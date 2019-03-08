Programación de TRECE del lunes 11 al domingo 17 de marzo

carol

trece-logo-programaciÃ³n-de-trece

Programación de TRECE del lunes 11 al domingo 17 de marzo de 2019. Programación de TRECE para toda la semana.

LUNES 11 DE MARZO:

08:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 PERIFERIAS  -REPETICIÓN PROGRAMA DEL DÍA ANTERIOR-

12:30 CINE 1  “CONCIERTO PARA UN COLT”   (+ de 12 años).   SUBTITULADA

13:00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SESIÓN DOBLE “ZAFARRANCHO DE COMBATE”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 SESIÓN DOBLE  “PÁJAROS HUMANOS”    (+ de 7 años).   SUBTITULADA

18:45 CINE WESTERN  “FORT WORTH”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

20:30 TRECE AL DÍA  – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-  SUBTITULADA

22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ-

00:30 SERIE ESPAÑOLA “EL COMISARIO”  TEMPORADA 6. CAPÍTULO 12

01:45 TELETIENDA

MARTES 12 DE MARZO:

08:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 MISIONEROS POR EL MUNDO. JAPÓN. OSAKA. DOUALA. TEMPORADA 7. PROGRAMA 3

12:30 CINE 1  “UNA CUERDA, UN COLT”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13:00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SESIÓN DOBLE “INFIERNO BAJO LAS AGUAS”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 SESIÓN DOBLE  “EL DEDO EN LA LLAGA”    (+ de 7 años).   SUBTITULADA

18:45 CINE WESTERN  “LA MUJER DEL LÁTIGO”   (+ de 7 años).   SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

20:30 TRECE AL DÍA  – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-  SUBTITULADA

22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ-

00:30 SERIE ESPAÑOLA “EL COMISARIO”  TEMPORADA 7. CAPÍTULO 1

01:45 TELETIENDA

MIÉRCOLES 13 DE MARZO:

08:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS

12:30 CINE 1  “LA RUTA DE DENVER”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

13:00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SESIÓN DOBLE “COMANDO EN EL DESIERTO”    (+ de 12 años).   SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 SESIÓN DOBLE  “LA ÚLTIMA EXPLOSIÓN”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:45 CINE WESTERN  “LA AURORA DESNUDA”    (+ de 7 años).   SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

20:30 TRECE AL DÍA  – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-  SUBTITULADA

22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ-

00:30 SERIE ESPAÑOLA “EL COMISARIO”  TEMPORADA 7. CAPÍTULO 2

01:45 TELETIENDA

JUEVES 14 DE MARZO:

08:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 CRÓNICA DE ROMA

12:30 CINE 1  “REZA AL MUERTO Y MATA AL VIVO”    (+ de 12 años).   SUBTITULADA

13:00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SESIÓN DOBLE “TODOS ERAN VALIENTES”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 SESIÓN DOBLE  “HOMBRES DE INFANTERÍA”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:45 CINE WESTERN  “LUCHA DE PODER”    (+ de 7 años).   SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

20:30 TRECE AL DÍA  – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-  SUBTITULADA

22:30 EL CASCABEL – ANTONIO JIMÉNEZ-

00:30 SERIE ESPAÑOLA “EL COMISARIO”  TEMPORADA 7. CAPÍTULO 3

01:45 TELETIENDA

VIERNES 15 DE MARZO:

08:00 GALERÍA DEL COLECCIONISTA

10:55 BOLETÍN INFORMATIVO

11:00 SANTA MISA

11:40 DOCUMENTAL “EL ORIGEN DEL HOMBRE 3”

12:30 CINE 1  “CARA A CARA”    (+ de 12 años).   SUBTITULADA

13:00 BOLETÍN INFORMATIVO

13:05 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

14:30 AL DÍA  -RAQUEL CALDAS-

15:00 SESIÓN DOBLE  “NO IMPORTA MORIR”     (+ de 12 años).   SUBTITULADA

17:00 BOLETÍN INFORMATIVO

17:05 SESIÓN DOBLE “EN PAÍS ENEMIGO”  (+ de 7 años).   SUBTITULADA

18:45 CINE WESTERN  “RAZA DE VIOLENCIA”   ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

