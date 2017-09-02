Programación de 13tv del lunes 4 al domingo 10 de septiembre de 2017.
LUNES 4 DE SEPTIEMBRE:
08:20 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “DUELO A MUERTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13:30 CINE “EL VALOR DE LA AMISTAD” ( + de 7 años) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “TARZÁN Y EL SAFARI PERDIDO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “LAS RAÍCES DEL CIELO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “EL DUELO EN EL CAÑÓN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “TRES FLECHAS” ( + de 13 años) SUBTITULADA
22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 AL DÍA DEBATE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
02:15 TELETIENDA
MARTES 5 DE SEPTIEMBRE:
08:20 AL DÍA DEBATE – JOSÉ LUIS PÉREZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “UNA CUERDA, UN COLT” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13:30 CINE “ANA CAULDER” ( + de 12 años) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “TARZÁN LUCHA POR SU VIDA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “HARRY BLACK Y EL TIGRE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “EL ASALTO DE PHANTOM HILL” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “EL ESPECIALISTA” ( + de 12 años) SUBTITULADA
22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 AL DÍA DEBATE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
02:15 TELETIENDA
MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE:
08:20 AL DÍA DEBATE – JOSÉ LUIS PÉREZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “YO SOY TRINIDAD” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:30 CINE “CITA EN HONDURAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “LA GRAN AVENTURA DE TARZÁN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “EL LEÓN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “ADIÓS, SABATA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “LAS PISTOLAS NO DISCUTEN” ( + de 7 años) SUBTITULADA
22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 AL DÍA DEBATE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
02:15 TELETIENDA
JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE:
08:20 AL DÍA DEBATE – JOSÉ LUIS PÉREZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “OESTE SIN FRONTERAS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:30 CINE “RETORNO AL PARAÍSO” ( + de 13 años) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “TARZÁN EL JUSTICIERO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “LAS NIEVES DEL KILIMANJARO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “LAS COLUMNAS DEL CIELO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “LA LEY DE LA INOCENCIA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 ESPECIAL AL DÍA DEBATE. VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A COLOMBIA. JOSÉ LUIS PÉREZ .
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
02:15 TELETIENDA
VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE:
08:20 AL DÍA DEBATE – JOSÉ LUIS PÉREZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 DOCUMENTAL “EL SUDARIO DE CRISTO” SUBTITULADO
12:00 SANTA MISA. EUCARISTÍA EN LA BASÍLICA DE COVADONGA, OVIEDO.
13:30 CINE “AMENAZA EN LAS VÍAS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “LA VUELTA AL MUNDO EN OCHENTA DÍAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “TIERRA GENEROSA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “CENTAUROS DEL DESIERTO” ( + de 12 años) SUBTITULADA
22:00 VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A COLOMBIA. GRAN ENCUENTRO DE ORACIÓN POR LA RECONCILIACIÓN NACIONAL. JOSÉ LUIS PÉREZ.
00:00 CINE “POVEDA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
02:00 CINE “ROBINSON CRUSOE” ( + de 7 años)
05:00 TELETIENDA
SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE:
08:20 TELETIENDA
08:45 MISIONEROS POR EL MUNDO . PERÚ – SELVA. TEMPORADA 5-CAPÍTULO 5.
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE
10:15 PERIFERIAS – ANA MEDINA –
11:00 SANTA MISA
11.40 CINE “OPERACIÓN PILOTO” ( + de 7 años)
15:00 SOBREMESA DE CINE “POLI DE GUARDERÍA 2” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 CINE “K-9: INVESTIGADORES PRIVADOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:30 CINE “SUPERAGENTE K-911” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “GOLPE EN LA PEQUEÑA CHINA” ( + de 13 años) SUBTITULADA
22:15 CINE SIN CORTES “COMANDO” ( + de 18 años) SUBTITULADA
00:30 CINE “BROKEN ARROW: ALARMA NUCLEAR” ( + de 18 años) SUBTITULADA
02:30 CINE “CACERÍA HUMANA” ( + de 18 años) SUBTITULADA
04:00 CINE “ESCUADRÓN MOSQUITO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
05:30 TELETIENDA
DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE:
08:20 TELETIENDA
09:45 CINE “EL GATOPARDO” (Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 SANTA MISA. CÓRDOBA
13:00 CINE “SITUACIÓN DESESPERADA” (Todos los públicos) SUBTITULADA
15:15 SOBREMESA DE CINE “ALASKA, TIERRA DE ORO” ( + de 12 años) SUBTITULADA
17:45 CINE “LOS INDESTRUCTIBLES” (Todos los públicos) SUBTITULADA
19:50 VIVA EL CINE ESPAÑOL “EL RUISEÑOR DE LAS CUMBRES” (Todos los públicos)
22:00 ESPECIAL LA MARIMORENA. VIAJE APOSTÓLICO DEL PAPA FRANCISCO A COLOMBIA. CARLOS CUESTA
01:30 DETRÁS DE LA VERDAD. REPETICIÓN DEL PROGRAMA DEL VIERNES.
03:15 TELETIENDA