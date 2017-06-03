Programación de 13tv del lunes 5 al domingo 11 de junio

carol
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Programación de 13tv del lunes 5 al domingo 11 de junio de 2017

LUNES 5 DE JUNIO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:55 AL DÍA. EL TIEMPO

15:00 SESIÓN DOBLE  “EL HALCÓN Y LA FLECHA”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:15 SESIÓN DOBLE  “EL SEÑOR DE BALANTRY”    ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “TIERRA SALVAJE”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:35 AL DÍA. EL TIEMPO

21:40 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

MARTES 6 DE JUNIO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:55 AL DÍA. EL TIEMPO

15:00 SESIÓN DOBLE  “FUEGO VERDE”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:15 SESIÓN DOBLE  “REVUELTA EN HAITÍ”    ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “TIERRA GENEROSA”    ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:35 AL DÍA. EL TIEMPO

21:40 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

MIÉRCOLES 7 DE JUNIO:

08:25 TELETIENDA

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:55 AL DÍA. EL TIEMPO

15:00 SESIÓN DOBLE  “KIM DE LA INDIA”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:15 SESIÓN DOBLE  “SAFARÍ EN MALASIA”     ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “REBELIÓN EN FORT LARAMIE”     ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:35 AL DÍA. EL TIEMPO

21:40 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

JUEVES 8 DE JUNIO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:55 AL DÍA. EL TIEMPO

15:00 SESIÓN DOBLE  “MOGAMBO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

17:15 SESIÓN DOBLE  “LA REINA DE COBRA”    ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “UN HOMBRE SOLO”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:35 AL DÍA. EL TIEMPO

21:40 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

 

VIERNES 9 DE JUNIO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:55 AL DÍA. EL TIEMPO

15:00 SESIÓN DOBLE  “LAS MINAS DEL REY SALOMÓN”  (Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:15 SESIÓN DOBLE  “LA PERLA DEL SUR DEL PACÍFICO”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “UN RÍO DE DÓLARES”    (Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:15 AL DÍA. EL TIEMPO

21:30 SPAIN IS DIFFERENT O NO?   – JOSÉ LUIS PÉREZ –

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  –  DAVID ALEMÁN –

01:45 CINE “UNA CUERDA, UN COLT”  (Todos los públicos)   SUBTITULADA

03:30 CINE “30 WINCHESTER PARA EL DIABLO”  (Todos los públicos)   SUBTITULADA. AUDIODESCRIPCIÓN

SÁBADO 10 DE JUNIO:

08:25 TELETIENDA

09:30 CINE “LOS ASALTANTES DE KANSAS”  (+ de 7 años)   SUBTITULADA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE “LA TORRE DE LA VIDA”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

15:15 SOBREMESA DE CINE “ÁLÍ BABÁ Y LOS CUARENTA LADRONES”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:45 CINE “RAPA NUI”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “CONÁN, EL DESTRUCTOR”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

22:20 CINE  “DEPREDADOR”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA

00:20 CINE  “DEPREDADOR 2”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA

02:30 CINE “YO SOY LA JUSTICIA”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA

04:00 CINE “EL TIROTEO”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA. AUDIODESCRIPCIÓN

05:30 TELETIENDA

DOMINGO 11 DE JUNIO:

08:25 TELETIENDA

09:00 LA HORA DEL ESPECTADOR

09:15 CINE “Y DEJARON DE LLAMARLE CAMPOSANTO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

11:00 PERIFERIAS

12:00 SANTA MISA. CÓRDOBA

13:00 ÁNGELUS

13:20 CINE  “ARIZONA VUELVE”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

15:00 SOBREMESA DE CINE “EL MUNDO ESTÁ LOCO, LOCO, LOCO”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:45 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “VENTA DE VARGAS”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

20:30 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “MARÍA DE LA 0″  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

22:00 LA MARIMORENA  – CARLOS CUESTA –

01:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – REPETICIÓN VIERNES 9-

02:45 TELETIENDA

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