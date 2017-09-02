Programación de 13tv del lunes 4 al domingo 10 de septiembre

carol
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Programación de 13tv del lunes 4 al domingo 10 de septiembre de 2017.

LUNES 4 DE SEPTIEMBRE:

08:20 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “DUELO A MUERTE”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

13:30 CINE  “EL VALOR DE LA AMISTAD”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “TARZÁN Y EL SAFARI PERDIDO”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “LAS RAÍCES DEL CIELO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “EL DUELO EN EL CAÑÓN”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “TRES FLECHAS”     ( + de 13 años)   SUBTITULADA

22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 AL DÍA DEBATE – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

02:15 TELETIENDA

MARTES 5 DE SEPTIEMBRE:

08:20 AL DÍA DEBATE – JOSÉ LUIS PÉREZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “UNA CUERDA, UN COLT”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

13:30 CINE  “ANA CAULDER”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “TARZÁN LUCHA POR SU VIDA”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “HARRY BLACK Y EL TIGRE”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “EL ASALTO DE PHANTOM HILL”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “EL ESPECIALISTA”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA

22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 AL DÍA DEBATE – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

02:15 TELETIENDA

 

MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE:

08:20 AL DÍA DEBATE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “YO SOY TRINIDAD”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:30 CINE  “CITA EN HONDURAS”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “LA GRAN AVENTURA DE TARZÁN”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “EL LEÓN”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “ADIÓS, SABATA”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “LAS PISTOLAS NO DISCUTEN”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 AL DÍA DEBATE – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

02:15 TELETIENDA

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE:

08:20 AL DÍA DEBATE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “OESTE SIN FRONTERAS”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:30 CINE  “RETORNO AL PARAÍSO”    ( + de 13 años)   SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “TARZÁN EL JUSTICIERO”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “LAS NIEVES DEL KILIMANJARO”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “LAS COLUMNAS DEL CIELO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “LA LEY DE LA INOCENCIA”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 ESPECIAL AL DÍA DEBATE. VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A COLOMBIA. JOSÉ LUIS PÉREZ .

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE –   SUBTITULADO

02:15 TELETIENDA

 

VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE:

08:20 AL DÍA DEBATE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 DOCUMENTAL “EL SUDARIO DE CRISTO”  SUBTITULADO

12:00 SANTA MISA. EUCARISTÍA EN LA BASÍLICA DE COVADONGA, OVIEDO.

13:30 CINE  “AMENAZA EN LAS VÍAS”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “LA VUELTA AL MUNDO EN OCHENTA DÍAS”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “TIERRA GENEROSA”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “CENTAUROS DEL DESIERTO”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

22:00 VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A COLOMBIA. GRAN ENCUENTRO DE ORACIÓN POR LA RECONCILIACIÓN NACIONAL. JOSÉ LUIS PÉREZ.

 

00:00 CINE  “POVEDA”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

02:00 CINE  “ROBINSON CRUSOE”   ( + de 7 años)

05:00 TELETIENDA

 

SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE:

08:20 TELETIENDA

08:45 MISIONEROS POR EL MUNDO . PERÚ – SELVA. TEMPORADA 5-CAPÍTULO 5.

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO.  MOZAMBIQUE

10:15 PERIFERIAS  – ANA MEDINA –

11:00 SANTA MISA

11.40 CINE  “OPERACIÓN PILOTO”   ( + de 7 años)

15:00 SOBREMESA DE CINE  “POLI DE GUARDERÍA 2”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:00 CINE  “K-9: INVESTIGADORES PRIVADOS”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:30 CINE  “SUPERAGENTE K-911”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “GOLPE EN LA PEQUEÑA CHINA”   ( + de 13 años)  SUBTITULADA

22:15 CINE SIN CORTES  “COMANDO”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA

00:30 CINE  “BROKEN ARROW: ALARMA NUCLEAR”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA

02:30 CINE  “CACERÍA HUMANA”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA

04:00 CINE  “ESCUADRÓN MOSQUITO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

05:30 TELETIENDA

DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE:

08:20 TELETIENDA

09:45 CINE “EL GATOPARDO”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 SANTA MISA. CÓRDOBA

13:00 CINE  “SITUACIÓN DESESPERADA”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

15:15 SOBREMESA DE CINE  “ALASKA, TIERRA DE ORO”    ( + de 12 años)  SUBTITULADA

17:45 CINE  “LOS INDESTRUCTIBLES”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:50 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “EL RUISEÑOR DE LAS CUMBRES”   (Todos los públicos)

22:00 ESPECIAL LA MARIMORENA. VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A COLOMBIA. CARLOS CUESTA

01:30 DETRÁS DE LA VERDAD. REPETICIÓN DEL PROGRAMA DEL VIERNES.

03:15 TELETIENDA

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