19:00 BOLETÍN INFORMATIVO

19:15 CONTINUACIÓN DE LA PELÍCULA

20:30 TRECE AL DÍA  – JOSÉ LUIS PÉREZ Y ANA SAMBOAL-  SUBTITULADA

21:45 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO -SOFÍA ELLAR-

22:45 FE EN EL CINE  “APOCALÍPSIS”  ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

00:30 EL CINE CLUB DE FE EN EL CINE  -JUAN ORELLANA-

01:00 CINE  3  “FANFAN LA TULIPE”   (+ de 7 años).   SUBTITULADA

02:45 CINE 4  “PERDIDOS EN ALASKA”   (+ de 7 años).   SUBTITULADA

04:30 TELETIENDA

SÁBADO 16 DE MARZO:

08:00 TELETIENDA

09:50 MISIONEROS POR EL MUNDO. MOZAMBIQUE. NAMPULA.

10:20 MISIONEROS POR EL MUNDO. EL CHAD. TERCERO. EL SUR

11:00 SANTA MISA

11:40 CINE “LÍNEA DE FUEGO”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

13:40 CRÓNICA DE ROMA  (REPETICIÓN DEL PROGRAMA DEL DÍA 14)

14:30 AL DÍA  -JUAN ANDRÉS RUBERT –

15:00 SOBREMESA DE CINE  “DURMIENDO CON SU ENEMIGO”    ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

16:40 CINE 2  “CALMA TOTAL”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

18:30 CINE 3 “EL DESAFÍO”     ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

20:20 CINE 4 “REPLICANT”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

22:00 CINE SIN CORTES  “DESAFÍO A LA MUERTE”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

23:45 CINE 6  “JUSTA VENGANZA”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

01:30 CINE 7   “HATFIELDS AND McCOYS”      ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

03:00 CINE 8 “LAS FLORES DEL DIABLO”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

04:30 TELETIENDA

DOMINGO 17 DE MARZO:

08:00 TELETIENDA

09:40 PERSEGUIDOS PERO NO OLVIDADOS  -REPETICIÓN PROGRAMA DEL DÍA 13-

10:30 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO – CHENOA-  REPETICIÓN

11:10 NO SOLO VENGO A HABLAR DE MI DISCO – SOFÍA ELLAR-  REPETICIÓN

12:00 SANTA MISA. CÓRDOBA

13:00 PERIFERIAS  – ANA MEDINA-

13:50 MISIONEROS POR EL MUNDO. CAMERÚN. YAUNDÉ.  TEMPORADA 7. PROGRAMA 4

14:30 AL DÍA  – JUAN ANDRÉS RUBERT  –

15:00 VIVA EL CINE ESPAÑOL “CÓMO ESTÁ EL SERVICIO”   ( + de 12 años)   SUBTITULADA.

16:40 VIVA EL CINE ESPAÑOL “CUIDADO CON LAS SEÑORAS”    ( Todos los públicos)  SUBTITULADA

18:15 CINE 3  “TERRENO PELIGROSO”     ( + de 7 años)   SUBTITULADA.

19:50 CINE 4  “SIN PIEDAD”    ( + de 16 años)   SUBTITULADA.

22:00 CINE SIN CORTES  “BLANCO HUMANO”    ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

23:30 CINE 6  “ÁGUILA NEGRA”   ( + de 7 años)   SUBTITULADA. ESTRENO EN TRECE.

01:00 CINE 7  “RETROCEDER NUNCA, RENDIRSE JAMÁS”   ( + de 18 años)   SUBTITULADA.

02:45 MISIONEROS POR EL MUNDO. ARGENTINA. SALTA

03:30 MISIONEROS POR EL MUNDO. EL CHAD. CUARTO.

También te puede interesar

Comentar

Comentarios