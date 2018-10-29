Programación de TRECE del 29 de octubre al domingo 4 de noviembre

Programación de TRECE del lunes 29 de octubre al domingo 4 de noviembre de 2018.
LUNES 29 DE OCTUBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 PERIFERIAS – REPETICIÓN- ANA MEDINA
12:30 CINE “BAÑO DE SANGRE AL SALIR EL SOL” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 3. CAPÍTULO 8. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “DAVY CROCKET, REY DE LA FRONTERA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “EL HOMBRE DEL OESTE” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 2. CAPÍTULO 8
01:45 TELETIENDA
MARTES 30 DE OCTUBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO – REPETICIÓN- ANGOLA (BALOMBO)
12:30 CINE “UN AGUJERO EN LA FRENTE” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACION DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 3. CAPÍTULO 9. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “DAVY CROCKET, REY DE LA FRONTERA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 AL DÍA AVANCE
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “LAS AVENTURAS DE JEREMIAH JOHNSON” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 AL DÍA AVANCE
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 2. CAPÍTULO 9
01:45 TELETIENDA
MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
09:40 AUDIENCIA GENERAL
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS
12:30 CINE 1 “LAS ÁGUILAS NEGRAS DE SANTA FÉ” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACION DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
14:55 EL TIEMPO
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 3. CAPÍTULO 10. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “LA BAHÍA DE LAS ESMERALDAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “DILIGENCIA A THUNDER ROCK” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
21:15 EL TIEMPO
21:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 2. CAPÍTULO 10
01:45 TELETIENDA
JUEVES 1 DE NOVIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA TODOS LOS SANTOS -MADRID-
11:40 CRÓNICA DE ROMA
12:30 CINE 1 “TONKA EN LA ÚLTIMA BATALLA DEL GENERAL CUSTER” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT-
15:00 CINE 1 “BOINAS VERDES” (+ de 16 años) SUBTITULADA.
17:45 CINE 2 “LOS COWBOYS” (+ de 16 años) SUBTITULADA.
20:00 CINE 3 “ALASKA, TIERRA DE ORO” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
22:15 CINE 4 “LOS SIETE MAGNÍFICOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
00:30 CINE 5 “DESACTIVADOR” (+ de 16 años) SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE
02:00 TELETIENDA
VIERNES 2 DE NOVIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 DOCUMENTAL “LOS PRIMEROS CRISTIANOS” CAPÍTULO 8
12:30 CINE 1 “EL HALCÓN Y LA PRESA” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 3. CAPÍTULO 11 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “LA ROSA NEGRA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “EL VIGILANTE DE LA DILIGENCIA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 FE EN EL CINE “SANSÓN Y DALILA” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
01:30 CINE 3 “CABARET” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
03:15 MISIONEROS POR EL MUNDO -REPETICIÓN- NICARAGUA
04:00 MISIONEROS POR EL MUNDO -REPETICIÓN- HUNGRÍA
04:45 TELETIENDA
SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE:
08:00 TELETIENDA
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. GUATEMALA. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 1
10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. TANZANIA. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 2
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. TIMOR ORIENTAL. TEMPORADA 6. CAPÍTULO 11.
12:45 DOCUMENTAL “JOSÉ PÍO GURRUCHAGA” (2002)
13:40 CRÓNICA DE ROMA (REPETICIÓN)
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT-
15:00 SOBREMESA DE CINE “CONAN EL BÁRBARO” ( + de 12 años) SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE
17:00 CINE 2 “EL GUERRERO ROJO” ( + de 12 años) SUBTITULADA
18:50 CINE 3 “EL GUÍA DEL DESFILADERO” ( + de 12 años) SUBTITULADA
20:45 CINE 4 “THE STRANGER” ( + de 16 años) SUBTITULADA
22:30 CINE SIN CORTES “12 TRAMPAS” ( + de 18 años) SUBTITULADA
00:00 CINE 6 “PERSECUCIÓN EXTREMA” ( + de 18 años) SUBTITULADA
01:45 CINE 7 “THE RELIC” ( + de 12 años) SUBTITULADA
03:45 CINE 8 “AL MARGEN DE LA LEY” ( + de 18 años)
06:00 TELETIENDA
DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE:
08:00 TELETIENDA
09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS -REPETICIÓN-
09:55 CINE 1 “LA ISLA DEL TESORO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 SANTA MISA. CÓRDOBA
13:00 PERIFERIAS -ANA MEDINA-
13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO. LUANDA (ANGOLA) TEMPORADA 6. CAPÍTULO 5
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT-
15:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “BOTÓN DE ANCLA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “EL MARINO DE LOS PUÑOS DE ORO” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
18:50 CINE 3 “TRES FORAJIDOS Y UN PISTOLERO” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE 4 “GOLPE POR GOLPE” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
22:30 CINE SIN CORTES “MARCADO PARA MORIR” ( + de 16 años) SUBTITULADA.
00:00 CINE 6 “LOS VALIENTES VISTEN DE NEGRO” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
01:45 CINE 7 “ACTO DE VENGANZA” ( + de 16 años) SUBTITULADA.
03:00 TELETIENDA