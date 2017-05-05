Antes, en la noche del domingo, especial Elecciones en Francia y estreno de “Spain is Different, ¿o no?” con José Luis Pérez.
Programación de 13tv del lunes 8 al domingo 14 de mayo de 2017
LUNES 8 DE MAYO:
08:00 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO
14:55 PRESENTACIÓN CINE
15:00 SESIÓN DOBLE “EL PASAJE” ( + de 13 años) SUBTITULADA
17:15 SESIÓN DOBLE “BEAU GESTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “LA MANO SOLITARIA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:00 LA CONTRA DE AL DÍA – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
21:30 AL DÍA. DEPORTES.
21:35 AL DÍA. EL TIEMPO
21:40 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
MARTES 9 DE MAYO:
08:00 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO
14:55 PRESENTACIÓN CINE
15:00 SESIÓN DOBLE “COMANDO EN EL DESIERTO” ( + de 13 años) SUBTITULADA
17:15 SESIÓN DOBLE “TEMPESTAD EN ASIA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “JUSTICIEROS DEL INFIERNO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:00 LA CONTRA DE AL DÍA – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
21:30 AL DÍA. DEPORTES.
21:35 AL DÍA. EL TIEMPO
21:40 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
MIÉRCOLES 10 DE MAYO:
08:00 TELETIENDA
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO
14:55 PRESENTACIÓN CINE
15:00 SESIÓN DOBLE “SECRETA INVASIÓN ( + de 16 años) SUBTITULADA
17:15 SESIÓN DOBLE “EN PAÍS ENEMIGO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “SEIS CABALLOS NEGROS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:00 LA CONTRA DE AL DÍA – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
21:30 AL DÍA. DEPORTES.
21:35 AL DÍA. EL TIEMPO
21:40 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
JUEVES 11 DE MAYO:
08:00 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO
14:55 PRESENTACIÓN CINE
15:00 SESIÓN DOBLE “EMBOSCADA EN LA BAHÍA” ( + de 12 años) SUBTITULADA
17:15 SESIÓN DOBLE “PERSECUCIÓN IMPLACABLE” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “VENGADORES” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:00 LA CONTRA DE AL DÍA – ALFREDO URDACI Y RICARDO ALTABLE – SUBTITULADO
21:30 AL DÍA. DEPORTES.
21:35 AL DÍA. EL TIEMPO
21:40 EL CASCABEL -ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO-
00:30 DETRÁS DE LA VERDAD – PATRICIA BETANCORT Y DAVID ALEMÁN –
01:45 TELETIENDA
VIERNES 12 DE MAYO:
08:00 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 EL MAPA DEL TIEMPO
11:00 SANTA MISA
11:40 HOY ES NOTICIA – NIEVES HERRERO- SUBTITULADO
14:00 AL DÍA -1ª EDICIÓN – MARÍA PELAYO Y MARÍA RODRÍGUEZ VICO –
14:50 AL DÍA. EL TIEMPO
14:55 PRESENTACIÓN CINE
15:00 SESIÓN DOBLE “EL CORONEL VON-RYAN” (Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 SESIÓN DOBLE “CERCO ROTO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “AMANECER EN SOCORRO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 AL DÍA 2ª EDICIÓN – ALFREDO URDACI –
21:40 AL DÍA. EL TIEMPO
21:00 DOCUMENTAL “FÁTIMA, EL ÚLTIMO MISTERIO”
22:15 ESPECIAL PERIFERIAS – PEREGRINACIÓN DEL PAPA A FÁTIMA – BENDICIÓN DE LAS VELAS Y SANTO ROSARIO
00:00 CINE “FÁTIMA” (Todos los públicos) SUBTITULADA
01:45 CINE “EL SALVADOR” ( + de 7 años) SUBTITULADA
04:00 CINE “RÍO DIABLO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
05:45 TELETIENDA
SÁBADO 13 DE MAYO:
08:00 TELETIENDA
08:15 EXCELENCIA MÉDICA
08:30 CINE “LA PRINCESA SAMARKAND” ( + de 7 años) SUBTITULADA
09:45 DOCUMENTAL “EL SANTO GRIAL”
10:30 ESPECIAL PERIFERIAS – PEREGRINACIÓN DEL PAPA A FÁTIMA – SANTA MISA DE CANONIZACIÓN DE LOS PASTORCITOS –
12:45 CINE “LA PELIRROJA DE WYOMING” (Todos los públicos) SUBTITULADA
14:15 CINE “AMBICIÓN MALDITA” ( + de 7 años) SUBTITULADA
15:45 SOBREMESA DE CINE “CORAJE DE MUJER” ( + de 12 años) SUBTITULADA
19:00 CINE “ZORRO NEGRO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:40 CINE “ROCKY III” ( + de 13 años) SUBTITULADA
22:30 CINE “ROCKY IV” ( + de 18 años) SUBTITULADA
00:15 CINE “ROCKY V” ( + de 18 años) SUBTITULADA
02:15 CINE “30 WINCHESTER PARA EL DIABLO” (Todos los públicos) SUBTITULADA
03:45 CINE “AUSTERLITZ” ( + de 13 años) SUBTITULADA
06:15 TELETIENDA
DOMINGO 14 DE MAYO:
08:00 SANTA MISA DE LOS DESAMPARADOS
09:30 DOCUMENTAL “EL SUDARIO DE CRISTO”
10:30 TRASLADO DE LA VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS
11:10 PERIFERIAS
12:00 SANTA MISA
13:00 REGINA CAELI
13:25 CINE “ARENAS DE MUERTE” ( + de 12 años) SUBTITULADA
15:30 SOBREMESA DE CINE “POR EL VALLE DE LAS SOMBRAS” (Todos los públicos) SUBTITULADA
18:10 CINE “LA SAGA DE HEMP BROWN” ( + de 7 años) SUBTITULADA
19:40 VIVA EL CINE ESPAÑOL “EL LITRI Y SU SOMBRA” (Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 SPAIN IS DIFFERENT – JOSÉ LUIS PÉREZ –
00:00 LA HORA 13 “ATRAPADO POR SU PASADO” ( + de 18 años) SUBTITULADA
02:30 TELETIENDA