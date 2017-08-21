Programación de 13tv del lunes 21 al domingo 27 de agosto

carol
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Programación de 13tv del lunes 21 al domingo 27 de agosto de 2017

LUNES 21 DE AGOSTO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “LA MUJER DEL LÁTIGO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:45 CINE  “AMAZONAS NEGRAS”    ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

15:00 SESIÓN DOBLE  “KARTUM”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “LA PRINCESA DEL NILO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “EL CAÑÓN DEL CORCEL NEGRO”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “RIFLES APACHES”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA –  SUBTITULADO

00:30 CINE  “CAMINO AL PARAÍSO”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA

02:30 TELETIENDA

MARTES 22 DE AGOSTO:

08:25 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

12:15 CINE  “LAS PISTOLAS NO DISCUTEN”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:45 CINE  “SCARAMOUCHE CONTRA LOS ENEMIGOS DE LA CORONA”    ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

15:00 SESIÓN DOBLE  “DAVID Y CATRIONA”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “CINDERELLA”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “LEGADO SALVAJE”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “OESTE SIN FRONTERAS”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 AL DÍA DEBATE –CARLOS CUESTA –  SUBTITULADO

00:30 CINE  “LA DANZA DE LAS SOMBRAS”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

02:30 TELETIENDA

MIÉRCOLES 23 DE AGOSTO:

08:25 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “MASACRE EN EL POZO DE LA MUERTE”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:45 CINE  “LA PERLA DEL SUR DEL PACÍFICO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

15:00 SESIÓN DOBLE  “EL PRIMER GRAN ASALTO AL TREN”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “NOCHE SALVAJE”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “LA HORA DE LA VERDAD”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “LOS FORAJIDOS”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA –   SUBTITULADO

00:30 CINE  “SECUESTRO EN RÍO”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA

02:30 TELETIENDA

JUEVES 24 DE AGOSTO:

08:25 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “EL MARGINADO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:45 CINE  “INFIERNO”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

15:00 SESIÓN DOBLE  “LA CONSPIRACIÓN”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “THE DEVIL’S 8”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “RAZA DE VIOLENCIA”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “LA PRIMERA AMETRALLADORA DEL OESTE”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA –  SUBTITULADO

00:30 CINE  “UN GRITO EN LA OSCURIDAD”  ( + de 18 años)   SUBTITULADA

02:30 TELETIENDA

VIERNES 25 DE AGOSTO:

08:25 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “LA LEY DEL JUEZ THORNE”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

13:45 CINE  “SIETE CIUDADES DE ORO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

15:00 SESIÓN DOBLE  “QUEIMADA”    ( + de 13 años)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “EL VALLE DE LOS MAORÍES”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “HORIZONTES DEL OESTE”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “UN DÓLAR AGUJEREADO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA –  SUBTITULADO

00:30 CINE  “LA MASAI BLANCA”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA

02:30 CINE  “ALEJANDRO EL MAGNO”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

04:00 CINE  “LA MUJER DEL LÁTIGO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

05:30 TELETIENDA

SÁBADO 26 DE AGOSTO:

08:25 TELETIENDA

09:45 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ COSTA. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 1. SUBTITULADO. LENGUA DE SIGNOS. AUDIODESCRIPCIÓN

10:20 MISIONEROS POR EL MUNDO.  MANILA. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 9. SUBTITULADO.

11:00 SANTA MISA

11.40 CINE  “JULIE, ESPADA DEL REY”   ( + de 7 años)

15:00 SOBREMESA DE CINE  “LA VENGANZA DEL CONDE DE MONTECRISTO”  ( + de 7 años)  SUBTITULADA

17:30 CINE  “MATAR A UN REY”    ( + de 13 años)   SUBTITULADA

19:00 CINE  “FRENTE A FRENTE CON LA MUERTE”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “FIREFOX”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

22:15 CINE SIN CORTES  “RUTA SUICIDA”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA

00:30 CINE  “HARRY, EL EJECUTOR”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA

02:30 CINE  “EN EL CALOR DE LA NOCHE”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA

04:00 CINE  “LA VENGANZA DEL CONDE DE MONTECRISTO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

05:30 TELETIENDA

DOMINGO 27 DE AGOSTO:

08:25 TELETIENDA

09:45 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 2. SUBTITULADO. LENGUA DE SIGNOS. AUDIODESCRIPCIÓN

10:20 MISIONEROS POR EL MUNDO. RÍO DE JANEIRO.  TEMPORADA 3 – CAPÍTULO 10. SUBTITULADO.

11:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. PAÍSES DEL ESTE. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 11. SUBTITULADO.

12:00 SANTA MISA. CÓRDOBA

13:00 ÁNGELUS

13:20 CINE  “SENDEROS DE VIOLENCIA”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

15:00 SOBREMESA DE CINE  “SIETE NOVIAS PARA SIETE HERMANOS”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:15 CINE  “EL VIRGINIANO”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “LA BECERRADA”    (Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:00 CINE  “EL SICILIANO”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

22:30 CINE SIN CORTES  “UNO DE LOS NUESTROS”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA

00:40 CINE  “DILLINGER”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA

02:45 TELETIENDA

 

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