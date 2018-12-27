Programación de TRECE del jueves 27 al domingo 30 de diciembre

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Programación de TRECE del jueves 27 al domingo 30 de diciembre de 2018.

JUEVES 27 DE DICIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 DOCUMENTAL “SAN JOSÉ DE CALASANZ”

12:30 CINE 1  “LA FIEBRE DEL ORO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:30 AL DÍA

14:40 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 6. CAPÍTULO 7.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:45 CINE 2  “CARIÑO, HE AGRANDADO AL NIÑO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “PISTOLERO”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 3. CAPÍTULO 13

01:45 TELETIENDA

VIERNES 28 DE DICIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 DOCUMENTAL “CRISTIANOS EN LA SOCIEDAD” CAPÍTULO 5

12:30 CINE 1  “LA SOMBRA DEL LOBO”    (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

14:30 AL DÍA

14:40 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 6.  CAPÍTULO 8   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:45 CINE 2  “BIG”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:15 CINE WESTERN  “TIERRA SALVAJE”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

21:45 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO (CONCHITA) – ANTONIO HUESO-

22:30 FE EN EL CINE  “JESÚS”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

01:30  CINE 3  “PONCIO PILATOS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

03:15 CINE 4 “LAS LARGAS VACACIONES DEL 36”   (+ de 18 años)   SUBTITULADA.

05:00 TELETIENDA

SÁBADO 29 DE DICIEMBRE:

08:00 TELETIENDA

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. ARGENTINA. TEMPORADA 5. CAPÍTULO 3

10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE (MAPUTO).  TEMPORADA 5. CAPÍTULO 4

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE 1  “55 DÍAS EN PEKÍN”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:30 AL DÍA

14:40 SOBREMESA DE CINE  “RAPA NUI”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

16:30 CINE 2  “CONAN EL BÁRBARO”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA

18:45 CINE 3  “EL GUERRERO ROJO”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA

20:00 CINE 4  “SPEED 2”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

22:00 CINE SIN CORTES  “OPERACIÓN RENO”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

23:30 CINE 5  “CHILL FACTOR”     ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

01:15 CINE 6   “ARTIC BLUE”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

03:00  CINE 7  “EL LARGO DÍA DEL ÁGUILA”     ( + de 12 años)   SUBTITULADA

05:30 TELETIENDA

DOMINGO 30 DE DICIEMBRE:

08:00 TELETIENDA

09:15  NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO  (EFECTO MARIPOSA) – ANTONIO HUESO- SUBTITULADO. REPETICIÓN

10:00 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO  (LORENA Y ROI) – ANTONIO HUESO- SUBTITULADO. REPETICIÓN

11:00 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO  (CONCHITA) – ANTONIO HUESO- SUBTITULADO. REPETICIÓN

12:00 SANTA MISA SAGRADA FAMILIA. TOLEDO

13:00 CINE 1  “TERRITORIO APACHE”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:30 AL DÍA

14:40 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “EL TURISMO ES UN GRAN INVENTO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

16:15 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “EL ALEGRE DIVORCIADO”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

18:00 CINE 2  “SUPERMAN”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE 3  “SUPERMAN 2”      ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:15  CINE SIN CORTES  “RAMBO. ACORRALADO PARTE II”     ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

23:45 CINE 4   “1997: RESCATE EN NUEVA YORK”     ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

01:15 CINE 5   “LOS INDOMABLES”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

02:45 TELETIENDA

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