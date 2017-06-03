Programación de 13tv del lunes 5 al domingo 11 de junio de 2017
LUNES 5 DE JUNIO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:55 AL DÍA. EL TIEMPO
15:00 SESIÓN DOBLE “EL HALCÓN Y LA FLECHA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 SESIÓN DOBLE “EL SEÑOR DE BALANTRY” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “TIERRA SALVAJE” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:35 AL DÍA. EL TIEMPO
21:40 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
MARTES 6 DE JUNIO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:55 AL DÍA. EL TIEMPO
15:00 SESIÓN DOBLE “FUEGO VERDE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 SESIÓN DOBLE “REVUELTA EN HAITÍ” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “TIERRA GENEROSA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:35 AL DÍA. EL TIEMPO
21:40 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
MIÉRCOLES 7 DE JUNIO:
08:25 TELETIENDA
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:55 AL DÍA. EL TIEMPO
15:00 SESIÓN DOBLE “KIM DE LA INDIA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 SESIÓN DOBLE “SAFARÍ EN MALASIA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “REBELIÓN EN FORT LARAMIE” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:35 AL DÍA. EL TIEMPO
21:40 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
JUEVES 8 DE JUNIO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:55 AL DÍA. EL TIEMPO
15:00 SESIÓN DOBLE “MOGAMBO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
17:15 SESIÓN DOBLE “LA REINA DE COBRA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “UN HOMBRE SOLO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:35 AL DÍA. EL TIEMPO
21:40 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
VIERNES 9 DE JUNIO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:55 AL DÍA. EL TIEMPO
15:00 SESIÓN DOBLE “LAS MINAS DEL REY SALOMÓN” (Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 SESIÓN DOBLE “LA PERLA DEL SUR DEL PACÍFICO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “UN RÍO DE DÓLARES” (Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:15 AL DÍA. EL TIEMPO
21:30 SPAIN IS DIFFERENT O NO? – JOSÉ LUIS PÉREZ –
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – DAVID ALEMÁN –
01:45 CINE “UNA CUERDA, UN COLT” (Todos los públicos) SUBTITULADA
03:30 CINE “30 WINCHESTER PARA EL DIABLO” (Todos los públicos) SUBTITULADA. AUDIODESCRIPCIÓN
SÁBADO 10 DE JUNIO:
08:25 TELETIENDA
09:30 CINE “LOS ASALTANTES DE KANSAS” (+ de 7 años) SUBTITULADA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “LA TORRE DE LA VIDA” (Todos los públicos) SUBTITULADA
15:15 SOBREMESA DE CINE “ÁLÍ BABÁ Y LOS CUARENTA LADRONES” (Todos los públicos) SUBTITULADA
18:45 CINE “RAPA NUI” ( + de 13 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “CONÁN, EL DESTRUCTOR” ( + de 13 años) SUBTITULADA
22:20 CINE “DEPREDADOR” ( + de 18 años) SUBTITULADA
00:20 CINE “DEPREDADOR 2” ( + de 18 años) SUBTITULADA
02:30 CINE “YO SOY LA JUSTICIA” ( + de 18 años) SUBTITULADA
04:00 CINE “EL TIROTEO” ( + de 13 años) SUBTITULADA. AUDIODESCRIPCIÓN
05:30 TELETIENDA
DOMINGO 11 DE JUNIO:
08:25 TELETIENDA
09:00 LA HORA DEL ESPECTADOR
09:15 CINE “Y DEJARON DE LLAMARLE CAMPOSANTO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
11:00 PERIFERIAS
12:00 SANTA MISA. CÓRDOBA
13:00 ÁNGELUS
13:20 CINE “ARIZONA VUELVE” ( + de 7 años) SUBTITULADA
15:00 SOBREMESA DE CINE “EL MUNDO ESTÁ LOCO, LOCO, LOCO” (Todos los públicos) SUBTITULADA
17:45 VIVA EL CINE ESPAÑOL “VENTA DE VARGAS” ( + de 13 años) SUBTITULADA
20:30 VIVA EL CINE ESPAÑOL “MARÍA DE LA 0″ ( + de 13 años) SUBTITULADA
22:00 LA MARIMORENA – CARLOS CUESTA –
01:30 DETRÁS DE LA VERDAD – REPETICIÓN VIERNES 9-
02:45 TELETIENDA