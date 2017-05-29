Programación de 13tv del lunes 29 de mayo al domingo 4 de junio

carol
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Programación de 13tv del lunes 29 de mayo al domingo 4 de junio de 2017

LUNES 29  DE MAYO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO

14:55 PRESENTACIÓN CINE

15:00 SESIÓN DOBLE  “ORGULLO DE RAZA”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:15 SESIÓN DOBLE  “LA MÁSCARA PÚRPURA”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “EL REGRESO DE UN HOMBRE LLAMADO CABALLO”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:00 LA CONTRA DE AL DÍA  – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE –  SUBTITULADO

21:30 AL DÍA. DEPORTES.

21:35 AL DÍA. EL TIEMPO

21:40 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

MARTES 30 DE MAYO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO

14:55 PRESENTACIÓN CINE

15:00 SESIÓN DOBLE  “EL PRÍNCIPA VALIENTE”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:15 SESIÓN DOBLE  “LA ESPADA DE MONTECRISTO”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “UNA DAMA ENTRE VAQUEROS”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:00 LA CONTRA DE AL DÍA  – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE –  SUBTITULADO

21:30 AL DÍA. DEPORTES.

21:35 AL DÍA. EL TIEMPO

21:40 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

MIÉRCOLES 31 DE MAYO:

08:25 TELETIENDA

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO

14:55 PRESENTACIÓN CINE

15:00 SESIÓN DOBLE  “INFIERNO”   ( + de 16 años)   SUBTITULADA

17:15 SESIÓN DOBLE  “LOS LUCHADORES DEL INFIERNO”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “EL ÚLTIMO SOL”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:00 LA CONTRA DE AL DÍA  – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE –  SUBTITULADO

21:30 AL DÍA. DEPORTES.

21:35 AL DÍA. EL TIEMPO

21:40 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

JUEVES 1 DE JUNIO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO

14:55 PRESENTACIÓN CINE

15:00 SESIÓN DOBLE  “RÍO SALVAJE”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:15 SESIÓN DOBLE  “BARRERAS DE ORGULLO”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “ARIZONA, PRISIÓN FEDERAL”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:00 LA CONTRA DE AL DÍA  – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE –  SUBTITULADO

21:30 AL DÍA. DEPORTES.

21:35 AL DÍA. EL TIEMPO

21:40 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

 

VIERNES 2 DE JUNIO:

08:00 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO

14:55 PRESENTACIÓN CINE

15:00 SESIÓN DOBLE  “AVIADOR”    ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:15 SESIÓN DOBLE  “EN BUSCA DEL AVIÓN PERDIDO”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “TRES TEJANOS”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:15 AL DÍA. EL TIEMPO

21:05 MISIONEROS POR EL MUNDO  – PERÚ COSTA-

21:30 SPAIN IS DIFFERENT O NO?   – JOSÉ LUIS PÉREZ –

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – DAVID ALEMÁN –

01:45 CINE “BAÑO DE SANGRE AL SALIR EL SOL”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

03:30 CINE “YO SOY TRINIDAD”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

05:15 TELETIENDA

SÁBADO 3 DE JUNIO:

08:25 TELETIENDA

09:45 GALA DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS DE LA CEE

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE “DONDE EL CORAZÓN TE LLEVE”     (Todos los públicos)  SUBTITULADA

15:15 SOBREMESA DE CINE “ÁFRICA, MON AMOUR”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “MARCADOS POR EL TERCER REICH”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

22:15 CINE “SISSI: EMPERATRIZ DE AUSTRIA”     (Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:15 CINE “5 PARA EL INFIERNO”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA

02:15 CINE “AUSTERLITZ”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA

06:30 TELETIENDA

DOMINGO 4 DE JUNIO:

08:25 TELETIENDA

09:15 CINE “Y DEJARON DE LLAMARLE CAMPOSANTO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

11:00 PERIFERIAS

12:00 SANTA MISA. MADRID.

13:00 REGINA CAELI

13:20 CINE  “TRES SARGENTOS”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

15:30 SOBREMESA DE CINE “Y DESPUÉS LE LLAMARON EL MAGNÍFICO”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “DOS CHICAS DE REVISTA”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:05 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “HERMANA, PERO ¿QUÉ HAS HECHO?”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 LA MARIMORENA  – CARLOS CUESTA –

01:00 LA HORA 13  “JUDE”  ( + de 18 años)   SUBTITULADA

03:15 TELETIENDA

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