10:20 MISIONEROS POR EL MUNDO. MANILA. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 9. SUBTITULADO.
11:00 SANTA MISA
11.40 CINE “JULIE, ESPADA DEL REY” ( + de 7 años)
15:00 SOBREMESA DE CINE “LA VENGANZA DEL CONDE DE MONTECRISTO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
17:30 CINE “MATAR A UN REY” ( + de 13 años) SUBTITULADA
19:00 CINE “FRENTE A FRENTE CON LA MUERTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “FIREFOX” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:15 CINE SIN CORTES “RUTA SUICIDA” ( + de 13 años) SUBTITULADA
00:30 CINE “HARRY, EL EJECUTOR” ( + de 18 años) SUBTITULADA
02:30 CINE “EN EL CALOR DE LA NOCHE” ( + de 12 años) SUBTITULADA
04:00 CINE “LA VENGANZA DEL CONDE DE MONTECRISTO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
05:30 TELETIENDA
DOMINGO 27 DE AGOSTO:
08:25 TELETIENDA
09:45 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 2. SUBTITULADO. LENGUA DE SIGNOS. AUDIODESCRIPCIÓN
10:20 MISIONEROS POR EL MUNDO. RÍO DE JANEIRO. TEMPORADA 3 – CAPÍTULO 10. SUBTITULADO.
11:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. PAÍSES DEL ESTE. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 11. SUBTITULADO.
12:00 SANTA MISA. CÓRDOBA
13:00 ÁNGELUS
13:20 CINE “SENDEROS DE VIOLENCIA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
15:00 SOBREMESA DE CINE “SIETE NOVIAS PARA SIETE HERMANOS” (Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 CINE “EL VIRGINIANO” (Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 VIVA EL CINE ESPAÑOL “LA BECERRADA” (Todos los públicos) SUBTITULADA
20:00 CINE “EL SICILIANO” ( + de 13 años) SUBTITULADA
22:30 CINE SIN CORTES “UNO DE LOS NUESTROS” ( + de 18 años) SUBTITULADA
00:40 CINE “DILLINGER” ( + de 18 años) SUBTITULADA
02:45 TELETIENDA