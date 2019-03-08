Programación de TRECE del lunes 11 al domingo 17 de marzo de 2019. Programación de TRECE para toda la semana.
LUNES 11 DE MARZO:
08:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 PERIFERIAS -REPETICIÓN PROGRAMA DEL DÍA ANTERIOR-
12:30 CINE 1 “CONCIERTO PARA UN COLT” (+ de 12 años). SUBTITULADA
13:00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SESIÓN DOBLE “ZAFARRANCHO DE COMBATE” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 SESIÓN DOBLE “PÁJAROS HUMANOS” (+ de 7 años). SUBTITULADA
18:45 CINE WESTERN “FORT WORTH” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
20:30 TRECE AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL- SUBTITULADA
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ-
00:30 SERIE ESPAÑOLA “EL COMISARIO” TEMPORADA 6. CAPÍTULO 12
01:45 TELETIENDA
MARTES 12 DE MARZO:
08:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. JAPÓN. OSAKA. DOUALA. TEMPORADA 7. PROGRAMA 3
12:30 CINE 1 “UNA CUERDA, UN COLT” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13:00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SESIÓN DOBLE “INFIERNO BAJO LAS AGUAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 SESIÓN DOBLE “EL DEDO EN LA LLAGA” (+ de 7 años). SUBTITULADA
18:45 CINE WESTERN “LA MUJER DEL LÁTIGO” (+ de 7 años). SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
20:30 TRECE AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL- SUBTITULADA
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ-
00:30 SERIE ESPAÑOLA “EL COMISARIO” TEMPORADA 7. CAPÍTULO 1
01:45 TELETIENDA
MIÉRCOLES 13 DE MARZO:
08:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS
12:30 CINE 1 “LA RUTA DE DENVER” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
13:00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SESIÓN DOBLE “COMANDO EN EL DESIERTO” (+ de 12 años). SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 SESIÓN DOBLE “LA ÚLTIMA EXPLOSIÓN” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:45 CINE WESTERN “LA AURORA DESNUDA” (+ de 7 años). SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
20:30 TRECE AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL- SUBTITULADA
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ-
00:30 SERIE ESPAÑOLA “EL COMISARIO” TEMPORADA 7. CAPÍTULO 2
01:45 TELETIENDA
JUEVES 14 DE MARZO:
08:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 CRÓNICA DE ROMA
12:30 CINE 1 “REZA AL MUERTO Y MATA AL VIVO” (+ de 12 años). SUBTITULADA
13:00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SESIÓN DOBLE “TODOS ERAN VALIENTES” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 SESIÓN DOBLE “HOMBRES DE INFANTERÍA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:45 CINE WESTERN “LUCHA DE PODER” (+ de 7 años). SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
20:30 TRECE AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL- SUBTITULADA
22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ-
00:30 SERIE ESPAÑOLA “EL COMISARIO” TEMPORADA 7. CAPÍTULO 3
01:45 TELETIENDA
VIERNES 15 DE MARZO:
08:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA
10:55 BOLETÍN INFORMATIVO
11:00 SANTA MISA
11:40 DOCUMENTAL “EL ORIGEN DEL HOMBRE 3”
12:30 CINE 1 “CARA A CARA” (+ de 12 años). SUBTITULADA
13:00 BOLETÍN INFORMATIVO
13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
14:30 AL DÍA -RAQUEL CALDAS-
15:00 SESIÓN DOBLE “NO IMPORTA MORIR” (+ de 12 años). SUBTITULADA
17:00 BOLETÍN INFORMATIVO
17:05 SESIÓN DOBLE “EN PAÍS ENEMIGO” (+ de 7 años). SUBTITULADA
18:45 CINE WESTERN “RAZA DE VIOLENCIA” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
19:00 BOLETÍN INFORMATIVO
19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA
20:30 TRECE AL DÍA – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL- SUBTITULADA
21:45 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO -SOFÍA ELLAR-
22:45 FE EN EL CINE “APOCALÍPSIS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
00:30 EL CINE CLUB DE FE EN EL CINE -JUAN ORELLANA-
01:00 CINE 3 “FANFAN LA TULIPE” (+ de 7 años). SUBTITULADA
02:45 CINE 4 “PERDIDOS EN ALASKA” (+ de 7 años). SUBTITULADA
04:30 TELETIENDA
SÁBADO 16 DE MARZO:
08:00 TELETIENDA
09:50 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE. NAMPULA.
10:20 MISIONEROS POR EL MUNDO. EL CHAD. TERCERO. EL SUR
11:00 SANTA MISA
11:40 CINE “LÍNEA DE FUEGO” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
13:40 CRÓNICA DE ROMA (REPETICIÓN DEL PROGRAMA DEL DÍA 14)
14:30 AL DÍA -JUAN ANDRÉS RUBERT –
15:00 SOBREMESA DE CINE “DURMIENDO CON SU ENEMIGO” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
16:40 CINE 2 “CALMA TOTAL” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
18:30 CINE 3 “EL DESAFÍO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
20:20 CINE 4 “REPLICANT” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
22:00 CINE SIN CORTES “DESAFÍO A LA MUERTE” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
23:45 CINE 6 “JUSTA VENGANZA” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
01:30 CINE 7 “HATFIELDS AND McCOYS” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
03:00 CINE 8 “LAS FLORES DEL DIABLO” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
04:30 TELETIENDA
DOMINGO 17 DE MARZO:
08:00 TELETIENDA
09:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS -REPETICIÓN PROGRAMA DEL DÍA 13-
10:30 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO – CHENOA- REPETICIÓN
11:10 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO – SOFÍA ELLAR- REPETICIÓN
12:00 SANTA MISA. CÓRDOBA
13:00 PERIFERIAS – ANA MEDINA-
13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO. CAMERÚN. YAUNDÉ. TEMPORADA 7. PROGRAMA 4
14:30 AL DÍA – JUAN ANDRÉS RUBERT –
15:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “CÓMO ESTÁ EL SERVICIO” ( + de 12 años) SUBTITULADA.
16:40 VIVA EL CINE ESPAÑOL “CUIDADO CON LAS SEÑORAS” ( Todos los públicos) SUBTITULADA
18:15 CINE 3 “TERRENO PELIGROSO” ( + de 7 años) SUBTITULADA.
19:50 CINE 4 “SIN PIEDAD” ( + de 16 años) SUBTITULADA.
22:00 CINE SIN CORTES “BLANCO HUMANO” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
23:30 CINE 6 “ÁGUILA NEGRA” ( + de 7 años) SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE.
01:00 CINE 7 “RETROCEDER NUNCA, RENDIRSE JAMÁS” ( + de 18 años) SUBTITULADA.
02:45 MISIONEROS POR EL MUNDO. ARGENTINA. SALTA
03:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. EL CHAD. CUARTO.