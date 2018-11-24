Programación de TRECE del 26 de noviembre al 2 de diciembre

Programación de TRECE del lunes 26 de noviembre al domingo 2 de diciembre de 2018.
LUNES 26 DE NOVIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 PERIFERIAS -REPETICIÓN-
12:30 CINE 1 “ANA CAULDER” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 5. CAPÍTULO 1 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “LA MUJER PIRATA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:00 CINE WESTERN “LOS QUE NO PERDONAN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 2. CAPÍTULO 23
01:45 TELETIENDA
MARTES 27 DE NOVIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. LOBITO ANGOLA. REEDITADO 2018
12:30 CINE 1 “BARRO EN LOS OJOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 5. CAPÍTULO 2 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “EL CISNE NEGRO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:00 CINE WESTERN “CAMINO DE OREGON” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 FE EN EL CINE “SANSÓN Y DALILA” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 2. CAPÍTULO 24
01:45 TELETIENDA
MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
09:40 AUDIENCIA GENERAL
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS
12:30 CINE 1 “AL LÍMITE DE LA MADRUGADA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACION DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
14:55 EL TIEMPO
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 5. CAPÍTULO 3. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “LOS PIRATAS DE MALASIA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:30 CINE WESTERN “BILLY, DOS SOMBREROS” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
21:15 EL TIEMPO
21:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 2. CAPÍTULO 25
01:45 TELETIENDA
JUEVES 29 DE NOVIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 CRÓNICA DE ROMA
12:30 CINE 1 “ÁGUILA GRIS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACION DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 5. CAPÍTULO 4 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “SECUESTRADO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “RÍO LOBO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 2. CAPÍTULO 26
01:45 TELETIENDA
VIERNES 30 DE NOVIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 DOCUMENTAL “CRISTIANOS EN LA SOCIEDAD” CAPÍTULO 2
12:30 CINE 1 “LOS COMPAÑEROS” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 5. CAPÍTULO 13 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “EL TEMIBLE BURLÓN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:45 CINE WESTERN “VENGADORES” (+ de 7 años) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 FE EN EL CINE “DAVID” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
01:30 CINE 3 “BACKFLASH” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
03:15 CINE 4 “TRAMPA DE FUEGO” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
04:45 TELETIENDA
SÁBADO 1 DE DICIEMBRE:
08:00 TELETIENDA
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. TAIWAN. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 11
10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. TURKANA. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 12
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. ARGENTINA. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 3
12:45 DOCUMENTAL “ADORANDO DÍA Y NOCHE”.
13:40 CRÓNICA DE ROMA (REPETICIÓN)
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT-
15:00 SOBREMESA DE CINE “SUPERAGENTE K-9” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
16:40 CINE 2 “SUPERAGENTE K-911” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:15 CINE 3 “K-9: INVESTIGADORES PRIVADOS” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:00 CINE 4 “AIR AMÉRICA” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
22:00 CINE SIN CORTES “REACCIÓN EN CADENA” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
23:45 CINE 6 “SOL NACIENTE” ( + de 18 años) SUBTITULADA
02:00 CINE 6 “EL REY DE NUEVA YORK” ( + de 18 años) SUBTITULADA
03:45 CINE 7 “ARMA FINAL” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
05:15 TELETIENDA
DOMINGO 2 DE DICIEMBRE:
08:00 TELETIENDA
09:15 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS -REPETICIÓN-
09:55 CINE “THE DRAGON PEARL” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 SANTA MISA. DOMINGO I DE ADVIENTO. TOLEDO
13:00 PERIFERIAS -ANA MEDINA-
13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO. TOKIO. JAPÓN. REEDITADO 2018. TEMPORADA 6. CAPÍTULO 17
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT-
15:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “UN MILLÓN EN LA BASURA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
16:40 VIVA EL CINE ESPAÑOL “VENTA POR PISOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:30 CINE 3 “PRÉSTAME QUINCE DÍAS” ( + de 16 años) SUBTITULADA.
20:20 CINE 4 “55 DÍAS EN PEKÍN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
23:00 EL CASCABEL: ESPECIAL ELECCIONES ANDALUZAS – ANTONIO JIMÉNEZ-
00:30 CINE 6 “SOLDADO UNIVERSAL. REGENERACIÓN” ( + de 16 años) SUBTITULADA.
02:15 CINE 7 “EN ZONA DE PELIGRO” ( + de 18 años) SUBTITULADA
03:45 TELETIENDA