Programación de 13tv del lunes 22 al domingo 28 de mayo de 2017
LUNES 22 DE MAYO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO
14:55 PRESENTACIÓN CINE
15:00 SESIÓN DOBLE “BAGDAG” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 SESIÓN DOBLE “NUEVAS AVENTURAS DE MIGUEL STROGOFF” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “CIMARRÓN KID” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:00 LA CONTRA DE AL DÍA – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
21:30 AL DÍA. DEPORTES.
21:35 AL DÍA. EL TIEMPO
21:40 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
MARTES 23 DE MAYO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO
14:55 PRESENTACIÓN CINE
15:00 SESIÓN DOBLE “EL HALCÓN DEL DESIERTO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
17:15 SESIÓN DOBLE “LAS LLUVIAS DE RANCHIPUR” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “FORT COMANCHE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:00 LA CONTRA DE AL DÍA – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
21:30 AL DÍA. DEPORTES.
21:35 AL DÍA. EL TIEMPO
21:40 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
MIÉRCOLES 24 DE MAYO:
08:25 TELETIENDA
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO
14:55 PRESENTACIÓN CINE
15:00 SESIÓN DOBLE “LA ESCLAVA DEL DESIERTO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 SESIÓN DOBLE “AMAZONAS NEGRAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “TIERRA DE AUDACES” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:00 LA CONTRA DE AL DÍA – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
21:30 AL DÍA. DEPORTES.
21:35 AL DÍA. EL TIEMPO
21:40 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
JUEVES 25 DE MAYO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO
14:55 PRESENTACIÓN CINE
15:00 SESIÓN DOBLE “EL TIGRE DE ESNAPUR” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 SESIÓN DOBLE “LAS MIL Y UNA NOCHES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “LA NOVIA SALVAJE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:00 LA CONTRA DE AL DÍA – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
21:30 AL DÍA. DEPORTES.
21:35 AL DÍA. EL TIEMPO
21:40 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
VIERNES 26 DE MAYO:
08:00 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO
14:55 PRESENTACIÓN CINE
15:00 SESIÓN DOBLE “LA LEYENDA DE UN VALIENTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 SESIÓN DOBLE “LA PRINCESA DEL NILO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “DUELO A MUERTE EN RÍO ROJO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:15 AL DÍA. EL TIEMPO
21:05 MISIONEROS POR EL MUNDO – PERÚ COSTA-
21:30 SPAIN IS DIFFERENT O NO? – JOSÉ LUIS PÉREZ –
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – DAVID ALEMÁN –
01:45 CINE “HUIDA HACIA EL SOL” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
03:30 CINE “PATRULLA DE RESCATE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
05:00 TELETIENDA
SÁBADO 27 DE MAYO:
08:25 TELETIENDA
09:05 CINE “LOS TRES MOSQUETEROS” (Todos los públicos) SUBTITULADA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “ÁGUILA GRIS” (Todos los públicos) SUBTITULADA
13:20 CINE “SLOW WEST” ( + de 7 años) SUBTITULADA
15:00 SOBREMESA DE CINE “WILD BILL” ( + de 13 años) SUBTITULADA
17:00 CINE “AL LÍMITE DE LA MADRUGADA” (Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 CINE “LOS FORAJIDOS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:20 CINE “EJECUTOR” ( + de 12 años) SUBTITULADA
22:15 CINE “MENTIRAS ARRIESGADAS” ( + de 18 años) SUBTITULADA
00:40 CINE “DANKO: CALOR ROJO” ( + de 12 años) SUBTITULADA
02:30 CINE “ESCAPADA DE SOBIBOR” ( + de 12 años) SUBTITULADA
05:30 TELETIENDA
DOMINGO 28 DE MAYO:
08:25 TELETIENDA
09:05 CINE “LOS CUATRO MOSQUETEROS” (Todos los públicos) SUBTITULADA
11:00 PERIFERIAS
12:00 SANTA MISA. MADRID. JORNADA MUNDIAL COMUNICACIONES SOCIALES.
13:00 REGINA CAELI
13:20 CINE “LAS PISTOLAS NO DISCUTEN” ( + de 7 años) SUBTITULADA
15:00 SOBREMESA DE CINE “RÍO ROJO” (Todos los públicos) SUBTITULADA
17:45 CINE “EL RIFLE Y LA BIBLIA” (Todos los públicos) SUBTITULADA
19:40 VIVA EL CINE ESPAÑOL “SAETA DEL RUISEÑOR” (Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 LA MARIMORENA – CARLOS CUESTA –
00:30 LA HORA 13 “CUANDO HARRY ENCONTRÓ A SALLY” (Todos los públicos) SUBTITULADA
02:15 TELETIENDA