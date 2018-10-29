Programación de TRECE del 29 de octubre al domingo 4 de noviembre

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Programación de TRECE del lunes 29 de octubre al domingo 4 de noviembre de 2018.

LUNES 29 DE OCTUBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 PERIFERIAS – REPETICIÓN-  ANA MEDINA

12:30 CINE   “BAÑO DE SANGRE AL SALIR EL SOL”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 3. CAPÍTULO 8.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “DAVY CROCKET, REY DE LA FRONTERA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “EL HOMBRE DEL OESTE”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 2. CAPÍTULO 8

01:45 TELETIENDA

MARTES 30 DE OCTUBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO – REPETICIÓN-  ANGOLA  (BALOMBO)

12:30 CINE   “UN AGUJERO EN LA FRENTE”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACION DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 3. CAPÍTULO 9.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “DAVY CROCKET, REY DE LA FRONTERA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 AL DÍA AVANCE

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “LAS AVENTURAS DE JEREMIAH JOHNSON”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 AL DÍA AVANCE

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 2. CAPÍTULO 9

01:45 TELETIENDA

MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

09:40 AUDIENCIA GENERAL

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS

12:30 CINE 1  “LAS ÁGUILAS NEGRAS DE SANTA FÉ”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACION DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

14:55 EL TIEMPO

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 3. CAPÍTULO 10.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “LA BAHÍA DE LAS ESMERALDAS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “DILIGENCIA A THUNDER ROCK”  (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

21:15 EL TIEMPO

21:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 2. CAPÍTULO 10

01:45 TELETIENDA

JUEVES 1 DE NOVIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA TODOS LOS SANTOS -MADRID-

11:40 CRÓNICA DE ROMA

12:30 CINE 1  “TONKA EN LA ÚLTIMA BATALLA DEL GENERAL CUSTER”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:30 AL DÍA  -JUAN ANDRÉS RUBERT-

15:00 CINE 1 “BOINAS VERDES”  (+ de 16 años)   SUBTITULADA.

17:45 CINE 2 “LOS COWBOYS”   (+ de 16 años)   SUBTITULADA.

20:00 CINE 3 “ALASKA, TIERRA DE ORO”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

22:15  CINE 4 “LOS SIETE MAGNÍFICOS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

00:30 CINE 5 “DESACTIVADOR”    (+ de 16 años)   SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE

02:00 TELETIENDA

VIERNES 2 DE NOVIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 DOCUMENTAL “LOS PRIMEROS CRISTIANOS”  CAPÍTULO 8

12:30 CINE 1  “EL HALCÓN Y LA PRESA”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 3.  CAPÍTULO 11   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “LA ROSA NEGRA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “EL VIGILANTE DE LA DILIGENCIA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 FE EN EL CINE  “SANSÓN Y DALILA”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

01:30 CINE 3  “CABARET”    (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

03:15 MISIONEROS POR EL MUNDO -REPETICIÓN- NICARAGUA

04:00 MISIONEROS POR EL MUNDO -REPETICIÓN- HUNGRÍA

04:45 TELETIENDA

SÁBADO 3 DE NOVIEMBRE:

08:00 TELETIENDA

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. GUATEMALA. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 1

10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. TANZANIA. TEMPORADA 4. CAPÍTULO 2

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. TIMOR ORIENTAL. TEMPORADA 6. CAPÍTULO 11.

12:45 DOCUMENTAL “JOSÉ PÍO GURRUCHAGA” (2002)

13:40 CRÓNICA DE ROMA  (REPETICIÓN)

14:30 AL DÍA   -JUAN ANDRÉS RUBERT-

15:00 SOBREMESA DE CINE  “CONAN EL BÁRBARO”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE

17:00 CINE 2  “EL GUERRERO ROJO”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

18:50 CINE 3  “EL GUÍA DEL DESFILADERO”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

20:45 CINE 4  “THE STRANGER”    ( + de 16 años)   SUBTITULADA

22:30 CINE SIN CORTES  “12 TRAMPAS”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA

00:00 CINE 6   “PERSECUCIÓN EXTREMA”     ( + de 18 años)   SUBTITULADA

01:45 CINE 7    “THE RELIC”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

03:45 CINE 8  “AL MARGEN DE LA LEY”    ( + de 18 años)

06:00 TELETIENDA

DOMINGO 4 DE NOVIEMBRE:

08:00 TELETIENDA

09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS  -REPETICIÓN-

09:55 CINE 1 “LA ISLA DEL TESORO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 SANTA MISA. CÓRDOBA

13:00 PERIFERIAS  -ANA MEDINA-

13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO. LUANDA (ANGOLA)  TEMPORADA 6. CAPÍTULO 5

14:30 AL DÍA  -JUAN ANDRÉS RUBERT-

15:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “BOTÓN DE ANCLA”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “EL MARINO DE LOS PUÑOS DE ORO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

18:50 CINE 3  “TRES FORAJIDOS Y UN PISTOLERO”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE 4  “GOLPE POR GOLPE”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

22:30 CINE SIN CORTES  “MARCADO PARA MORIR”   ( + de 16 años)   SUBTITULADA.

00:00 CINE 6   “LOS VALIENTES VISTEN DE NEGRO”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

01:45 CINE 7   “ACTO DE VENGANZA”    ( + de 16 años)   SUBTITULADA.

03:00  TELETIENDA

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