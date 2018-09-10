Programación de TRECE del lunes 10 al domingo 16 de septiembre

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Programación de TRECE del lunes 10 al domingo 16 de septiembre de 2018.

LUNES 10  DE SEPTIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO – EL CHAD-   TEMPORADA 5. CAPÍTULO 9

12:30 CINE 1  “EL JUGADOR”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 1, CAPÍTULO 1.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “LA MANO IZQUIERDA DE DIOS”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “CHISUM”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

23:55 EL MAPA DEL TIEMPO

00:00 CINE “UN TÚNEL HACIA LA LIBERTAD 1”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

02:00 TELETIENDA

MARTES 11 DE SEPTIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO –MOZAMBIQUE. NAMPULA-   TEMPORADA 5. CAPÍTULO 12

12:30 CINE 1  “LAS PISTOLAS NO DISCUTEN”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 1, CAPÍTULO 2.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “ODONGO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “LOS VENGADORES”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

23:55 EL MAPA DEL TIEMPO

00:00 CINE “UN TÚNEL HACIA LA LIBERTAD  2”  (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

02:00 TELETIENDA

MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS  -ESTRENO NUEVA TEMPORADA-

12:30 CINE 1  “Y AHORA LE LLAMAN ALELUYA”   (+ de 12 años)   SUBTITULADA.

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 1, CAPÍTULO 3.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “CITA EN HONG KONG”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “NORTE SALVAJE”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

23:55 EL MAPA DEL TIEMPO

00:00 CINE “EL VIAJE DE SARA 1”  (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

02:00 TELETIENDA

JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 CRÓNICA DE ROMA   -ESTRENO NUEVA TEMPORADA-

12:30 CINE 1  “UN DÓLAR AGUJEREADO”   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 1, CAPÍTULO 4.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “LA DINASTÍA DEL PETRÓLEO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “EL ÚLTIMO DESTACAMENTO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –

23:55 EL MAPA DEL TIEMPO

00:00 CINE “EL VIAJE DE SARA 2”  (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

02:00 TELETIENDA

VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 DOCUMENTAL “LOS PRIMEROS CRISTIANOS”  CAPÍTULO 1

12:30 CINE 1  “EL MAYOR ATRACO FRUSTRADO DEL OESTE”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13.00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA”  TEMPORADA 1, CAPÍTULO 5.   (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

16:15 CINE 2  “CONGO CROSSING”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 CONTINUACIÓN DEL CINE

18:15 CINE WESTERN  “GLORIOSOS CAMARADAS”    (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE

20:30 TRECE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-

22:30 FE EN EL CINE  “JUAN XXIII: EL PAPA DE LA PAZ”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

01:30 CINE 3  “EL LIBRO DE LA SELVA”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

03:15 CINE 4  “EL HINDÚ”  (+ de 7 años)   SUBTITULADA.

05:00 TELETIENDA

SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ – COSTA-  TEMPORADA 5. CAPÍTULO 1

10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE . TEMPORADA 5. CAPÍTULO 2

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. ESTRENO TEMPORADA. FILIPINAS. TEMPORADA 7. CAPÍTULO 1.

12:45 DOCUMENTAL “EL MUNDO ENTRE DOS PAPAS” (2004)

13:40 CRÓNICA DE ROMA  (REPETICIÓN)

14:30 AL DÍA   -JUAN ANDRÉS RUBERT-

15:00 SOBREMESA DE CINE  “APOLO 13”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:30 CINE  2  “SOMMERSBY”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:15 CINE 3   “SUPERAGENTE K-9”     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:45 CINE  “BULLETPROOF: A PRUEBA DE BALAS”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA

22:15 CINE SIN CORTES  “DEPREDADOR”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA

23:55 CINE 6   “DEPREDADOR 2”     ( + de 18 años)   SUBTITULADA

01:45 CINE  7  “DIVISIÓN BOLA DE FUEGO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

03:45 CINE 8    “AUSTERLITZ”   ( + de 12 años)   AUDIODESCRIPCIÓN

06:00 TELETIENDA

DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

09:15 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS  -REPETICIÓN-

09:55 CINE 1  “LOS LUCHADORES DEL INFIERNO”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 SANTA MISA  -CÓRDOBA-

13:00 PERIFERIAS. ESTRENO DE TEMPORADA  -ANA MEDINA-

13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO – ARGENTINA- TEMPORADA 5. CAPÍTULO 3

14:30 AL DÍA  -JUAN ANDRÉS RUBERT-

15:00 SOBREMESA DE CINE  “DOCTOR WEST”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 CINE 3   “KULL, EL CONQUISTADOR”    ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

20:30 CINE 4  “EL GUÍA DEL DESFILADERO”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

22:25 CINE SIN CORTES  “PREDATORS”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

00:00 CINE 6   “SKYLINE”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

01:45 CINE 7  “EMBAUCADO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

03:00 TELETIENDA

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