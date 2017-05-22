Programación de 13tv del lunes 22 al domingo 28 de mayo

carol
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Programación de 13tv del lunes 22 al domingo 28 de mayo de 2017

LUNES 22  DE MAYO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO

14:55 PRESENTACIÓN CINE

15:00 SESIÓN DOBLE  “BAGDAG”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:15 SESIÓN DOBLE  “NUEVAS AVENTURAS DE MIGUEL STROGOFF”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “CIMARRÓN KID”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:00 LA CONTRA DE AL DÍA  – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE –  SUBTITULADO

21:30 AL DÍA. DEPORTES.

21:35 AL DÍA. EL TIEMPO

21:40 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

MARTES 23 DE MAYO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO

14:55 PRESENTACIÓN CINE

15:00 SESIÓN DOBLE  “EL HALCÓN DEL DESIERTO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

17:15 SESIÓN DOBLE  “LAS LLUVIAS DE RANCHIPUR”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “FORT COMANCHE”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:00 LA CONTRA DE AL DÍA  – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE –  SUBTITULADO

21:30 AL DÍA. DEPORTES.

21:35 AL DÍA. EL TIEMPO

21:40 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

MIÉRCOLES 24 DE MAYO:

08:25 TELETIENDA

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO

14:55 PRESENTACIÓN CINE

15:00 SESIÓN DOBLE  “LA ESCLAVA DEL DESIERTO”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:15 SESIÓN DOBLE  “AMAZONAS NEGRAS”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “TIERRA DE AUDACES”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:00 LA CONTRA DE AL DÍA  – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE –  SUBTITULADO

21:30 AL DÍA. DEPORTES.

21:35 AL DÍA. EL TIEMPO

21:40 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

JUEVES 25 DE MAYO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO

14:55 PRESENTACIÓN CINE

15:00 SESIÓN DOBLE  “EL TIGRE DE ESNAPUR”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:15 SESIÓN DOBLE  “LAS MIL Y UNA NOCHES”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “LA NOVIA SALVAJE”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:00 LA CONTRA DE AL DÍA  – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE –  SUBTITULADO

21:30 AL DÍA. DEPORTES.

21:35 AL DÍA. EL TIEMPO

21:40 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

 

VIERNES 26 DE MAYO:

08:00 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO

14:55 PRESENTACIÓN CINE

15:00 SESIÓN DOBLE  “LA LEYENDA DE UN VALIENTE”    ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:15 SESIÓN DOBLE  “LA PRINCESA DEL NILO”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “DUELO A MUERTE EN RÍO ROJO”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:15 AL DÍA. EL TIEMPO

21:05 MISIONEROS POR EL MUNDO  – PERÚ COSTA-

21:30 SPAIN IS DIFFERENT O NO?   – JOSÉ LUIS PÉREZ –

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – DAVID ALEMÁN –

01:45 CINE “HUIDA HACIA EL SOL”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

03:30 CINE “PATRULLA DE RESCATE”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

05:00 TELETIENDA

SÁBADO 27 DE MAYO:

08:25 TELETIENDA

09:05 CINE “LOS TRES MOSQUETEROS”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE “ÁGUILA GRIS”     (Todos los públicos)  SUBTITULADA

13:20 CINE “SLOW WEST”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

15:00 SOBREMESA DE CINE “WILD BILL”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA

17:00 CINE “AL LÍMITE DE LA MADRUGADA”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 CINE “LOS FORAJIDOS”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:20 CINE  “EJECUTOR”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

22:15 CINE “MENTIRAS ARRIESGADAS”  ( + de 18 años)   SUBTITULADA

00:40 CINE “DANKO: CALOR ROJO”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

02:30 CINE “ESCAPADA DE SOBIBOR”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

05:30 TELETIENDA

DOMINGO 28 DE MAYO:

08:25 TELETIENDA

09:05 CINE “LOS CUATRO MOSQUETEROS”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

11:00 PERIFERIAS

12:00 SANTA MISA. MADRID. JORNADA MUNDIAL COMUNICACIONES SOCIALES.

13:00 REGINA CAELI

13:20 CINE “LAS PISTOLAS NO DISCUTEN”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

15:00 SOBREMESA DE CINE “RÍO ROJO”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:45 CINE “EL RIFLE Y LA BIBLIA”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:40 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “SAETA DEL RUISEÑOR”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 LA MARIMORENA  – CARLOS CUESTA –

00:30 LA HORA 13  “CUANDO HARRY ENCONTRÓ A SALLY”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:15 TELETIENDA

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