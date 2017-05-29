Programación de 13tv del lunes 29 de mayo al domingo 4 de junio de 2017
LUNES 29 DE MAYO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO
14:55 PRESENTACIÓN CINE
15:00 SESIÓN DOBLE “ORGULLO DE RAZA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 SESIÓN DOBLE “LA MÁSCARA PÚRPURA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “EL REGRESO DE UN HOMBRE LLAMADO CABALLO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:00 LA CONTRA DE AL DÍA – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
21:30 AL DÍA. DEPORTES.
21:35 AL DÍA. EL TIEMPO
21:40 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
MARTES 30 DE MAYO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO
14:55 PRESENTACIÓN CINE
15:00 SESIÓN DOBLE “EL PRÍNCIPA VALIENTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 SESIÓN DOBLE “LA ESPADA DE MONTECRISTO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “UNA DAMA ENTRE VAQUEROS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:00 LA CONTRA DE AL DÍA – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
21:30 AL DÍA. DEPORTES.
21:35 AL DÍA. EL TIEMPO
21:40 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
MIÉRCOLES 31 DE MAYO:
08:25 TELETIENDA
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO
14:55 PRESENTACIÓN CINE
15:00 SESIÓN DOBLE “INFIERNO” ( + de 16 años) SUBTITULADA
17:15 SESIÓN DOBLE “LOS LUCHADORES DEL INFIERNO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “EL ÚLTIMO SOL” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:00 LA CONTRA DE AL DÍA – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
21:30 AL DÍA. DEPORTES.
21:35 AL DÍA. EL TIEMPO
21:40 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
JUEVES 1 DE JUNIO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO
14:55 PRESENTACIÓN CINE
15:00 SESIÓN DOBLE “RÍO SALVAJE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 SESIÓN DOBLE “BARRERAS DE ORGULLO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “ARIZONA, PRISIÓN FEDERAL” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:00 LA CONTRA DE AL DÍA – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
21:30 AL DÍA. DEPORTES.
21:35 AL DÍA. EL TIEMPO
21:40 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
VIERNES 2 DE JUNIO:
08:00 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO
14:55 PRESENTACIÓN CINE
15:00 SESIÓN DOBLE “AVIADOR” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 SESIÓN DOBLE “EN BUSCA DEL AVIÓN PERDIDO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “TRES TEJANOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:15 AL DÍA. EL TIEMPO
21:05 MISIONEROS POR EL MUNDO – PERÚ COSTA-
21:30 SPAIN IS DIFFERENT O NO? – JOSÉ LUIS PÉREZ –
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – DAVID ALEMÁN –
01:45 CINE “BAÑO DE SANGRE AL SALIR EL SOL” ( + de 12 años) SUBTITULADA
03:30 CINE “YO SOY TRINIDAD” ( + de 7 años) SUBTITULADA
05:15 TELETIENDA
SÁBADO 3 DE JUNIO:
08:25 TELETIENDA
09:45 GALA DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS DE LA CEE
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “DONDE EL CORAZÓN TE LLEVE” (Todos los públicos) SUBTITULADA
15:15 SOBREMESA DE CINE “ÁFRICA, MON AMOUR” ( + de 13 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “MARCADOS POR EL TERCER REICH” ( + de 13 años) SUBTITULADA
22:15 CINE “SISSI: EMPERATRIZ DE AUSTRIA” (Todos los públicos) SUBTITULADA
02:15 CINE “5 PARA EL INFIERNO” ( + de 18 años) SUBTITULADA
02:15 CINE “AUSTERLITZ” ( + de 13 años) SUBTITULADA
06:30 TELETIENDA
DOMINGO 4 DE JUNIO:
08:25 TELETIENDA
09:15 CINE “Y DEJARON DE LLAMARLE CAMPOSANTO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
11:00 PERIFERIAS
12:00 SANTA MISA. MADRID.
13:00 REGINA CAELI
13:20 CINE “TRES SARGENTOS” (Todos los públicos) SUBTITULADA
15:30 SOBREMESA DE CINE “Y DESPUÉS LE LLAMARON EL MAGNÍFICO” (Todos los públicos) SUBTITULADA
18:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “DOS CHICAS DE REVISTA” (Todos los públicos) SUBTITULADA
20:05 VIVA EL CINE ESPAÑOL “HERMANA, PERO ¿QUÉ HAS HECHO?” (Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 LA MARIMORENA – CARLOS CUESTA –
01:00 LA HORA 13 “JUDE” ( + de 18 años) SUBTITULADA
03:15 TELETIENDA