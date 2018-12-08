Programación de TRECE del lunes 10 al domingo 16 de diciembre

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Programación de TRECE del lunes 10 al domingo 16 de diciembre de 2018.

LUNES 10 DE DICIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 PERIFERIAS  -REPETICIÓN-

12:30 CINE 1  “EL JUGADOR”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 5.  CAPÍTULO 10   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “AMOR Y GUERRA”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “BANDIDO”     (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 3. CAPÍTULO 4

01:45 TELETIENDA

MARTES 11 DE DICIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40  MISIONEROS POR EL MUNDO. ANGOLA. BALOMBO. REEDITADO 2018. TEMPORADA 6. CAPÍTULO 14

12:30 CINE 1  “FRENTE A FRENTE CON LA MUERTE”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 5.  CAPÍTULO 11   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “EL LARGO DÍA DEL ÁGUILA”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “CINCO PISTOLAS”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 3. CAPÍTULO 5

01:45 TELETIENDA

MIÉRCOLES 12 DE DICIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

09:40 AUDIENCIA GENERAL

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS

12:30 CINE 1  “PERSEGUIDO EN ARIZONA”     (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACION DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

14:55 EL TIEMPO

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 5. CAPÍTULO 12.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “EL DIABLO DE LAS AGUAS TURBIAS”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “JUSTICIA EN ABILENE”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

21:15 EL TIEMPO

21:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 3. CAPÍTULO 6

01:45 TELETIENDA

JUEVES 13 DE DICIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 CRÓNICA DE ROMA

12:30 CINE 1  “RÍO DIABLO”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACION DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

14:55 EL TIEMPO

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 5. CAPÍTULO 13.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “GUERRILLEROS EN FILIPINAS”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “EL SHERIFF DE ORACLE”     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

21:15 EL TIEMPO

21:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

00:30 SERIE “EL COMISARIO”  TEMPORADA 3. CAPÍTULO 7

01:45 TELETIENDA

VIERNES 14 DE DICIEMBRE:

08:00 LBT   -VENTA Y PROMOCIÓN DE PRODUCTOS-

09:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 DOCUMENTAL “CRISTIANOS EN LA SOCIEDAD” CAPÍTULO 3

12:30 CINE 1  “TRES SARGENTOS”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13:00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 5.  CAPÍTULO 14   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “LOS DIABLOS DEL PACÍFICO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACION DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “UN HOMBRE SOLO”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

21:45 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO – ANTONIO HUESO- SUBTITULADO. ESTRENO

22:30 FE EN EL CINE  “MOISÉS”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

01:30 CINE 3  “LA BATALLA DE BELGRADO”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

03:15  CINE 4  “HORA CERO: OPERACIÓN ROMMEL”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

04:45 TELETIENDA

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE:

08:00 TELETIENDA

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. TAIWAN.  TEMPORADA 3. CAPÍTULO 6

10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. MANILA.  TEMPORADA 3. CAPÍTULO 9

11:00 ORDENACIÓN EPISCOPAL. ÁVILA

13:30 CRÓNICA DE ROMA  (REPETICIÓN)

14:30 AL DÍA   -JUAN ANDRÉS RUBERT-

15:00 SOBREMESA DE CINE  “EL SANTUARIO”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

16:40 CINE 2  “600 KILOS DE ORO PURO”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA

18:50 CINE 3  “SIN PIEDAD”  ( + de 16 años)   SUBTITULADA

20:30 CINE 4  “FORAJIDOS”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

22:00 CINE SIN CORTES  “DIABLO”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

23:45 CINE 6  “LA PRUEBA DEL CRIMEN”     ( + de 18 años)   SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE

01:45 CINE 7   “BOLLING POINT”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA

03:30  CINE 8  “SOL ROJO”     ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

05:45 TELETIENDA

DOMINGO 16 DE DICIEMBRE:

08:00 TELETIENDA

09:15 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS  -REPETICIÓN-

09:55  CINE “EL CAMINO DE SAGEBRUSH”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

11:00 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO – ANTONIO HUESO- SUBTITULADO. REPETICIÓN

12:00 SANTA MISA. DOMINGO III DE ADVIENTO. ÁVILA

13:00 PERIFERIAS  -ANA MEDINA-

13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO. LUANDA. ANGOLA, REEDITADO 2018. TEMPORADA 6. CAPÍTULO 18

14:30 AL DÍA  -JUAN ANDRÉS RUBERT-

15:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “LA BECERRADA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “CHANTAJE A UN TORERO”    ( + de 16 años)   SUBTITULADA.

18:50 CINE 3  “LAS AVENTURAS DE JEREMIAH JOHNSON”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE 4  “FUERZA 7”     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:15  CINE SIN CORTES  “HITMAN”     ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

00:00 CINE 6   “DUELO FINAL”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

01:45 CINE 7   “EL HOMBRE DEL RÍO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

03:15 TELETIENDA

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