Programación de 13tv del lunes 4 al domingo 10 de septiembre

Programación de 13tv del lunes 11 al domingo 17 de septiembre de 2017.
LUNES 11 DE SEPTIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “YO SOY VUESTRO VERDUGO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:30 CINE “LOS GAVILANES DEL ESTRECHO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:40 AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ –
14:55 SESIÓN DOBLE “CUANDO HIERVE LA SANGRE” ( + de 7 años) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “LOS DIABLOS DEL PACÍFICO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “DESAFÍO EN LA CIUDAD MUERTA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “HURACÁN SOBRE MÉXICO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
02:15 TELETIENDA
MARTES 12 DE SEPTIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “SIETE DÓLARES AL ROJO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:30 CINE “ESCUADRÓN MOSQUITO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
14:40 AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ –
14:55 SESIÓN DOBLE “ARABESCO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “LA SOMBRA DEL ZAR AMARILLO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “EL CAZADOR DE RECOMPENSAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “EL PISTOLERO QUE ODIABA LA MUERTE” ( + de 7 años) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
02:15 TELETIENDA
MIÉRCOLES 13 DE SEPTIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “REZA POR TU ALMA… Y MUERE” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:30 CINE “TRES FLECHAS” ( + de 13 años) SUBTITULADA
14:40 AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ –
14:55 SESIÓN DOBLE “LOS EJECUTORES” ( + de 16 años) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “ORCA, LA BALLENA ASESINA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “SENDEROS DE VIOLENCIA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “BAÑO DE SANGRE AL SALIR EL SOL” ( + de 12 años) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
02:15 TELETIENDA
03:30 DETRÁS DE LA VERDAD – REPETICIÓN –
JUEVES 14 DE SEPTIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “JOKO INVOCA A DIOS Y MUERE” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:30 CINE “BAJO SOSPECHA” ( + de 12 años) SUBTITULADA
14:40 AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ –
14:55 SESIÓN DOBLE “MOTÍN A BORDO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “CABO BLANCO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “AMENAZA EN LAS VÍAS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “PAMPA SALVAJE” ( + de 16 años) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
02:15 TELETIENDA
03:30 DETRÁS DE LA VERDAD – REPETICIÓN –
VIERNES 15 DE SEPTIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “7 WINCHESTER PARA UNA MATANZA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:30 CINE “TRUE HEART” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:40 AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ –
14:55 SESIÓN DOBLE “RAPA NUI” ( + de 13 años) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “LEJOS DE CASA” ( Todos los públicos)
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “TIERRA DE AUDACES” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “CAZA SALVAJE” ( + de 12 años) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “LOS COMPAÑEROS DEL DIABLO” ( + de 12 años) SUBTITULADA
00:30 CINE “RETO FINAL” ( + de 16 años) SUBTITULADA
02:00 CINE “CARROS DE FUEGO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
03:30 CINE “EL LEÓN DE ESPARTA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
05:00 TELETIENDA
SÁBADO 16 DE SEPTIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
08:45 MISIONEROS POR EL MUNDO . ARGENTINA (IGUAZÚ) TEMPORADA 5-CAPÍTULO 7. SUBTITULADO. LENGUA DE SIGNOS. AUDIODESCRIPCIÓN.
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ (LIMA) SUBTITULADO. LENGUA DE SIGNOS. AUDIODESCRIPCIÓN.
10:15 PERIFERIAS – ANA MEDINA –
11:00 SANTA MISA
11.40 CINE “BAJO EL SOL DE ÁFRICA” ( + de 7 años)
15:00 SOBREMESA DE CINE “VIAJE A LOS CONFINES DE LA TIERRA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “ROBIN HOOD-EL MAGNÍFICO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:15 CINE SIN CORTES “ALIEN, EL OCTAVO PASAJERO” ( + de 13 años) SUBTITULADA
00:00 CINE “ALIENS (EL REGRESO)” ( + de 12 años) SUBTITULADA
02:30 CINE “BAJO EL SOL DE ÁFRICA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
05:30 TELETIENDA
DOMINGO 17 DE SEPTIEMBRE:
08:20 TELETIENDA
09:45 MISIONEROS POR EL MUNDO . EL CHAD. TEMPORADA 5-CAPÍTULO 10. SUBTITULADO. LENGUA DE SIGNOS. AUDIODESCRIPCIÓN.
10:20 CINE “LA VIDA SIGUE IGUAL” (Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 SANTA MISA. TOLEDO
13:20 CINE “AMOR A REACCIÓN” (Todos los públicos) SUBTITULADA
15:20 SOBREMESA DE CINE “RÍO BRAVO” ( + de 13 años) SUBTITULADA
18:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “NUEVO EN ESTA PLAZA” (Todos los públicos) SUBTITULADA
20:20 VIVA EL CINE ESPAÑOL “LA LEYENDA DE BILL DOOLIN” (Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “NAVY SEALS, COMANDO ESPECIAL” ( + de 13 años) SUBTITULADA
00:00 CINE “COLORS: COLORES DE GUERRA” ( + de 13 años) SUBTITULADA
02:15 TELETIENDA