Programación de TRECE del lunes 11 al domingo 17 de diciembre de 2017.
LUNES 11 DE DICIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
10:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “SI TE ENCUENTRAS CON SARTANA… RUEGA POR TU MUERTE” ( + de 13 años) SUBTITULADA
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 2. 1ª PARTE. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “COMANDO SECRETO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “ESCUADRÓN MOSQUITO” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “EMBOSCADA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “SMITH EL SILENCIOSO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
01:15 CINE “UN TÚNEL HACIA LA LIBERTAD” 1 ( + de 7 años) SUBTITULADA.
02:30 TELETIENDA
03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE
05:15 TELETIENDA
MARTES 12 DE DICIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “EL CAZADOR SOLITARIO” ( + de 13 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 3. 2ª PARTE. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “PLAYA ROJA” ( + de 16 años) SUBTITULADA.
17:00 SESIÓN DOBLE “NIDO DE ÁGUILAS” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “FURIA EN EL VALLE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “VALLE PROHIBIDO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
01:15 CINE “UN TÚNEL HACIA LA LIBERTAD” 2 ( + de 7 años) SUBTITULADA.
02:30 TELETIENDA
03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE
05:15 TELETIENDA
MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:00 AUDIENCIA GENERAL
10:45 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA.
11:40 CINE “EL ESPECIALISTA” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 4. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “DE DUNQUERQUE A LA VICTORIA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “EL LARGO DÍA DEL ÁGUILA” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “EL VALLE DE LA VENGANZA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA.
20:30 CINE “ASÍ MUEREN LOS VALIENTES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
01:15 CINE “EL VIAJE DE SARA” 1 ( + de 7 años) SUBTITULADA.
02:30 TELETIENDA
03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE
05:15 TELETIENDA
JUEVES 14 DE DICIEMBRE
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA.
11:40 CINE “EL LARGO DÍA DE LA MASACRE” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 5. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “TODOS ERAN VALIENTES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “BOMBARDEROS B-52” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “LA CARGA DE LOS INDIOS SIOUX” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “RABIA INTERIOR” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
22:00 EL CASCABEL AVANCE – JOSÉ LUIS PÉREZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
22:25 EL MAPA DEL TIEMPO
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – SUBTITULADO
01:15 CINE “EL VIAJE DE SARA” 2 ( + de 7 años) SUBTITULADA.
02:30 TELETIENDA
03:30 CONTINUACIÓN DE LA SERIE
05:15 TELETIENDA
VIERNES 15 DE DICIEMBRE:
08:25 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ – REPETICIÓN DEL PROGRAMA DE LA NOCHE ANTERIOR
10:30 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
11:00 SANTA MISA.
11:40 CINE “EL LARGO DÍA DE LA MASACRE” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
12:00 BOLETÍN INFORMATIVO
12:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
13:30 LAS CLAVES DE AL DÍA -JOSÉ LUIS PÉREZ-
14:00 AL DÍA
14:15 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 6. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SESIÓN DOBLE “TORA! TORA! TORA!” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 SESIÓN DOBLE “5 PARA EL INFIERNO” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
18:50 PRESENTACIÓN CINE WESTERN
19:00 CINE WESTERN “UNA VIDA POR OTRA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “UNA RAZÓN PARA VIVIR Y UNA PARA MORIR” ( + de 13 años) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “CAZA SALVAJE” ( + de 12 años) SUBTITULADA
00:15 CINE “AMÉRICA VIOLENTA” ( + de 16 años) SUBTITULADA
02:00 CINE “DESDE LA TERRAZA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
03:15 MISIONEROS POR EL MUNDO . VENEZUELA. TEMPORADA 4-CAPÍTULO 4.
04:15 MISIONEROS POR EL MUNDO . KENIA (NAIROBI) TEMPORADA 4-CAPÍTULO 5
05:15 TELETIENDA
SÁBADO 16 DE DICIEMBRE
08:25 TELETIENDA
09:00 EXCELENCIA MÉDICA
09:30 MISIONEROS POR EL MUNDO . ARGENTINA (IGUAZÚ) TEMPORADA 5-CAPÍTULO 7.
10:15 PERIFERÍAS – ANA MEDINA-
11:00 SANTA MISA.
11:40 SERIE “EL EQUIPO A”. TEMPORADA 3. CAPÍTULO 2. 1ª PARTE. ( Todos los públicos) SUBTITULADA
12:30 CINE “JACK Y LAS JUDÍAS MÁGICAS: LA HISTORIA REAL” ( + de 7 años) SUBTITULADA
15:30 SOBREMESA DE CINE “LOS VIAJES DE GULLIVER” ( + de 7 años) SUBTITULADA
19:00 CINE “LEJOS DE CASA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:30 CINE “EL PRECIO DE LA LEY” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “BLANCO HUMANO 2” ( + de 16 años) SUBTITULADA
00:00 CINE “SHADOWGUARD” ( + de 18 años) SUBTITULADA
02:00 CINE “EL SÉPTIMO SELLO DE LA PIRÁMIDE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
06:30 TELETIENDA
DOMINGO 17 DE DICIEMBRE:
08:25 TELETIENDA
09:00 MISIONEROS POR EL MUNDO. PERÚ (LIMA) TEMPORADA 5-CAPÍTULO 8
09:30 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS
10:15 CINE “AHÍ VA OTRO RECLUTA” (Todos los públicos) SUBTITULADA
12:00 SANTA MISA – ÁVILA- ÁNGELUS
13:10 CINE “DALLAS, CIUDAD FRONTERIZA” (Todos los públicos) SUBTITULADA
14:55 SOBREMESA DE CINE “POLICÍA MONTADA DEL CANADÁ” (Todos los públicos) SUBTITULADA
17:15 CINE “EL ÁRBOL DEL AHORCADO” (Todos los públicos) SUBTITULADA
18:50 VIVA EL CINE ESPAÑOL “CELEDONIO Y YO SOMOS ASÍ” ( + de 7 años) SUBTITULADA
20:30 VIVA EL CINE ESPAÑOL “ESPAÑOLEAR” (Todos los públicos) SUBTITULADA
22:00 CINE SIN CORTES “HELENA DE TROYA ( + de 7 años) SUBTITULADA
02:00 TELETIENDA