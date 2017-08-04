Programación de 13tv del lunes 7 al domingo 13 de agosto de 2017
LUNES 7 DE AGOSTO:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “CHARLEY EL TUERTO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:45 CINE “EN BUSCA DEL AVIÓN PERDIDO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
15:00 SESIÓN DOBLE “ROBIN HOOD EL MAGNÍFICO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “PERDIDOS EN ALASKA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “EL VALLE DE LA IRA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “EL HALCÓN EN INVIERNO” ( + de 12 años) SUBTITULADA
22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA – SUBTITULADO
00:30 CINE “ARMAS DE MUJER” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
02:15 TELETIENDA
MARTES 8 DE AGOSTO:
08:25 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “LOS CUATREROS DEL MISSISSIPPI” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13:45 CINE “EL GUÍA DEL DESFILADERO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
15:00 SESIÓN DOBLE “TIERRA DE HÉROES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “EL ÚLTIMO EXPLORADOR” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “DUELO EN SILVER CREEK” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “REZA POR TU ALMA… Y MUERE” ( + de 7 años) SUBTITULADA
22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 AL DÍA DEBATE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
00:30 CINE “CORRUPCIÓN” ( + de 12 años) SUBTITULADA
02:15 TELETIENDA
MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO:
08:25 TELETIENDA
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “DJANGO Y SARTANA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:45 CINE “EL ASALTO DE LOS HOMBRES PÁJARO” ( + de 12 años) SUBTITULADA
15:00 SESIÓN DOBLE “LAS AVENTURAS DE TENNESSE BUCK” ( + de 13 años) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “EL DIAMANTE DE JERU” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “EL HÉROE DEL OESTE” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “EL MAYOR ATRACO FRUSTRADO DEL OESTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA – SUBTITULADO
00:30 CINE “VEREDICTO FINAL” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
02:30 TELETIENDA
JUEVES 10 DE AGOSTO:
08:25 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “LOS LARGOS DÍAS DE LA VENGANZA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:45 CINE “ARMA DE DOS FILOS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
15:00 SESIÓN DOBLE “CARIBE” ( + de 13 años) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “AVIADOR” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “LA ÚLTIMA BALA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “SI TE ENCUENTRAS CON SARTANA… RUEGA POR TU MUERTE” ( + de 13 años) SUBTITULADA
22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA – SUBTITULADO
00:30 CINE “LOS BÚFALOS DE DURHAM” ( + de 13 años) SUBTITULADA
02:30 TELETIENDA
VIERNES 11 DE AGOSTO:
08:25 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “SU NOMBRE GRITABA VENGANZA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
13:45 CINE “ATAQUE FUERZA Z” ( + de 7 años) SUBTITULADA
15:00 SESIÓN DOBLE “RETO FINAL” ( + de 16 años) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “EN BUSCA DEL ÁGUILA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “LA LEY DEL OESTE” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “LLEGA UN JINETE LIBRE Y SALVAJE” ( + de 16 años) SUBTITULADA
22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA – SUBTITULADO
00:30 CINE “YANQUIS” ( + de 13 años) SUBTITULADA
02:30 CINE “EL GRAN ÉXODO” ( + de 13 años) SUBTITULADA
05:45 TELETIENDA
SÁBADO 12 DE AGOSTO:
08:25 TELETIENDA
09:45 MISIONEROS POR EL MUNDO -HUNGRÍA-
10:20 MISIONEROS POR EL MUNDO. TAIWAN. TEMPORADA 4 – CAPÍTULO 11
11:00 SANTA MISA
11.40 CINE “EL JUGADOR 3. LA LEYENDA CONTINÚA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
15:00 SOBREMESA DE CINE “LA ODISEA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:30 CINE “EL REINO DE DUNARK” ( + de 12 años) SUBTITULADA
20:30 CINE “RAPA NUI” ( + de 13 años) SUBTITULADA
22:15 CINE SIN CORTES “CONAN, EL DESTRUCTOR” ( + de 13 años) SUBTITULADA
00:30 CINE “DESAFÍO TOTAL” ( + de 18 años) SUBTITULADA
02:30 CINE “LA HISTORIA DE DAVID” ( + de 7 años) SUBTITULADA
04:00 CINE “EL FORAJIDO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
05:30 TELETIENDA
DOMINGO 13 DE AGOSTO:
08:25 TELETIENDA
09:45 MISIONEROS POR EL MUNDO – TURKANA –
10:20 MISIONEROS POR EL MUNDO. POLONIA. TEMPORADA 4 – CAPÍTULO 13
11:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. MIX ÁFRICA. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 4
12:00 SANTA MISA. CÓRDOBA
13:00 ÁNGELUS
13:20 CINE “CUBA” ( + de 13 años) SUBTITULADA
15:40 SOBREMESA DE CINE “ESCAPADA DE SOBIBOR” ( + de 12 años) SUBTITULADA
18:45 VIVA EL CINE ESPAÑOL “COTOLAY EL NIÑO LOBO” (Todos los públicos) SUBTITULADA
20:45 CINE “CABO BLANCO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
22:25 CINE SIN CORTES “EL JUSTICIERO DE LA CIUDAD” ( + de 18 años) SUBTITULADA
00:40 CINE “CIUDAD VIOLENTA” ( + de 18 años) SUBTITULADA
02:45 TELETIENDA