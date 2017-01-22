Programación de 13tv del lunes 23 al domingo 29 de enero

carol
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Programación de 13tv del lunes 23 al domingo 29 de enero de 2017

LUNES 23 DE ENERO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO  – MARC REDONDO –  SUBTITULADO

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15:00 LA SUPERPELI  “AEROPUERTO”   ( + de 7 años )  SUBTITULADA

18:30 CINE WESTERN  “LA CONQUISTA DEL OESTE”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO  –  SUBTITULADO

21:10 AL DÍA. EL TIEMPO  -MARC REDONDO – SUBTITULADO

21:15 AL DESCUBIERTO  – PATRICIA BETANCORT –

21:45 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

MARTES 24 DE ENERO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO  – MARC REDONDO –  SUBTITULADO

15:00 LA SUPERPELI  “AEROPUERTO 75”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:15 CINE  “ASÍ MUEREN LOS VALIENTES”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN WESTERN  – CONCHA GALÁN-

19:00 CINE WESTERN  “LA CARGA DE LOS JINETES INDIOS”   ( + de 7 años )  SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO  –  SUBTITULADO

21:10 AL DÍA. EL TIEMPO  -MARC REDONDO – SUBTITULADO

21:15 AL DESCUBIERTO  – PATRICIA BETANCORT –

EL-CASCABEL-JIMÉNEZ-2

21:45 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

MIÉRCOLES 25 DE ENERO:

08:25 TELETIENDA

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

HOY-ES-NOTICIA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO  – MARC REDONDO –  SUBTITULADO

15:00 LA SUPERPELI  “AEROPUERTO 77”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:15 CINE  “MASACRE EN EL POZO DE LA MUERTE”  ( + de 7 años )  SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN WESTERN  – CONCHA GALÁN-

19:00 CINE WESTERN  “LA ÚLTIMA PATRULLA”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO  –  SUBTITULADO

21:10 AL DÍA. EL TIEMPO  -MARC REDONDO – SUBTITULADO

21:15 AL DESCUBIERTO  – PATRICIA BETANCORT –

21:45 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

JUEVES 26 DE ENERO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO  – MARC REDONDO –  SUBTITULADO

15:00 LA SUPERPELI  “AEROPUERTO 79”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:15 CINE  “EL CUATRERO ERRANTE”   ( + de 7 años )  SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN WESTERN  – CONCHA GALÁN-

19:00 CINE WESTERN  “UN HOMBRE IMPONE SU LEY”   ( + de 7 años )  SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO  –  SUBTITULADO

21:10 AL DÍA. EL TIEMPO  -MARC REDONDO – SUBTITULADO

ALDESCUBIERTO

21:15 AL DESCUBIERTO  – PATRICIA BETANCORT –

21:45 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

VIERNES 27 DE ENERO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

el tiempo - marc redondo - programación de 13tv

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO  – MARC REDONDO –  SUBTITULADO

15:00 LA SUPERPELI  “TERREMOTO”   ( + de 13 años )  SUBTITULADA

17:15 CINE  “LA LEY DEL LÁTIGO”   ( + de 7 años )  SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN WESTERN  – CONCHA GALÁN-

19:00 CINE WESTERN  “LA PUERTA DEL DIABLO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO  –  SUBTITULADO

21:10 AL DÍA. EL TIEMPO  -MARC REDONDO – SUBTITULADO

21:15 MISIONEROS POR EL MUNDO  – EL SUR, EL CHAD-

21:45 LA MARIMORENA  -CARLOS CUESTA –

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – DAVID ALEMÁN –

01:45 CINE “McQ”  ( + de 13 años )  SUBTITULADA

03:45 CINE “SOLO CONTRA TODOS”  ( + de 7 años )  SUBTITULADA

05:15 TELETIENDA

SÁBADO 28 DE ENERO:

08:25 TELETIENDA

09:15 CINE “EL JOROBADO”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE “TULSA, CIUDAD DE LUCHA”  ( Todos los públicos)

13:30 CINE “EL ÚLTIMO DESTACAMENTO”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

15:00 SOBREMESA DE CINE “LA VUELTA AL MUNDO EN OCHENTA DÍAS”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

BALLESTER - Programación de 13tv

18:15 VIVA EL CINE ESPAÑOL “EL PESCADOR DE COPLAS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:15 CINE “MARCADO PARA MORIR”  ( + de 16 años )  SUBTITULADA

22:00 CINE “CÓDIGO DE SILENCIO”  ( + de 18 años )  SUBTITULADA

00:00 CINE “YO SOY LA JUSTICIA”  ( + de 18 años )  SUBTITULADA

23:45 CINE “MAD MAX 2: EL GUERRERO DE LA CARRETERA”  ( + de 18 años )  SUBTITULADA

01:30 CINE “CUESTIÓN DE HONOR”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

03:15 CINE “EN EL PUNTO DE MIRA”  ( + de 13 años )  SUBTITULADA

05:00 TELETIENDA

DOMINGO 29 DE ENERO:

08:25 TELETIENDA

09:15 CINE “EL HAMPA DE PARÍS”  ( + de 7 años )  SUBTITULADA

11:00 PERIFERIAS

12:00 SANTA MISA

13:00 ÁNGELUS

13:15 CINE “CON FURIA EN LA SANGRE”  ( + de 16 años)  SUBTITULADA

15:00 SOBREMESA DE CINE  “LAS AVENTURAS DE JEREMIAH JOHNSON”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 CINE “UNA TROMPETA LEJANA”  ( + de 7 años)  SUBTITULADA

19:30 VIVA EL CINE ESPAÑOL “TÓMBOLA”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

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22:00 MARIMORENA – CARLOS CUESTA –

00:30 LA HORA CAZAVISIÓN

02:15 TELETIENDA

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