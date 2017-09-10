Programación de 13tv del lunes 4 al domingo 10 de septiembre

carol
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Programación de 13tv del lunes 11 al domingo 17 de septiembre de 2017.

LUNES 11 DE SEPTIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “YO SOY VUESTRO VERDUGO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:30 CINE  “LOS GAVILANES DEL ESTRECHO”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

14:40 AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ –

14:55 SESIÓN DOBLE  “CUANDO HIERVE LA SANGRE” ( + de 7 años)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “LOS DIABLOS DEL PACÍFICO”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “DESAFÍO EN LA CIUDAD MUERTA”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “HURACÁN SOBRE MÉXICO”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

02:15 TELETIENDA

MARTES 12 DE SEPTIEMBRE:

 

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “SIETE DÓLARES AL ROJO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:30 CINE  “ESCUADRÓN MOSQUITO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

14:40 AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ –

14:55 SESIÓN DOBLE  “ARABESCO”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “LA SOMBRA DEL ZAR AMARILLO”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “EL CAZADOR DE RECOMPENSAS”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “EL PISTOLERO QUE ODIABA LA MUERTE”     ( + de 7 años)   SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

02:15 TELETIENDA

MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “REZA POR TU ALMA… Y MUERE”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:30 CINE  “TRES FLECHAS”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

14:40 AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ –

14:55 SESIÓN DOBLE  “LOS EJECUTORES”  ( + de 16 años)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “ORCA, LA BALLENA ASESINA”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “SENDEROS DE VIOLENCIA”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “BAÑO DE SANGRE AL SALIR EL SOL”     ( + de 12 años)   SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

02:15 TELETIENDA

03:30 DETRÁS DE LA VERDAD – REPETICIÓN –

 

JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE:

 

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “JOKO INVOCA A DIOS Y MUERE”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:30 CINE  “BAJO SOSPECHA”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

14:40 AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ –

14:55 SESIÓN DOBLE  “MOTÍN A BORDO”    ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “CABO BLANCO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “AMENAZA EN LAS VÍAS”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “PAMPA SALVAJE”     ( + de 16 años)   SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

02:15 TELETIENDA

03:30 DETRÁS DE LA VERDAD – REPETICIÓN –

VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “7 WINCHESTER PARA UNA MATANZA”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:30 CINE  “TRUE HEART”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

14:40 AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ –

14:55 SESIÓN DOBLE  “RAPA NUI”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “LEJOS DE CASA”     ( Todos los públicos)

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “TIERRA DE AUDACES”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “CAZA SALVAJE”     ( + de 12 años)   SUBTITULADA

22:00 CINE SIN CORTES  “LOS COMPAÑEROS DEL DIABLO”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

00:30 CINE  “RETO FINAL”   ( + de 16 años)   SUBTITULADA

02:00 CINE  “CARROS DE FUEGO”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

03:30 CINE  “EL LEÓN DE ESPARTA”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

05:00 TELETIENDA

 

 

SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

08:45 MISIONEROS POR EL MUNDO . ARGENTINA (IGUAZÚ)  TEMPORADA 5-CAPÍTULO 7. SUBTITULADO. LENGUA DE SIGNOS. AUDIODESCRIPCIÓN.

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ (LIMA) SUBTITULADO. LENGUA DE SIGNOS. AUDIODESCRIPCIÓN.

10:15 PERIFERIAS  – ANA MEDINA –

11:00 SANTA MISA

11.40 CINE  “BAJO EL SOL DE ÁFRICA”   ( + de 7 años)

15:00 SOBREMESA DE CINE  “VIAJE A LOS CONFINES DE LA TIERRA”  ( + de 7 años)  SUBTITULADA

 

20:30 CINE  “ROBIN HOOD-EL MAGNÍFICO”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

22:15 CINE SIN CORTES  “ALIEN, EL OCTAVO PASAJERO”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA

00:00 CINE  “ALIENS (EL REGRESO)”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

02:30 CINE  “BAJO EL SOL DE ÁFRICA”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

05:30 TELETIENDA

DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE:

08:20 TELETIENDA

09:45 MISIONEROS POR EL MUNDO . EL CHAD.  TEMPORADA 5-CAPÍTULO 10. SUBTITULADO. LENGUA DE SIGNOS. AUDIODESCRIPCIÓN.

10:20 CINE “LA VIDA SIGUE IGUAL”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 SANTA MISA. TOLEDO

13:20 CINE  “AMOR A REACCIÓN”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

15:20 SOBREMESA DE CINE  “RÍO BRAVO”    ( + de 13 años)  SUBTITULADA

18:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “NUEVO EN ESTA PLAZA”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:20 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “LA LEYENDA DE BILL DOOLIN”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 CINE SIN CORTES  “NAVY SEALS, COMANDO ESPECIAL”    ( + de 13 años)  SUBTITULADA

00:00 CINE “COLORS: COLORES DE GUERRA”  ( + de 13 años)  SUBTITULADA

02:15 TELETIENDA

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