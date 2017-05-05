Programación de 13tv del lunes 8 al domingo 14 de mayo

carol
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ELECCIONES FRANCESAS - PROGRAMACIÓN DE 13TV

Antes, en la noche del domingo, especial Elecciones en Francia y estreno de “Spain is Different, ¿o no?” con José Luis Pérez.

Programación de 13tv del lunes 8 al domingo 14 de mayo de 2017

LUNES 8  DE MAYO:

08:00 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

el tiempo - programación de 13tv

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO

14:55 PRESENTACIÓN CINE

15:00 SESIÓN DOBLE  “EL PASAJE”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA

17:15 SESIÓN DOBLE  “BEAU GESTE”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “LA MANO SOLITARIA”  ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:00 LA CONTRA DE AL DÍA  – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE –  SUBTITULADO

21:30 AL DÍA. DEPORTES.

21:35 AL DÍA. EL TIEMPO

21:40 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

MARTES 9 DE MAYO:

08:00 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

Nieves Herrero - Hoy es noticia - Programación de 13tv

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO

14:55 PRESENTACIÓN CINE

15:00 SESIÓN DOBLE  “COMANDO EN EL DESIERTO”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA

17:15 SESIÓN DOBLE  “TEMPESTAD EN ASIA”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “JUSTICIEROS DEL INFIERNO”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:00 LA CONTRA DE AL DÍA  – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE –  SUBTITULADO

21:30 AL DÍA. DEPORTES.

21:35 AL DÍA. EL TIEMPO

21:40 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

MIÉRCOLES 10 DE MAYO:

08:00 TELETIENDA

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO

14:55 PRESENTACIÓN CINE

15:00 SESIÓN DOBLE  “SECRETA INVASIÓN   ( + de 16 años)   SUBTITULADA

17:15 SESIÓN DOBLE  “EN PAÍS ENEMIGO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “SEIS CABALLOS NEGROS”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:00 LA CONTRA DE AL DÍA  – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE –  SUBTITULADO

ALDIA-DEPORTESlogotipo

21:30 AL DÍA. DEPORTES.

21:35 AL DÍA. EL TIEMPO

21:40 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

JUEVES 11 DE MAYO:

08:00 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO

14:55 PRESENTACIÓN CINE

15:00 SESIÓN DOBLE  “EMBOSCADA EN LA BAHÍA”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

17:15 SESIÓN DOBLE  “PERSECUCIÓN IMPLACABLE”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “VENGADORES”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

LOGO-LA-CONTRA

21:00 LA CONTRA DE AL DÍA  – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE –  SUBTITULADO

21:30 AL DÍA. DEPORTES.

21:35 AL DÍA. EL TIEMPO

21:40 EL CASCABEL  -ANTONIO JIMÉNEZ –  SUBTITULADO-

00:30 DETRÁS DE LA VERDAD  – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –

01:45 TELETIENDA

 

VIERNES 12 DE MAYO:

08:00 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 EL MAPA DEL TIEMPO

11:00 SANTA MISA

11:40 HOY ES NOTICIA  – NIEVES HERRERO-   SUBTITULADO

logo-aldia1-web

14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN   – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –

14:50 AL DÍA. EL TIEMPO

14:55 PRESENTACIÓN CINE

15:00 SESIÓN DOBLE  “EL CORONEL VON-RYAN”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:15 SESIÓN DOBLE  “CERCO ROTO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “AMANECER EN SOCORRO”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 AL DÍA  2ª EDICIÓN   – ALFREDO URDACI –

21:40 AL DÍA. EL TIEMPO

21:00 DOCUMENTAL “FÁTIMA, EL ÚLTIMO MISTERIO”

22:15 ESPECIAL PERIFERIAS – PEREGRINACIÓN DEL PAPA A FÁTIMA – BENDICIÓN DE LAS VELAS Y SANTO ROSARIO

00:00 CINE “FÁTIMA”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

01:45 CINE “EL SALVADOR”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

04:00 CINE “RÍO DIABLO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

05:45 TELETIENDA

SÁBADO 13 DE MAYO:

08:00 TELETIENDA

08:15 EXCELENCIA MÉDICA

08:30 CINE “LA PRINCESA SAMARKAND”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

09:45 DOCUMENTAL “EL SANTO GRIAL”

10:30 ESPECIAL PERIFERIAS – PEREGRINACIÓN DEL PAPA A FÁTIMA – SANTA MISA DE CANONIZACIÓN DE LOS PASTORCITOS –

12:45 CINE “LA PELIRROJA DE WYOMING”    (Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:15 CINE “AMBICIÓN MALDITA”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

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15:45 SOBREMESA DE CINE “CORAJE DE MUJER”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

19:00 CINE “ZORRO NEGRO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:40 CINE “ROCKY III”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA

22:30 CINE “ROCKY IV”  ( + de 18 años)   SUBTITULADA

00:15 CINE “ROCKY V”  ( + de 18 años)   SUBTITULADA

02:15 CINE “30 WINCHESTER PARA EL DIABLO”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

03:45 CINE “AUSTERLITZ”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA

06:15 TELETIENDA

DOMINGO 14 DE MAYO:

08:00 SANTA MISA DE LOS DESAMPARADOS

09:30 DOCUMENTAL “EL SUDARIO DE CRISTO”

10:30 TRASLADO DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS

11:10 PERIFERIAS

12:00 SANTA MISA

13:00 REGINA CAELI

13:25 CINE “ARENAS DE MUERTE”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

15:30 SOBREMESA DE CINE “POR EL VALLE DE LAS SOMBRAS”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:10 CINE “LA SAGA DE HEMP BROWN”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

19:40 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “EL LITRI Y SU SOMBRA”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

Spain Is Different - Programación de 13tv

22:00 SPAIN IS DIFFERENT  – JOSÉ LUIS PÉREZ –

00:00 LA HORA 13  “ATRAPADO POR SU PASADO”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA

02:30 TELETIENDA

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