Programación de TRECE del jueves 27 al domingo 30 de diciembre de 2018.
JUEVES 27 DE DICIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 DOCUMENTAL “SAN JOSÉ DE CALASANZ”
12:30 CINE 1 “LA FIEBRE DEL ORO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:30 AL DÍA
14:40 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 6. CAPÍTULO 7. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:45 CINE 2 “CARIÑO, HE AGRANDADO AL NIÑO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “PISTOLERO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 3. CAPÍTULO 13
01:45 TELETIENDA
VIERNES 28 DE DICIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 DOCUMENTAL “CRISTIANOS EN LA SOCIEDAD” CAPÍTULO 5
12:30 CINE 1 “LA SOMBRA DEL LOBO” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
14:30 AL DÍA
14:40 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 6. CAPÍTULO 8 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:45 CINE 2 “BIG” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:15 CINE WESTERN “TIERRA SALVAJE” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
21:45 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO (CONCHITA) – ANTONIO HUESO-
22:30 FE EN EL CINE “JESÚS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
01:30 CINE 3 “PONCIO PILATOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
03:15 CINE 4 “LAS LARGAS VACACIONES DEL 36” (+ de 18 años) SUBTITULADA.
05:00 TELETIENDA
SÁBADO 29 DE DICIEMBRE:
08:00 TELETIENDA
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. ARGENTINA. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 3
10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE (MAPUTO). TEMPORADA 5. CAPÍTULO 4
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE 1 “55 DÍAS EN PEKÍN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:30 AL DÍA
14:40 SOBREMESA DE CINE “RAPA NUI” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
16:30 CINE 2 “CONAN EL BÁRBARO” ( + de 12 años) SUBTITULADA
18:45 CINE 3 “EL GUERRERO ROJO” ( + de 12 años) SUBTITULADA
20:00 CINE 4 “SPEED 2” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
22:00 CINE SIN CORTES “OPERACIÓN RENO” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
23:30 CINE 5 “CHILL FACTOR” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
01:15 CINE 6 “ARTIC BLUE” ( + de 12 años) SUBTITULADA
03:00 CINE 7 “EL LARGO DÍA DEL ÁGUILA” ( + de 12 años) SUBTITULADA
05:30 TELETIENDA
DOMINGO 30 DE DICIEMBRE:
08:00 TELETIENDA
09:15 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO (EFECTO MARIPOSA) – ANTONIO HUESO- SUBTITULADO. REPETICIÓN
10:00 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO (LORENA Y ROI) – ANTONIO HUESO- SUBTITULADO. REPETICIÓN
11:00 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO (CONCHITA) – ANTONIO HUESO- SUBTITULADO. REPETICIÓN
12:00 SANTA MISA SAGRADA FAMILIA. TOLEDO
13:00 CINE 1 “TERRITORIO APACHE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:30 AL DÍA
14:40 VIVA EL CINE ESPAÑOL “EL TURISMO ES UN GRAN INVENTO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
16:15 VIVA EL CINE ESPAÑOL “EL ALEGRE DIVORCIADO” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
18:00 CINE 2 “SUPERMAN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE 3 “SUPERMAN 2” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:15 CINE SIN CORTES “RAMBO. ACORRALADO PARTE II” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
23:45 CINE 4 “1997: RESCATE EN NUEVA YORK” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
01:15 CINE 5 “LOS INDOMABLES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
02:45 TELETIENDA