Programación de 13tv del lunes 23 al domingo 29 de enero de 2017
LUNES 23 DE ENERO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO-
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO – MARC REDONDO – SUBTITULADO
15:00 LA SUPERPELI “AEROPUERTO” ( + de 7 años ) SUBTITULADA
18:30 CINE WESTERN “LA CONQUISTA DEL OESTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO – SUBTITULADO
21:10 AL DÍA. EL TIEMPO -MARC REDONDO – SUBTITULADO
21:15 AL DESCUBIERTO – PATRICIA BETANCORT –
21:45 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
MARTES 24 DE ENERO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO-
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO – MARC REDONDO – SUBTITULADO
15:00 LA SUPERPELI “AEROPUERTO 75” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 CINE “ASÍ MUEREN LOS VALIENTES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN WESTERN – CONCHA GALÁN-
19:00 CINE WESTERN “LA CARGA DE LOS JINETES INDIOS” ( + de 7 años ) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO – SUBTITULADO
21:10 AL DÍA. EL TIEMPO -MARC REDONDO – SUBTITULADO
21:15 AL DESCUBIERTO – PATRICIA BETANCORT –
21:45 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
MIÉRCOLES 25 DE ENERO:
08:25 TELETIENDA
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO-
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO – MARC REDONDO – SUBTITULADO
15:00 LA SUPERPELI “AEROPUERTO 77” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 CINE “MASACRE EN EL POZO DE LA MUERTE” ( + de 7 años ) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN WESTERN – CONCHA GALÁN-
19:00 CINE WESTERN “LA ÚLTIMA PATRULLA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO – SUBTITULADO
21:10 AL DÍA. EL TIEMPO -MARC REDONDO – SUBTITULADO
21:15 AL DESCUBIERTO – PATRICIA BETANCORT –
21:45 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
JUEVES 26 DE ENERO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO-
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO – MARC REDONDO – SUBTITULADO
15:00 LA SUPERPELI “AEROPUERTO 79” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 CINE “EL CUATRERO ERRANTE” ( + de 7 años ) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN WESTERN – CONCHA GALÁN-
19:00 CINE WESTERN “UN HOMBRE IMPONE SU LEY” ( + de 7 años ) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO – SUBTITULADO
21:10 AL DÍA. EL TIEMPO -MARC REDONDO – SUBTITULADO
21:15 AL DESCUBIERTO – PATRICIA BETANCORT –
21:45 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
VIERNES 27 DE ENERO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO-
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO – MARC REDONDO – SUBTITULADO
15:00 LA SUPERPELI “TERREMOTO” ( + de 13 años ) SUBTITULADA
17:15 CINE “LA LEY DEL LÁTIGO” ( + de 7 años ) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN WESTERN – CONCHA GALÁN-
19:00 CINE WESTERN “LA PUERTA DEL DIABLO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO – SUBTITULADO
21:10 AL DÍA. EL TIEMPO -MARC REDONDO – SUBTITULADO
21:15 MISIONEROS POR EL MUNDO – EL SUR, EL CHAD-
21:45 LA MARIMORENA -CARLOS CUESTA –
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – DAVID ALEMÁN –
01:45 CINE “McQ” ( + de 13 años ) SUBTITULADA
03:45 CINE “SOLO CONTRA TODOS” ( + de 7 años ) SUBTITULADA
05:15 TELETIENDA
SÁBADO 28 DE ENERO:
08:25 TELETIENDA
09:15 CINE “EL JOROBADO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “TULSA, CIUDAD DE LUCHA” ( Todos los públicos)
13:30 CINE “EL ÚLTIMO DESTACAMENTO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
15:00 SOBREMESA DE CINE “LA VUELTA AL MUNDO EN OCHENTA DÍAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:15 VIVA EL CINE ESPAÑOL “EL PESCADOR DE COPLAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:15 CINE “MARCADO PARA MORIR” ( + de 16 años ) SUBTITULADA
22:00 CINE “CÓDIGO DE SILENCIO” ( + de 18 años ) SUBTITULADA
00:00 CINE “YO SOY LA JUSTICIA” ( + de 18 años ) SUBTITULADA
23:45 CINE “MAD MAX 2: EL GUERRERO DE LA CARRETERA” ( + de 18 años ) SUBTITULADA
01:30 CINE “CUESTIÓN DE HONOR” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
03:15 CINE “EN EL PUNTO DE MIRA” ( + de 13 años ) SUBTITULADA
05:00 TELETIENDA
DOMINGO 29 DE ENERO:
08:25 TELETIENDA
09:15 CINE “EL HAMPA DE PARÍS” ( + de 7 años ) SUBTITULADA
11:00 PERIFERIAS
12:00 SANTA MISA
13:00 ÁNGELUS
13:15 CINE “CON FURIA EN LA SANGRE” ( + de 16 años) SUBTITULADA
15:00 SOBREMESA DE CINE “LAS AVENTURAS DE JEREMIAH JOHNSON” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 CINE “UNA TROMPETA LEJANA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
19:30 VIVA EL CINE ESPAÑOL “TÓMBOLA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 MARIMORENA – CARLOS CUESTA –
00:30 LA HORA CAZAVISIÓN
02:15 TELETIENDA
Guardar