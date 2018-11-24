Programación de TRECE del 26 de noviembre al 2 de diciembre

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Programación de TRECE del lunes 26 de noviembre al domingo 2 de diciembre de 2018.

LUNES 26 DE NOVIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 PERIFERIAS  -REPETICIÓN-

12:30 CINE 1  “ANA CAULDER”    (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 5.  CAPÍTULO 1   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “LA MUJER PIRATA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:00 CINE WESTERN  “LOS QUE NO PERDONAN”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 2. CAPÍTULO 23

01:45 TELETIENDA

MARTES 27 DE NOVIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40  MISIONEROS POR EL MUNDO. LOBITO ANGOLA. REEDITADO 2018

12:30 CINE 1  “BARRO EN LOS OJOS”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 5.  CAPÍTULO 2   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “EL CISNE NEGRO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:00 CINE WESTERN  “CAMINO DE OREGON”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 FE EN EL CINE  “SANSÓN Y DALILA”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 2. CAPÍTULO 24

01:45 TELETIENDA

MIÉRCOLES 28 DE NOVIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

09:40 AUDIENCIA GENERAL

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS

12:30 CINE 1  “AL LÍMITE DE LA MADRUGADA”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACION DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

14:55 EL TIEMPO

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 5. CAPÍTULO 3.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “LOS PIRATAS DE MALASIA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:30 CINE WESTERN  “BILLY, DOS SOMBREROS”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

21:15 EL TIEMPO

21:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 2. CAPÍTULO 25

01:45 TELETIENDA

JUEVES 29 DE NOVIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 CRÓNICA DE ROMA

12:30 CINE 1  “ÁGUILA GRIS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACION DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 5.  CAPÍTULO 4   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “SECUESTRADO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “RÍO LOBO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 2. CAPÍTULO 26

01:45 TELETIENDA

VIERNES 30 DE NOVIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 DOCUMENTAL “CRISTIANOS EN LA SOCIEDAD”  CAPÍTULO 2

12:30 CINE 1  “LOS COMPAÑEROS”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 5.  CAPÍTULO 13   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “EL TEMIBLE BURLÓN”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:45 CINE WESTERN  “VENGADORES”   (+ de 7 años)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 FE EN EL CINE  “DAVID”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

01:30 CINE 3  “BACKFLASH”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

03:15  CINE 4  “TRAMPA DE FUEGO”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

04:45 TELETIENDA

SÁBADO 1 DE DICIEMBRE:

08:00 TELETIENDA

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. TAIWAN.  TEMPORADA 4. CAPÍTULO 11

10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. TURKANA. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 12

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. ARGENTINA. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 3

12:45 DOCUMENTAL “ADORANDO DÍA Y NOCHE”.

13:40 CRÓNICA DE ROMA  (REPETICIÓN)

14:30 AL DÍA   -JUAN ANDRÉS RUBERT-

15:00 SOBREMESA DE CINE  “SUPERAGENTE K-9”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

16:40 CINE 2  “SUPERAGENTE K-911”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:15 CINE 3  “K-9: INVESTIGADORES PRIVADOS”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:00 CINE 4  “AIR AMÉRICA”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

22:00 CINE SIN CORTES  “REACCIÓN EN CADENA”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

23:45 CINE 6  “SOL NACIENTE”     ( + de 18 años)   SUBTITULADA

02:00 CINE 6   “EL REY DE NUEVA YORK”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA

03:45  CINE 7  “ARMA FINAL”     ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

05:15 TELETIENDA

DOMINGO 2 DE DICIEMBRE:

08:00 TELETIENDA

09:15 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS  -REPETICIÓN-

09:55  CINE “THE DRAGON PEARL”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 SANTA MISA. DOMINGO I DE ADVIENTO. TOLEDO

13:00 PERIFERIAS  -ANA MEDINA-

13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO. TOKIO. JAPÓN. REEDITADO 2018. TEMPORADA 6. CAPÍTULO 17

14:30 AL DÍA  -JUAN ANDRÉS RUBERT-

15:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “UN MILLÓN EN LA BASURA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

16:40 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “VENTA POR PISOS”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:30 CINE 3  “PRÉSTAME QUINCE DÍAS”     ( + de 16 años)   SUBTITULADA.

20:20 CINE 4  “55 DÍAS EN PEKÍN”     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

23:00 EL CASCABEL: ESPECIAL ELECCIONES ANDALUZAS – ANTONIO JIMÉNEZ-

00:30 CINE 6   “SOLDADO UNIVERSAL. REGENERACIÓN”    ( + de 16 años)   SUBTITULADA.

02:15 CINE 7   “EN ZONA DE PELIGRO”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA

03:45 TELETIENDA

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