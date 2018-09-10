Programación de TRECE del lunes 10 al domingo 16 de septiembre de 2018.
LUNES 10 DE SEPTIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO – EL CHAD- TEMPORADA 5. CAPÍTULO 9
12:30 CINE 1 “EL JUGADOR” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 1, CAPÍTULO 1. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “LA MANO IZQUIERDA DE DIOS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “CHISUM” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
23:55 EL MAPA DEL TIEMPO
00:00 CINE “UN TÚNEL HACIA LA LIBERTAD 1” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
02:00 TELETIENDA
MARTES 11 DE SEPTIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO –MOZAMBIQUE. NAMPULA- TEMPORADA 5. CAPÍTULO 12
12:30 CINE 1 “LAS PISTOLAS NO DISCUTEN” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 1, CAPÍTULO 2. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “ODONGO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “LOS VENGADORES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
23:55 EL MAPA DEL TIEMPO
00:00 CINE “UN TÚNEL HACIA LA LIBERTAD 2” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
02:00 TELETIENDA
MIÉRCOLES 12 DE SEPTIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS -ESTRENO NUEVA TEMPORADA-
12:30 CINE 1 “Y AHORA LE LLAMAN ALELUYA” (+ de 12 años) SUBTITULADA.
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 1, CAPÍTULO 3. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “CITA EN HONG KONG” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “NORTE SALVAJE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
23:55 EL MAPA DEL TIEMPO
00:00 CINE “EL VIAJE DE SARA 1” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
02:00 TELETIENDA
JUEVES 13 DE SEPTIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 CRÓNICA DE ROMA -ESTRENO NUEVA TEMPORADA-
12:30 CINE 1 “UN DÓLAR AGUJEREADO” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 1, CAPÍTULO 4. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “LA DINASTÍA DEL PETRÓLEO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “EL ÚLTIMO DESTACAMENTO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ –
23:55 EL MAPA DEL TIEMPO
00:00 CINE “EL VIAJE DE SARA 2” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
02:00 TELETIENDA
VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 DOCUMENTAL “LOS PRIMEROS CRISTIANOS” CAPÍTULO 1
12:30 CINE 1 “EL MAYOR ATRACO FRUSTRADO DEL OESTE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13.00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SERIE ESPAÑOLA “MÉDICO DE FAMILIA” TEMPORADA 1, CAPÍTULO 5. (+ de 7 años) SUBTITULADA.
16:15 CINE 2 “CONGO CROSSING” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 CONTINUACIÓN DEL CINE
18:15 CINE WESTERN “GLORIOSOS CAMARADAS” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DEL CINE
20:30 TRECE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-
22:30 FE EN EL CINE “JUAN XXIII: EL PAPA DE LA PAZ” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
01:30 CINE 3 “EL LIBRO DE LA SELVA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
03:15 CINE 4 “EL HINDÚ” (+ de 7 años) SUBTITULADA.
05:00 TELETIENDA
SÁBADO 15 DE SEPTIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ – COSTA- TEMPORADA 5. CAPÍTULO 1
10:15 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE . TEMPORADA 5. CAPÍTULO 2
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. ESTRENO TEMPORADA. FILIPINAS. TEMPORADA 7. CAPÍTULO 1.
12:45 DOCUMENTAL “EL MUNDO ENTRE DOS PAPAS” (2004)
13:40 CRÓNICA DE ROMA (REPETICIÓN)
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT-
15:00 SOBREMESA DE CINE “APOLO 13” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:30 CINE 2 “SOMMERSBY” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:15 CINE 3 “SUPERAGENTE K-9” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:45 CINE “BULLETPROOF: A PRUEBA DE BALAS” ( + de 12 años) SUBTITULADA
22:15 CINE SIN CORTES “DEPREDADOR” ( + de 18 años) SUBTITULADA
23:55 CINE 6 “DEPREDADOR 2” ( + de 18 años) SUBTITULADA
01:45 CINE 7 “DIVISIÓN BOLA DE FUEGO” ( + de 7 años) SUBTITULADA
03:45 CINE 8 “AUSTERLITZ” ( + de 12 años) AUDIODESCRIPCIÓN
06:00 TELETIENDA
DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
09:15 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS -REPETICIÓN-
09:55 CINE 1 “LOS LUCHADORES DEL INFIERNO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 SANTA MISA -CÓRDOBA-
13:00 PERIFERIAS. ESTRENO DE TEMPORADA -ANA MEDINA-
13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO – ARGENTINA- TEMPORADA 5. CAPÍTULO 3
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT-
15:00 SOBREMESA DE CINE “DOCTOR WEST” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 CINE 3 “KULL, EL CONQUISTADOR” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
20:30 CINE 4 “EL GUÍA DEL DESFILADERO” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
22:25 CINE SIN CORTES “PREDATORS” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
00:00 CINE 6 “SKYLINE” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
01:45 CINE 7 “EMBAUCADO” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
03:00 TELETIENDA