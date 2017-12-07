Programación de TRECE del lunes 11 al domingo 17 de diciembre

carol
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Programación de TRECE del lunes 11 al domingo 17 de diciembre de 2017.

 

LUNES 11 DE DICIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “SI TE ENCUENTRAS CON SARTANA… RUEGA POR TU MUERTE”    ( + de 13 años)  SUBTITULADA

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3.  CAPÍTULO 2. 1ª PARTE.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “COMANDO SECRETO”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “ESCUADRÓN MOSQUITO”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “EMBOSCADA”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE  “SMITH EL SILENCIOSO”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

01:15 CINE  “UN TÚNEL HACIA LA LIBERTAD” 1     ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

02:30 TELETIENDA

03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE

05:15 TELETIENDA

MARTES 12 DE DICIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE  “EL CAZADOR SOLITARIO”  ( + de 13 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 3. 2ª PARTE.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “PLAYA ROJA”   ( + de 16 años)   SUBTITULADA.

17:00 SESIÓN DOBLE  “NIDO DE ÁGUILAS”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “FURIA EN EL VALLE”  ( Todos los públicos) SUBTITULADA

20:30 CINE  “VALLE PROHIBIDO”   ( Todos los públicos) SUBTITULADA

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

 

01:15 CINE  “UN TÚNEL HACIA LA LIBERTAD” 2     ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

02:30 TELETIENDA

03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE

05:15 TELETIENDA

MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:00 AUDIENCIA GENERAL

10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA.

11:40 CINE  “EL ESPECIALISTA”  ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA  -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3.  CAPÍTULO 4.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “DE DUNQUERQUE A LA VICTORIA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “EL LARGO DÍA DEL ÁGUILA”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “EL VALLE DE LA VENGANZA”    ( Todos los públicos)   SUBTITULADA.

20:30 CINE  “ASÍ MUEREN LOS VALIENTES”   ( Todos los públicos)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

01:15 CINE  “EL VIAJE DE SARA” 1     ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

02:30 TELETIENDA

03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE

05:15 TELETIENDA

 

JUEVES 14 DE DICIEMBRE

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA.

11:40 CINE  “EL LARGO DÍA DE LA MASACRE”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3.  CAPÍTULO 5.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “TODOS ERAN VALIENTES”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “BOMBARDEROS B-52”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “LA CARGA DE LOS INDIOS SIOUX”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE  “RABIA INTERIOR”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

22:00 EL CASCABEL AVANCE  – JOSÉ LUIS PÉREZ –  SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

22:25 EL MAPA DEL TIEMPO

22:30 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –   SUBTITULADO

01:15 CINE  “EL VIAJE DE SARA” 2     ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

02:30 TELETIENDA

03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE

05:15 TELETIENDA

 

VIERNES 15 DE DICIEMBRE:

08:25 EL CASCABEL  – ANTONIO JIMÉNEZ –  REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR

10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

11:00 SANTA MISA.

11:40 CINE  “EL LARGO DÍA DE LA MASACRE”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

12:00 BOLETÍN INFORMATIVO

12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA   -JOSÉ LUIS PÉREZ-

14:00 AL DÍA

14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3.  CAPÍTULO 6.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SESIÓN DOBLE  “TORA! TORA! TORA!”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 SESIÓN DOBLE  “5 PARA EL INFIERNO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN

19:00 CINE WESTERN  “UNA VIDA POR OTRA”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE  “UNA RAZÓN PARA VIVIR Y UNA PARA MORIR”   ( + de 13 años)   SUBTITULADA

22:00 CINE SIN CORTES  “CAZA SALVAJE”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA

00:15 CINE  “AMÉRICA VIOLENTA”  ( + de 16 años)   SUBTITULADA

02:00 CINE  “DESDE LA TERRAZA”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

03:15 MISIONEROS POR EL MUNDO . VENEZUELA. TEMPORADA 4-CAPÍTULO 4.

04:15 MISIONEROS POR EL MUNDO . KENIA (NAIROBI)  TEMPORADA 4-CAPÍTULO 5

05:15 TELETIENDA

SÁBADO 16 DE DICIEMBRE

08:25 TELETIENDA

09:00 EXCELENCIA MÉDICA

09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO . ARGENTINA (IGUAZÚ)  TEMPORADA 5-CAPÍTULO 7.

10:15 PERIFERÍAS  – ANA MEDINA-

11:00 SANTA MISA.

11:40 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3.  CAPÍTULO 2. 1ª PARTE.   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:30 CINE  “JACK Y LAS JUDÍAS MÁGICAS: LA HISTORIA REAL”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

15:30 SOBREMESA DE CINE  “LOS VIAJES DE GULLIVER”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

19:00 CINE  “LEJOS DE CASA”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:30 CINE  “EL PRECIO DE LA LEY”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 CINE SIN CORTES  “BLANCO HUMANO 2”    ( + de 16 años)   SUBTITULADA

00:00 CINE  “SHADOWGUARD”  ( + de 18 años)   SUBTITULADA

02:00 CINE  “EL SÉPTIMO SELLO DE LA PIRÁMIDE”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

06:30 TELETIENDA

DOMINGO 17 DE DICIEMBRE:

08:25 TELETIENDA

09:00 MISIONEROS POR EL MUNDO.  PERÚ (LIMA)  TEMPORADA 5-CAPÍTULO 8

09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS

10:15 CINE “AHÍ VA OTRO RECLUTA”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

12:00 SANTA MISA – ÁVILA- ÁNGELUS

13:10 CINE “DALLAS, CIUDAD FRONTERIZA”  (Todos los públicos)  SUBTITULADA

14:55 SOBREMESA DE CINE  “POLICÍA MONTADA DEL CANADÁ”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:15 CINE  “EL ÁRBOL DEL AHORCADO”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:50 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “CELEDONIO Y YO SOMOS ASÍ”  ( + de 7 años)   SUBTITULADA

20:30 VIVA EL CINE ESPAÑOL  “ESPAÑOLEAR”   (Todos los públicos)  SUBTITULADA

22:00 CINE SIN CORTES  “HELENA DE TROYA   ( + de 7 años)   SUBTITULADA

02:00 TELETIENDA

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