Programación de 13tv del lunes 7 al domingo 13 de agosto

carol
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Programación de 13tv del lunes 7 al domingo 13 de agosto de 2017

LUNES 7 DE AGOSTO:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “CHARLEY EL TUERTO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:45 CINE  “EN BUSCA DEL AVIÓN PERDIDO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

15:00 SESIÓN DOBLE  “ROBIN HOOD EL MAGNÍFICO”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “PERDIDOS EN ALASKA”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “EL VALLE DE LA IRA”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “EL HALCÓN EN INVIERNO”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA –  SUBTITULADO

00:30 CINE  “ARMAS DE MUJER”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

02:15 TELETIENDA

MARTES 8 DE AGOSTO:

08:25 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “LOS CUATREROS DEL MISSISSIPPI”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

13:45 CINE  “EL GUÍA DEL DESFILADERO”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

15:00 SESIÓN DOBLE  “TIERRA DE HÉROES”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “EL ÚLTIMO EXPLORADOR”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “DUELO EN SILVER CREEK”     ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “REZA POR TU ALMA… Y MUERE”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 AL DÍA DEBATE – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

00:30 CINE  “CORRUPCIÓN”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

02:15 TELETIENDA

MIÉRCOLES 9 DE AGOSTO:

08:25 TELETIENDA

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “DJANGO Y SARTANA”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:45 CINE  “EL ASALTO DE LOS HOMBRES PÁJARO”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

15:00 SESIÓN DOBLE  “LAS AVENTURAS DE TENNESSE BUCK”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “EL DIAMANTE DE JERU”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “EL HÉROE DEL OESTE”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “EL MAYOR ATRACO FRUSTRADO DEL OESTE”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA –   SUBTITULADO

00:30 CINE  “VEREDICTO FINAL”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

02:30 TELETIENDA

JUEVES 10 DE AGOSTO:

08:25 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “LOS LARGOS DÍAS DE LA VENGANZA”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:45 CINE “ARMA DE DOS FILOS”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

15:00 SESIÓN DOBLE  “CARIBE”    ( + de 13 años)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “AVIADOR”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “LA ÚLTIMA BALA”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “SI TE ENCUENTRAS CON SARTANA… RUEGA POR TU MUERTE”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA –  SUBTITULADO

00:30 CINE  “LOS BÚFALOS DE DURHAM”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

02:30 TELETIENDA

VIERNES 11 DE AGOSTO:

08:25 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “SU NOMBRE GRITABA VENGANZA”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

13:45 CINE  “ATAQUE FUERZA Z”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

15:00 SESIÓN DOBLE  “RETO FINAL”   ( + de 16 años)   SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “EN BUSCA DEL ÁGUILA”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “LA LEY DEL OESTE”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “LLEGA UN JINETE LIBRE Y SALVAJE”  ( + de 16 años)   SUBTITULADA

22:00 BOLETÍN INFORMATIVO AL DÍA DEBATE

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 AL DÍA DEBATE – CARLOS CUESTA –  SUBTITULADO

00:30 CINE  “YANQUIS”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

02:30 CINE  “EL GRAN ÉXODO”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

05:45 TELETIENDA

SÁBADO 12 DE AGOSTO:

08:25 TELETIENDA

09:45 MISIONEROS POR EL MUNDO  -HUNGRÍA-

10:20 MISIONEROS POR EL MUNDO. TAIWAN. TEMPORADA 4 – CAPÍTULO 11

11:00 SANTA MISA

11.40 CINE  “EL JUGADOR 3. LA LEYENDA CONTINÚA”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

15:00 SOBREMESA DE CINE  “LA ODISEA”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:30 CINE  “EL REINO DE DUNARK”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE  “RAPA NUI”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

22:15 CINE SIN CORTES  “CONAN, EL DESTRUCTOR”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA

00:30 CINE  “DESAFÍO TOTAL”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA

02:30 CINE  “LA HISTORIA DE DAVID”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

04:00 CINE  “EL FORAJIDO”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

05:30 TELETIENDA

DOMINGO 13 DE AGOSTO:

08:25 TELETIENDA

09:45 MISIONEROS POR EL MUNDO  – TURKANA –

10:20 MISIONEROS POR EL MUNDO. POLONIA.  TEMPORADA 4 – CAPÍTULO 13

11:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. MIX ÁFRICA. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 4

12:00 SANTA MISA. CÓRDOBA

13:00 ÁNGELUS

13:20 CINE  “CUBA”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

15:40 SOBREMESA DE CINE  “ESCAPADA DE SOBIBOR”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

18:45 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “COTOLAY EL NIÑO LOBO”    (Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:45 CINE  “CABO BLANCO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

22:25 CINE SIN CORTES  “EL JUSTICIERO DE LA CIUDAD”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA

00:40 CINE  “CIUDAD VIOLENTA”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA

02:45 TELETIENDA

 

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