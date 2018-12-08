Programación de TRECE del lunes 10 al domingo 16 de diciembre de 2018.
LUNES 10 DE DICIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 PERIFERIAS -REPETICIÓN-
12:30 CINE 1 “EL JUGADOR” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 5. CAPÍTULO 10 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “AMOR Y GUERRA” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “BANDIDO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 3. CAPÍTULO 4
01:45 TELETIENDA
MARTES 11 DE DICIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. ANGOLA. BALOMBO. REEDITADO 2018. TEMPORADA 6. CAPÍTULO 14
12:30 CINE 1 “FRENTE A FRENTE CON LA MUERTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 5. CAPÍTULO 11 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “EL LARGO DÍA DEL ÁGUILA” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “CINCO PISTOLAS” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 3. CAPÍTULO 5
01:45 TELETIENDA
MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
09:40 AUDIENCIA GENERAL
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS
12:30 CINE 1 “PERSEGUIDO EN ARIZONA” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACION DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
14:55 EL TIEMPO
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 5. CAPÍTULO 12. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “EL DIABLO DE LAS AGUAS TURBIAS” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “JUSTICIA EN ABILENE” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
21:15 EL TIEMPO
21:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 3. CAPÍTULO 6
01:45 TELETIENDA
JUEVES 13 DE DICIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 CRÓNICA DE ROMA
12:30 CINE 1 “RÍO DIABLO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACION DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
14:55 EL TIEMPO
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 5. CAPÍTULO 13. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “GUERRILLEROS EN FILIPINAS” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “EL SHERIFF DE ORACLE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
21:15 EL TIEMPO
21:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
00:30 SERIE “EL COMISARIO” TEMPORADA 3. CAPÍTULO 7
01:45 TELETIENDA
VIERNES 14 DE DICIEMBRE:
08:00 LBT -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-
09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 DOCUMENTAL “CRISTIANOS EN LA SOCIEDAD” CAPÍTULO 3
12:30 CINE 1 “TRES SARGENTOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13:00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 5. CAPÍTULO 14 (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “LOS DIABLOS DEL PACÍFICO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACION DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “UN HOMBRE SOLO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
21:45 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO – ANTONIO HUESO- SUBTITULADO. ESTRENO
22:30 FE EN EL CINE “MOISÉS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
01:30 CINE 3 “LA BATALLA DE BELGRADO” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
03:15 CINE 4 “HORA CERO: OPERACIÓN ROMMEL” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
04:45 TELETIENDA
SÁBADO 15 DE DICIEMBRE:
08:00 TELETIENDA
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. TAIWAN. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 6
10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. MANILA. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 9
11:00 ORDENACIÓN EPISCOPAL. ÁVILA
13:30 CRÓNICA DE ROMA (REPETICIÓN)
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT-
15:00 SOBREMESA DE CINE “EL SANTUARIO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
16:40 CINE 2 “600 KILOS DE ORO PURO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
18:50 CINE 3 “SIN PIEDAD” ( + de 16 años) SUBTITULADA
20:30 CINE 4 “FORAJIDOS” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
22:00 CINE SIN CORTES “DIABLO” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
23:45 CINE 6 “LA PRUEBA DEL CRIMEN” ( + de 18 años) SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE
01:45 CINE 7 “BOLLING POINT” ( + de 18 años) SUBTITULADA
03:30 CINE 8 “SOL ROJO” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
05:45 TELETIENDA
DOMINGO 16 DE DICIEMBRE:
08:00 TELETIENDA
09:15 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS -REPETICIÓN-
09:55 CINE “EL CAMINO DE SAGEBRUSH” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
11:00 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO – ANTONIO HUESO- SUBTITULADO. REPETICIÓN
12:00 SANTA MISA. DOMINGO III DE ADVIENTO. ÁVILA
13:00 PERIFERIAS -ANA MEDINA-
13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO. LUANDA. ANGOLA, REEDITADO 2018. TEMPORADA 6. CAPÍTULO 18
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT-
15:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “LA BECERRADA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “CHANTAJE A UN TORERO” ( + de 16 años) SUBTITULADA.
18:50 CINE 3 “LAS AVENTURAS DE JEREMIAH JOHNSON” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE 4 “FUERZA 7” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:15 CINE SIN CORTES “HITMAN” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
00:00 CINE 6 “DUELO FINAL” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
01:45 CINE 7 “EL HOMBRE DEL RÍO” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
03:15 TELETIENDA